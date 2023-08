We betalen jaarlijks 14 miljard euro te veel voor onze boodschappen. Hoe zit dat?

Behalve de taal en cultuur is er nog een verschil tussen EU-landen: de prijs van producten in de supermarkt. Cola in Nederland is bijvoorbeeld duurder dan in Duitsland. Dat komt voor een deel door de inkoopprijs: het bedrag dat de winkelier aan de fabrikant moet betalen voor al die kratjes koolzuurhoudende vloeistof.

Winkeliers willen hun producten het liefst inkopen in landen waar die het goedkoopste zijn. Dat lukt niet, omdat fabrikanten allerlei barrières opwerpen. Dat zegt het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers. Bij die brancheorganisatie zijn zelfstandige winkeliers aangesloten. Het ministerie van economische zaken laat onderzoek uitvoeren naar deze praktijk.

Om wat voor soort producten gaat het?

De inkoopbarrières gelden voor merkproducten die de klant heel graag wil hebben. Denk aan ontbijtgranen van A-merken, frisdranken, shampoos, groenteconserven, wasmiddelen, broodsmeersels, maar ook hondenvoer en zelfs boormachines. “Producten van merken waarvoor klanten willen omlopen”, zegt Patricia Hoogstraten, directeur van het Vakcentrum.

Hoe belemmeren fabrikanten de import?

Fabrikanten dwingen winkeliers vaak om in hun eigen land in te kopen. Stel dat een winkelier een partij veel goedkopere cola in Roemenië probeert te kopen, dan weigert de fabrikant dat doodleuk. “Die zegt: ‘jij komt uit Nederland, dus jij moet het bij ons nationale verkoopkantoor in Nederland inkopen’”, herhaalt Hoogstraten de ervaringen van haar achterban. Fabrikanten mogen dit doen, omdat zij contractvrijheid hebben. Ze bepalen zelf aan wie ze verkopen.

Fabrikanten kunnen de inkoop ook op andere wijze belemmeren. Producten moeten bijvoorbeeld voorzien zijn van een etiketje in de taal van het land waar ze verkocht gaan worden. Dan kan de inkopend winkelier zelf etiketjes gaan plakken in het Nederlands, maar dan slaat de fabrikant terug door andere producten uit zijn assortiment niet meer te verkopen. Producten die de winkelier wel nodig heeft om zijn klanten te bedienen.

Winkeliers klagen hier al langer over. Is er niets verbeterd?

Dit jaar viert de EU dat de interne markt dertig jaar bestaat. Wat Hoogstraten en haar leden betreft is die interne markt verre van perfect, zolang het voor hen niet mogelijk is om producten in te kopen waar die het goedkoopste zijn. Al sinds 2010 vragen de winkeliers aandacht voor dit probleem. Sindsdien zijn er door de Benelux-landen verschillende onderzoeken naar het fenomeen ‘territoriale leveringsbeperkingen’ gedaan. De Europese Commissie concludeerde al eens dat de inkoopbeperking consumenten geld kost. Maatregelen om het tegen te gaan, zijn niet genomen. De praktijk is ook moeilijk te bewijzen. “Mededinging kan bijvoorbeeld alleen bewezen worden als een fabrikant misbruik maakt van zijn dominante marktpositie”, zegt Hoogstraten.

Hoeveel betalen consumenten te veel?

De Europese Commissie berekende in 2020 dat het de consumenten ongeveer 14 miljard euro zou besparen als winkeliers producten kunnen inkopen in de landen waar die het goedkoopste zijn. Voorwaarde is wel dat winkeliers de inkoopkorting doorgeven aan hun klanten.

Wat moet er gebeuren om het op te lossen?

Er is een Europese regel die consumenten beschermt tegen ‘geoblocking’. Die regel verplicht webwinkels om ook te leveren aan burgers uit andere EU-landen. Zo’n soort regel zou het Vakcentrum ook graag zien voor winkeliers die in goedkopere landen willen inkopen. De Europese Commissie onderzoekt of die mogelijkheid ingevoerd kan worden. Het Vakcentrum wil dat daarnaast de taaleis voor etiketten wordt gemoderniseerd, bijvoorbeeld door toe te staan dat producten een QR-code krijgen. Dan kan de consument de ingrediënten makkelijk online opzoeken in de taal die hij of zij zelf het makkelijkste vindt.

Lees ook:

Sterke merken: waarom Jumbo zakt en Shein stijgt

Merken zijn net mensen. Consumenten worden er verliefd op. Of niet.En soms gaat het uit.