Wat Warren Buffetts nieuwste miljardenwinst met stijgende rente te maken heeft

Ergens in Omaha, een relatief kleine stad aan de rand van de dunbevolkte Amerikaanse staat Nebraska, woont een 92-jarige man, nog altijd in hetzelfde huis dat hij in 1958 voor ruim 30.000 dollar kocht. Het klinkt bescheiden, en dat is het ook wel voor iemand die het afgelopen kwartaal weer 36 miljard dollar winst heeft gemaakt met zijn bedrijf.

Kenners weten direct om wie dit moet gaan: superbelegger Warren Buffett. Het ‘orakel van Omaha’ is zo’n succesvolle investeerder dat er hele volksmassa’s van tienduizenden beleggers en fans afkomen op zijn aandeelhoudersvergaderingen in een stadion in Omaha. Al is het maar omdat de resultaten van zijn investeringsfirma, Berkshire Hathaway, vaak iets zeggen over de stand van de totale Amerikaanse economie. Via Berkshire beheert Buffett namelijk belangen in bedrijven uit bijna alle sectoren die er zijn, wat het een aardige graadmeter maakt.

Winst vooral op papier

Het begon bijna zestig jaar geleden met verzekeringsbedrijven, zoals autoverzekeraar Geico. Maar Berkshire heeft ook belangen in spoor-, gas- en elektriciteitsbedrijven, is daarnaast voor een kwart eigenaar van voedselgigant Kraft Heinz en heeft het een groot belang in financieel dienstverlener American Express en Coca-Cola. Ook bezit Berkshire bijna 6 procent van alle aandelen in techbedrijf Apple.

Afgelopen kwartaal leverden al die investeringen dus 36 miljard dollar winst op. Het zal een getal zijn dat Buffet amper interesseert, en zijn zakenpartner Charlie Munger (99 jaar) overigens ook niet.

Een groot deel van die winst ontstond namelijk vooral op papier. Het is niet-gerealiseerde koerswinst op veel van de aandelen in Berkshires portefeuille, die het afgelopen kwartaal meer waard zijn geworden.

Aandelen het liefst nooit verkopen

Vanwege accountingregels moet Berkshire die koerswinsten meenemen in de inkomenscijfers. Vooral de aandelen in Apple stegen enorm in waarde dit jaar, waardoor het belang van Berkshire met 26 miljard dollar is gegroeid naar een totaal van 177 miljard dollar.

Dus ja, áls Buffett en Munger zouden besluiten om morgen de aandelen in die bedrijven te verkopen, dan zouden ze die winst kunnen verzilveren. Maar het tweetal staat juist bekend om hun langetermijnvisie als het op investeren aankomt. Aandelen koop je minstens voor een jaar of tien, is een bekende Buffett-wijsheid, en het liefst hou je ze voor altijd.

Wat de Berkshire-top daarom beter zal stemmen, is dat de operationele winst van alle bedrijven uit de portefeuille ook is gegroeid, naar een record van 10 miljard dollar in het tweede kwartaal. Vooral met zijn verzekeringstak ging het goed, onder meer nu de centrale bank haar beleidsrente in de VS het afgelopen jaar fors omhoog heeft gezet. Ook de banken uit Berkshires portefeuille profiteren van hogere rentes.

Bershires belangen in bouwbedrijven

Veel andere bedrijven hadden het juist moeilijk. Spoorbedrijf BNSF Railway, gespecialiseerd in vrachtverkeer met ruim 50.000 kilometer spoor en achtduizend treinen, zag de omzet bijvoorbeeld met 12 procent dalen. De reden: minder vraag naar goederentransport.

Ook Pilot, een tankstationketen voor grote trucks, verkocht veel minder brandstof door een gedaalde vraag naar transport. Tot slot doet ook de huizenmarkt het niet zo goed nu ook de hypotheekrente verder stijgt. Dat raakt Berkshires belangen in bouwbedrijven en kantoren voor hypotheekadvies.

Zo laten de nieuwe Berkshire-cijfers vooral de keerzijde zien van de hogere rente: lagere economische groei, met minder vraag vanuit consumenten, en daarom minder productie vanuit producenten.

