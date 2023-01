Wat verwachten experts van de grote banken van 2023?

Het is altijd linke soep, voorspellingen doen over de economie. De laatste jaren kwam er bitter weinig terecht van wat de vooruitzichten ons beloofden. Oorlog en pandemie krasten een dikke streep door de economische horizon.

Zelfs de hoofdeconoom van ING, Marieke Blom, zal het moeten doen met wat ze weet. Dat is heel veel, maar natuurlijk niet alles. “Economen kunnen, ook op basis van historische kennis, veel voorspellen. Maar je kunt niet voorspellen dat er een oorlog of een virus komt. De groei van ongeveer 4 procent voor de Nederlandse economie die wij vorig jaar hadden voorspeld is dan weer wel uitgekomen, maar als er geen oorlog was geweest, hadden we er dus flink naast gezeten. Zo’n heropening van de economie na corona hadden we natuurlijk ook nooit eerder meegemaakt.” Blom waarschuwt maar alvast: “Ook in 2023 is er een grote kans dat het aan het eind van het jaar heel anders gelopen is.”

Economen verwachten allemaal een lichte recessie. Maar één ding is zeker: het wordt onzeker. Blom: “De grootste bekende onzekerheid zit in de oorlog en daarmee de gasprijs. Wat doet Rusland, wat doet Europa, hoe verloopt de lng-vraag (vloeibaar gas, red.) vanuit China? De ontwikkeling van de gasprijs heeft zowel effect op de productie van bedrijven als op financiële ruimte voor huishoudens.”

Prijsplafond

En hoe gaat het verder met steunpakketten als het prijsplafond voor energie? Blom: “Ik zou adviseren om het prijsplafond gedurende het jaar af te bouwen.” Van grote invloed op het verloop van de economie is tot slot nog wat de Europese Centrale Bank doet met de rente. Als die naar beneden of naar boven wordt bijgesteld, heeft dat direct effect op de woningmarkt en op de aantrekkelijkheid van investeren.

Met wat we nu weten kan de economie komend jaar net zo goed in een flinke recessie terecht komen als in een voorzichtige lift omhoog, stelt Blom: “Als die energiecompensatie goed uitpakt en de lonen blijven stijgen kan het zomaar de goede kant opgaan in 2023.”

Experts van de Nederlandse grootbanken kijken in de glazen bol van vijf vitale sectoren van de Nederlandse economie.

Thuiswerkers zijn vaak productiever. Meer thuiswerken kan daarom helpen om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Beeld ANP / Robin Utrecht

Arbeidsmarkt

Leontine Treur, senior-econoom Rabobank

Leontine Treur, senior-econoom bij Rabobank, herkent het uiteraard wel, de glazen bol die het bij het verkeerde eind had. Toch wil zij een pleidooi voor het scenario-denken houden: “Omdat we willen weten: wat moeten we doen als dit of dat gebeurt? Hoe moeten we handelen als de inflatie verder oploopt? Hoe moeilijker iets te voorspellen is, hoe meer alternatieve scenario’s we doorrekenen.”

Dus voor de draad ermee dan maar. Hoe zal het de Nederlandse arbeidsmarkt vergaan in het nieuwe jaar? “De werkloosheid zal een klein beetje oplopen, maar komend jaar nog niet heel veel. De vraag naar mensen neemt toe, bijvoorbeeld in de zorg.” Dat de arbeidsmarkt nog behoorlijk krap blijft, is voor de werkzoekende kant van de arbeidsmarkt goed nieuws. Treur: “Wie onverhoopt werkloos raakt, vindt vrij gemakkelijk weer werk.”

Voor de meeste ondernemers is een krappe arbeidsmarkt ongunstig omdat medewerkers meer zullen eisen aan loon en voorwaarden en sneller van baan switchen. De voornaamste oorzaak van het tekort aan personeel is demografisch, stelt Treur. “De vergrijzing stuwt de vraag op en drukt het aanbod. En ook heel belangrijk: wij werken in Nederland te weinig uren. Parttime werken draagt bij aan een lager aanbod. Ons belastingstelsel moedigt meer uren werken ook niet aan.”

Meer thuiswerken kan wel helpen, denkt Treur: “Thuiswerkers zijn in sommige gevallen productiever en dat helpt uiteindelijk om hetzelfde werk met minder mensen te doen.” Nog een voordeel van een krappe arbeidsmarkt tot slot: het beschermt ons tegen een recessie. “Wie werkt heeft meer te besteden en dat komt de economie ten goede.”

