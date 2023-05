Waterballet bij betoging van Extinction Rebellion, maar van grimmigheid geen spoor - aanvankelijk

Citroenzuur op het wegdek - om te voorkomen dat demonstranten zich daaraan vastplakken - waterkanonnen die om de zoveel minuten hun tanden laten zien en aanvankelijk slechts enkele aanhoudingen om te voorkomen dat de A12-tunnelbak wordt bezet: de autoriteiten van Den Haag hebben zich duidelijk voorgenomen zich niet te laten verrassen door de naar schatting enkele duizenden klimaatactivisten die Extinction Rebellion ook vandaag op de been weet te brengen.

Ze komen in Den Haag voor de zevende keer de A12 bezetten, uit protest tegen de subsidie die de overheid geeft aan de fossiele industrie. Vorige keer toen de geweldloze actiegroep haar tent hier opsloeg, werd het een latertje voor de politie en demonstranten, met ruim zevenhonderd aanhoudingen.

Dus richten vandaag de waterkanonnen al aan het begin van de sitdown-actie hun straal op de vreedzame massa. Er klinkt wat verontwaardiging onder de demonstranten, een spreker schreeuwt door de geluidsinstallatie dat het recht op demonstratie wordt ingeperkt, maar ach, Extinction Rebellion past zich gemakkelijk aan. Veel demonstraten gaven niet voor niets gehoor aan de oproep om vooral regenkleding mee te nemen - dat komt dus mooi uit, grapt een van de sprekers. “We gaan er een mooie dag van maken, met af ten toe een buitje”.

Den Haag, Nederland, 27/05/23 | Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) opnieuw de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Dat deed de actiegroep al een paar keer, de laatste keer was op 11 maart. Foto: Joris van Gennip voor De Volkskrant Beeld Joris van Gennip

Ondertussen gaat het natuurlijk wel om serieuze zaken. Zo heeft zelfs Reyer Gerlagh, klimaateconoom van de Universiteit Tilburg, vandaag de trein genomen naar Den Haag. Het is voor het eerst in zijn leven dat hij, een man van de wetenschap, demonstreert - in afritsbroek en witte laboratoriumjas met het logo van Scientist Rebellion, de ER-tak van wetenschappers. Gerlagh weet waarom hij het doet. Hij schreef mee aan verschillende IPCC-rapporten, de studies van het VN-klimaatpanel die naarmate de jaren verstrijken steeds grimmiger van toon worden over de kans om een klimaatramp af te wenden.

Klimaateconoom Reyer Gerlagh Beeld Jeroen den Blijker

Twee weken terug ging bij Gerlagh de knop om: “Het is voor een wetenschapper belangrijk om objectief te zijn, maar eigenlijk heeft Extinction Rebellion hartstikke gelijk. Ik heb jaren geleden al gezegd dat een eind moet komen aan die subsidies.” Dus zit Gerlagh aan het begin van de demonstratie op een stoeltje op het wegdek, tussen andere betogers. Met een hoed tegen de zon. Desnoods laat hij zich ook arresteren. “Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, toen ik vanochtend vertrok: ik weet niet of ik op tijd thuis ben voor het eten.”

Als even later de waterkanonnen weer aangaan, wordt het zichtbaar leger op de weg. De politie is inmiddels, vlakbij de entree van de viaduct, begonnen met het aanhouden van steeds meer klimaatbetogers. Ze worden 'bestuurlijk verplaatst’, met zachte dwang per bus afgevoerd naar het ADO-stadion.

Maar aan het andere eind van de weg, gaat de betoging onverminderd door. Hier biedt de berm aan steeds meer mensen, die het graag droog willen houden, een veilig heenkomen. Er klinkt een rap door de geluidsinstallatie, blote torso's en bikini's verschijnen op de weg en tussen de dansende regenjassen wordt ‘gezwommen’. Den Haag is de eerste stad die onder water gaat als de zeespiegel stijgt, klonk het al eerder door de geluidsinstallatie. Hier verandert de demonstratie in een waterballet, trommels, leuzen, gezang en gejoel begeleiden iedere waterstraal. Even na enen verspreidt het campagneteam ook via sociale media het voorstel om op de A12 te blijven zitten tot dat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Dat lijkt opnieuw een latertje te worden.

Maar drie uur later zijn er al enkele honderden demonstranten afgevoerd en komen de waterkannonnen, aan beide zijden van de nog resterende mensenmassa, steeds dichter bij elkaar. Politie-en ME-busjes, bumper aan bumper, splitsen het wegdek in tweeën, de eerste groepen gaan naar huis en daar verschijnen ook ME’ers en politieagenten met wapenstokken en schild. De demonstratie verloopt zienderogen, en de overgebleven demonstranten scanderen: “We komen terug met meer.” De politie vordert om kwart voor vijf om de demonstratieplek te verlaten en begint met het afvoeren van de overgebleven demonstranten in stadsbussen.

Klimaateconoom Gerlagh is dan al bestuurlijk verplaatst naar het ADO-stadion, zo'n vijf kilometer verderop. Als het meezit, kan hij vanavond thuis toch nog op tijd aanschuiven voor de maaltijd.

Actrice Carice van Houten en honderden anderen aangehouden bij klimaatprotest Bij het klimaatprotest van Extinction Rebellion is actrice Carice van Houten aangehouden. Ze behoorde tot de groep van demonstranten die sinds het middaguur de A12 blokkeert. Ze zou zijn weggevoerd per bus. Naast de actrice zijn ook tot dusverre acteur Sieger Sloot en honderden andere demonstranten opgepakt en door de politie meegenomen. Wel zitten nog steeds activisten op het wegdek van de A12.

