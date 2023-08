Wat wil Elon Musk nou eigenlijk met X, het voormalige Twitter?

Bedoeld of onbedoeld, Elon Musk weet hoe je mensen op de kast kunt jagen. Afgelopen week presenteerde de excentrieke multimiljardair de nieuwe naam van Twitter, het sociaal medium waar hij sinds oktober eigenaar van is.

X heet zijn platform nu, en om die naamsverandering kracht bij te zetten liet Musk dit weekend een enorm felle, flikkerende letter X installeren op het dak van het hoofdkantoor in San Francisco.

Woest waren de overburen erover. Op X maakten mensen zich zorgen over epilepsiepatiënten in de buurt van het gebouw, zo stroboscopisch knipperde het logo.

Minimalistisch logo

Met de naamsverandering neemt Musk afscheid van het vrolijke blauwe vogeltje, dat sinds de oprichting van Twitter als mascotte diende. Gebruikers krijgen er een minimalistisch logo voor terug, dat beter lijkt te reflecteren wat Musk met zijn bedrijf wil: zo min mogelijk regels.

Wat is er, nu bijna een jaar na de overname, nog meer duidelijk over waar de nieuwe eigenaar heen wil met X?

Musk is eigenaar en oprichter van verschillende bekende bedrijven, waaronder ruimtebedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla. Hij noemt zichzelf een ‘absolutist in vrijheid van meningsuiting’. Dat is terug te zien in de bedrijfsvoering bij X.

Het oude Twitter-logo wordt verwijderd van het hoofdkantoor in San Francisco. Beeld Getty Images via AFP

Zo zou het platform veel minder grondig gemodereerd worden op racisme en andere discriminatie, klinkt de kritiek. Vrijwel direct na Musks overname steeg het aantal haatberichten tegen zwarte Amerikanen, homoseksuelen en Joden enorm, becijferden belangengroepen in december. Inmiddels dreigt X met een rechtszaak wegens smaad tegen één van deze groepen.

Daarnaast kregen voorheen verbannen gebruikers hun account terug, onder wie oud-president Donald Trump. Dit weekend deed Musk hetzelfde met rapper en designer Kanye West.

Ye, zoals hij zichzelf tegenwoordig noemt, had in december een reeks antisemitische berichten geplaatst. Daaronder ook één van een swastika met een davidster erin, waarop hij van het platform werd verwijderd.

Volgens Musk omdat het bericht aanzette tot geweld, wat in strijd zou zijn met het Twitter-reglement. Maar nu is Ye’s account dus toch weer actief.

Online dorpsplein

De stap onderstreept hoe Musk zijn platform in de markt wil zetten, als een online dorpsplein waar je niet snel in de boeien geslagen wordt om de uitspraken die je doet.

Daarmee zet Musk zich af tegen concurrent Threads, een nieuwe microblogsite van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Dat positioneert zich juist als gemoedelijk. Een plek waar je veilig heen kunt zonder met haat en polarisatie om de oren geslagen te worden.

Of dat beter aanslaat dan de vrijplaats van Musk? Threads mocht bijna direct al rekenen op meer dan 100 miljoen gebruikers, maar vorige week bleek dat de helft daarvan inmiddels ook weer heeft afgehaakt. Nog altijd heel wat minder dan de 200 miljoen dagelijkse gebruikers van Twitter.

Ondertussen wil Musk van X een soort ‘alles-in-één’-app maken, waar je in de toekomst meer filmpjes en muziek tegen moet komen. En waarmee je straks zelfs onderlinge betalingen kunt doen.

Een intern betaalsysteem, het is iets waar onder meer Facebook ook lang mee experimenteerde. Deze digitale munt, de ‘libra’, sneuvelde uiteindelijk op regelgeving en uitvoering.

Vergunning

Toch schrijven experts het idee van Musk niet direct af. De ondernemer maakte in het verleden wel vaker het onwaarschijnlijke waar. En volgens persbureau Bloomberg heeft X al in vier Amerikaanse staten een vergunning verkregen om betalingen van klanten mogelijk te maken.

Tot slot sleutelt Musk aan het verdienmodel van X. Dat drijft niet louter meer op advertentie-inkomsten, maar steeds meer op het bieden van betaalde extraatjes. Denk aan het betalen voor een prominentere plek van eigen posts, of het kunnen inschrijven op exclusieve berichten van beroemdheden die alleen betalende gebruikers kunnen zien.

Een nieuw verdienmodel is geen overbodige luxe. De advertentie-inkomsten liepen direct achteruit nadat Musk in oktober de leiding overnam. Bedrijven wilden niet het risico lopen dat hun reclame naast een haatbericht zou verschijnen.

Musk bezwoer onlangs dat bijna alle bedrijven die vorig najaar afhaakten alweer terug zijn gekomen. Maar volgens een intern document in handen van de New York Times zouden de advertentie-inkomsten in de maand april nogal altijd zo’n 60 procent onder het niveau van 2022 liggen.

