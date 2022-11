Wat zijn de omstreden bewoordingen uit de onderhandelingstekst van de klimaattop?

Nu de klimaattop in Sharm-el-Sheikh waarschijnlijk vannacht of uiterlijk morgen zal eindigen, komt steeds meer in zicht wat de conclusie zal worden. Voorzitter Egypte publiceerde zaterdagmiddag nieuwe voorstellen voor slotteksten, waar landen nu druk over onderhandelen. Dat onderhandelen gaat op het niveau van woorden, die elk een immense impact op de wereld kunnen hebben. Zo bevatte de onderhandelingstekst vorig jaar in Glasgow lange tijd de bewoording om kolen ‘uit te faseren’ (‘phase out’). In de allerlaatste momenten veranderde dit in het ‘afbouwen’ (‘phase down’). Dit hield de deur voor kolen plotseling op een kier.

Eurocomissaris Frans Timmermans kreeg vannacht al tekstvoorstellen van Egypte te zien. Daar schrok hij zo van dat hij vanochtend dreigde deze top te laten mislukken. De ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden moet in zicht blijven, stelde hij. Onacceptabel is voor hem ook als in de tekst wordt opgenomen dat Europa en de VS wél moeten gaan betalen voor klimaatschade in kwetsbare landen, maar landen als China en Saudi-Arabië niet.

De teksten die topvoorzitter Egypte vanmiddag publiceerde, lijken Europa en de VS wat meer tegemoet te komen. De komende uren zullen VN-landen flink met elkaar soebatten over de tekst. Welke bewoordingen zijn bepalend voor de toekomst van het klimaat, en welke leveren de meeste gevechten op?

1. De ‘heilige’ 1,5 gradendoelstelling

Eerder op deze top bestond er angst dat de 1,5-gradendoelstelling in zijn geheel van tafel zou gaan. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat mensen uit alle macht moeten zien te voorkomen dat de temperatuur harder stijgt dan 1,5 graden, omdat de gevolgen voor mens en milieu anders niet te overzien zullen zijn.

Op papier blijft de 1,5 graden nu overeind. In een kopie van de woorden van het Akkoord van Parijs, stelt de verklaring van Sharm-el-Sheikh dat landen de opwarming van de aarde moeten beperkingen tot ‘ruim onder’ de 2 graden opwarming ten opzichte van pre-industrieel niveau. Landen moeten ‘moeite blijven doen’ om de temperatuurstijging tot 1,5 graden te beperken. In woordkeuzes veranderen de Egyptenaren niets.

Op het eerste oog lijkt dit goed nieuws, aangezien sommige landen aan het 1,5 graden-doel willen tornen, zoals Saudi-Arabië. Dit getal alleen heeft echter niet veel te betekenen. Zonder een aanscherping van klimaatdoelen en een versnelde afbouw van fossiele brandstoffen, is dit doel onhaalbaar. Elke nieuwe investering in olie-, gas- of kolen brengt de 1,5 graad ernstig in gevaar, aldus het toonaangevende Internationale Energieagentschap (IEA).

2. ‘Het afbouwen van alle fossiele brandstoffen’ vs. ‘Het afbouwen van kolen’

Hoewel het gebruik van fossiele brandstoffen 68 procent van alle broeikasgassen in de lucht brengt, werd dit vorig jaar voor het eerst pas nadrukkelijke onderkend in de slottekst van een klimaattop. In Glasgow spraken landen af om kolen – de smerigste van alle brandstoffen – ‘af te bouwen’, en om ‘inefficiënte fossiele subsidies uit te faseren.’ In Egypte leek het er enige tijd op dat op dit vlak een volgende stap vooruit gezet kon worden.

Ambitieuze landen zagen in dat ze ‘uitfaseren’ waarschijnlijk dit jaar niet alsnog in de tekst zouden krijgen, maar zagen wel een andere mogelijke aanscherping. Namelijk pleiten voor het ‘afbouwen van alle fossiele brandstoffen’, dus naast kolen ook olie- en gas. Naast de EU waren ook de VS en Noorwegen het hier bijvoorbeeld over eens, twee van de grootste olieproducerende landen ter wereld. Tot ieders verassing pleitte zelfs India hiervoor.

