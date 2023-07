We gaan weer vaker naar de supermarkt en laten minder bezorgen. Hoe komt dat?

Het laten bezorgen van boodschappen raakt wat uit de gratie. Flitsbezorgers verdwijnen net zo vliegensvlug als ze gekomen waren en consumenten keren weer vaker terug naar de supermarkt op de hoek. De twee grootste supermarktketens van het land zien veel van hun klanten weer terug in de filialen, blijkt uit marktonderzoek.

“Tijdens de coronapandemie groeide het online boodschappen doen stormachtig. Sinds 2022 zien we dat er een nieuwe balans is gekomen en dat klanten winkelbezoek en thuisbezorging afwisselen”, zegt een woordvoerder van Jumbo. Die supermarktketen beëindigde onlangs de samenwerking met flitsbezorger Gorillas. Concurrent Albert Heijn ziet hetzelfde gebeuren: “Klanten maken gebruik van verschillende manieren van boodschappen doen, afhankelijk van hun behoefte en het moment.”

Na jaren groei daalt nu het marktaandeel online

Uit recent onderzoek van kennisplatform Supermarkt & Ruimte ( berekend op basis van 4500 huishoudens, in april) blijkt dat het marktaandeel van online bestelde boodschappen is gedaald van 5,6 procent vorig jaar naar 4,6 procent in dit jaar. Dat betekent dat ruim 95 procent van de boodschappen in de winkel op de hoek worden gedaan. Sinds 2018 was juist ieder jaar sprake van een online groei. Omgerekend in harde euro’s komt een marktaandeel van 4,6 procent volgens onderzoeksbureau Nielsen neer op 2,1 miljard omzet per jaar. In totaal belandt er jaarlijks ruim 46 miljard euro in de kassa’s van alle supermarkten van Nederland samen.

Vanwege het stagnerende omzetaandeel online besloot supermarktketen DekaMarkt al om af te haken als online aanbieder. Andere, relatief kleine supermarktbedrijven, zijn er nooit aan begonnen. Picnic, dat geen fysieke winkels exploiteert, heeft wel een online marktpositie afgedwongen. Maar flitsbezorgers als Getir en Flink zijn gestuit op weerstand omdat hun magazijnen overlast veroorzaken en overwegen uit Nederland te vertrekken. Ook leveren ze nu vaak langzamer, ze spreken van ‘moeilijke marktomstandigheden’. Het Britse Zapp was de eerste flitsbezorger die Nederland vorig jaar vaarwel zei.

Meer oorzaken dan gedoofde pandemie

Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan Nyenrode Business Universiteit, ziet verschillende redenen voor de dalende populariteit van bezorging. Naast de gedoofde pandemie speelt volgens haar de hogere prijs van online boodschappen een rol: “In tijden van inflatie is de consument voorzichtiger. Maar los daarvan is de noodzaak hier niet zo groot om je spullen tot aan de deur te laten brengen. De supermarktdichtheid is enorm in Nederland, vooral in de steden. In de provincie is bezorgen logischer maar daar is het niet rendabel te maken.” Koelemeijer betwijfelt sowieso of de online boodschappen wel voldoende opleveren voor winkelbedrijven, die kapitalen geïnvesteerd hebben in de logistiek. “Ze verbranden geld als een dolle.”

Voor de ‘Grote Twee’ lijkt er geen weg meer terug. Marktaandeel winnen of behouden is in supermarktland heilig, investeringen in logistiek zijn in die strijd onvermijdelijk. Jumbo en Albert Heijn werken bijvoorbeeld met tal van gloednieuwe home service hubs, kleine distributiecentra waar de vrachtwagentjes gevuld worden en rechtstreeks naar de huizen rijden. Beide concerns laten vol goede moed weten zich zowel op de bezorgklant als op de bezoekende klant te storten: “We blijven dan ook investeren in zowel onze fysieke winkels als online, omdat we onze klanten het totale pakket willen blijven bieden”, verklaart Jumbo.

Boodschappen bezorgen blijft een verliespost

De woordvoerder van Albert Heijn mailt: “Het thuisbezorgen van boodschappen maakt al meer dan 25 jaar onderdeel uit van onze service. Het aantal klanten dat online boodschappen doet groeit nog steeds. We blijven dan ook investeren in onze e-commerce activiteiten, denk aan de introductie van de digitale betaalpas voor online bestellingen, de bouw van een gemechaniseerd home shop center en de verdubbeling van ons bezorggebied in België.”

Volgens de onderzoekers van kennisplatform Supermarkt & Ruimte blijft boodschappen bezorgen voor supermarkten een verliespost zolang klanten online vooral houdbare producten bestellen, zoals toiletpapier en wasmiddel. De rapporteurs concluderen: “Verse productgroepen worden nog altijd hoofdzakelijk in de fysieke supermarkt verkocht. Dit is één van de redenen waarom ‘online’ op zichzelf voor supermarkten een verlieslatende activiteit blijft.”

Lees ook:

Flitsbezorgers verliezen geld en klanten. Getir denkt aan stoppen

De opkomst van flitsbezorgers ging razendsnel, hun aftocht misschien ook. Getir denkt erover zich terug te trekken uit Nederland, meldt een Duitse krant.