In de huidige versies van de slottekst wordt echter nog steeds van ‘het afbouwen van kolen’ gesproken. Wederom is dit een kopie van het Glasgow-akkoord. Geen stap vooruit, dus. Een teleurstelling, zegt Laurie van der Burg van ngo Oil Change International. Het is volgens haar een teken dat VN-landen op de klimaattop ‘de olifant in de kamer’ nog steeds niet aan durft te wijzen. “Dit blijkt ook uit de enorme vertegenwoordiging van de olie-industrie op de klimaattop dit jaar.”

3. ‘Ontwikkelingslanden /ontwikkelde landen’

Een van de heetste hangijzers deze klimaattop is de eis van kwetsbare landen voor een nieuw fonds voor klimaatschade, of ‘loss and damage.’ Door klimaatveranderingen worden landen nu al getroffen door overstromingen, droogtes en tropische stormen. Rijke landen – met hun historisch hoge uitstoot de grootste veroorzakers van klimaatverandering – zouden voor dit soort schade moeten opdraaien, vinden armere, kwetsbare landen.

Landen zoals Europa en de VS waren deze top lange tijd zeer terughoudend over de oprichting van zo’n fonds, vooral vanwege de huidige formele indeling van ‘ontwikkelingslanden’ en ‘ontwikkelde’ landen. Zo presenteerde de G77, een groep van ruim 130 ‘ontwikkelingslanden’, een plan voor een fonds dat aan die oude verdeling vasthoudt. Landen als China, Saudi-Arabië en Qatar zouden niet aan de betalende, maar aan de ontvangende kant zitten.

Egypte heeft dit in huidige tekst proberen op te lossen door wel vast te stellen dat er dit jaar een fonds wordt opgericht, maar nog in het midden te laten wie er precies gaat betalen, en wie er precies gaat ontvangen. Op deze manier zou iedereen het deze klimaattop in kunnen stemmen met een fonds.

4. Het updaten van nationale klimaatdoelen

Op de klimaattop vorig jaar in Glasgow werden alle bijna 200 VN-landen aangemoedigd om hun landelijke klimaatdoelen binnen een jaar aan te scherpen om zo in lijn te komen met het 1,5-gradendoel. In werkelijkheid heeft slechts een handvol landen dit gedaan, volgens ngo’s een zeer teleurstellend resultaat, aangezien de wereld met de huidige plannen afkoerst op een opwarming van zo’n 2,5 graad.

Zelfs EU, als ’groene koploper’, kondigde pas deze klimaattop aan dat het haar klimaatambities gaat aanscherpen van 57 in plaats van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030.

5. Het ‘mitigatie werkprogramma’

Eén van de manieren waarop onder meer de EU deze klimaattop toch de 1,5-graden binnen bereik wilde houden, is via het ‘mitigatie werkprogramma.’ Omdat de wereld op dit moment tot ver boven de 1,5-graden afkoerst, willen landen een ambities werkprogramma opzetten om hun klimaatdoelen te halen, die ze elke klimaattop evalueren en aanscherpen. Mitigatie betekent grofweg het inperken van de uitstoot van broeikasgassen.

De Nederlandse delegatie zei vooraf dat deze top mede geslaagd zou zijn bij het opzetten van zo’n werkprogramma, en vooral bij een programma dat doorloopt tot 2030 en niet over één of twee jaar eindigt, zoals bijvoorbeeld China wil.

Egypte stelt voor dat dat dit werkprogramma er moet komen en tot en met 2030 zal moeten lopen. Wel zijn er nog zorgen over de relatief slappe bewoordingen van het werkprogramma. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe bindend dit programma gaat zijn in het stellen van harde deadlines en tijdlijnen om emissies in bepaalde sectoren terug te dringen.