De glastuinbouw blijft last houden van de hoge energieprijzen. Beeld ANP

Land- en tuinbouw

Harry Smit, senior analist Rabobank

Blijft de stikstofcrisis boven de melkveehouderij hangen in 2023? Dat is wel zeker, weet Harry Smit, analist bij RaboResearch. “Het is nog onduidelijk hoe het allemaal uitpakt per regio en per individueel bedrijf. Kunnen melkveehouders de emissie bijvoorbeeld toch met technologie verminderen; moet de veestapel inkrimpen; wat wordt de status van vergunningen van bedrijven; wat zijn mogelijke verdienmodellen? Het zijn allemaal vragen waar wij ook komend jaar geen volledige antwoorden op verwachten.”

Gunstig voor melkveehouders is de hoge melkprijs, die volgens Rabobank wel iets zal dalen in 2023, maar wel bovengemiddeld blijft. Voor FrieslandCampina heeft een hoge melkprijs twee kanten. Smit: “Het doel van de zuivelcoöperatie is om een zo hoog mogelijke melkprijs uit te betalen, maar het bedrijf heeft net als de boeren ook te maken met hogere kosten voor energie. De afzetmarkt voor FrieslandCampina kan in 2023 onder druk komen te staan door een internationale economische teruggang.”

Ook glastuinbouwbedrijven blijven last hebben van hoge energieprijzen, al verschilt dat per bedrijf, vertelt Smit: “Een aantal bedrijven produceert zelf stroom voor het net, dat levert juist weer iets op. En wat voor contract heeft een bedrijf voor zijn gasleveringen? Als dat net afloopt heb je een probleem.” Behoudt Nederland zijn sterke positie op het gebied van land- en tuinbouw of zien we in 2023 het begin van een afgeslankte sector? “De sector gaat krimpen”, verwacht Smit. “Maar door eerder de slag naar verduurzaming te maken dan andere landen, die er ook mee te maken krijgen, heeft Nederland een voorsprong en daarmee toch een sterke positie.”

De luchtvaart en het personenvervoer zijn nog steeds aan het herstellen van de gevolgen van corona voor de sector. Beeld ANP

Transport, logistiek, automotive

Rico Luman, econoom ING

In 2023 is er nog steeds een groei van 2,5 procent, verwacht ING-econoom Rico Luman. “Maar die is vooral gedreven doordat de luchtvaart en het personenvervoer nog steeds aan het herstellen zijn van corona.”

Bedrijven die zich richten op transport en logistiek van goederen hoeven nauwelijks te rekenen op groei. De wereldhandel in goederen groeit door minder vraag naar consumentengoederen in 2023, per saldo hooguit met 1 procent. Luman: “Ook zitten de pakhuizen eind 2022 nog relatief vol als gevolg van vroeg bestellen. Containertarieven liggen in 2023 weer dicht bij het pre-coronaniveau, logistieke verstoringen en lange levertijden nemen af.”

Nederlandse consumptie groeit amper, verwacht ING, waarbij consumenten naar verhouding meer aan diensten zoals horeca en evenementen besteden. Ook maakt e-commerce na sterke groei een correctie door. De bouwsector maakt eveneens een pas op de plaats. “Dit zorgt ervoor dat het pakketvervoer en het wegtransport weinig groeipotentieel hebben, al groeien omzetten wel fors door een prijsstijging. Tekorten aan personeel en materieel zorgen er overigens voor dat er niet direct overcapaciteit of te weinig werk ontstaat.”

De druk gaat er vanaf en dat zie je ook in de productie van vrachtwagens en auto’s die eindelijk omhoog kan. De verschuiving van productielocaties en handelspatronen door sancties, geopolitieke spanningen en de energiecrisis gaat ook voor transport en logistiek een belangrijke stempel drukken op 2023. Luman: “En de brandstofprijzen, zoals diesel, kunnen door de krappe markt zomaar weer gaan oplopen.”

De bereidheid onder consumenten om grotere aankopen te doen, stijgt. Beeld ANP

Winkels

Henk Hofstede, sectorbanker retail ABN Amro

“De situatie is op zijn zachtst gezegd nogal mistig met alle onzekerheden”, zegt Henk Hofstede, sectorbanker retail bij ABN Amro. “De inflatie neemt dan wel iets af, maar is nog altijd historisch hoog. Het consumentenvertrouwen ligt juist historisch laag, al gaat ook dat nu iets de goede kant op. Voor de komende twaalf maanden zien consumenten hun financiële situatie wel minder somber in en wordt de bereidheid groter om grotere aankopen te doen, stelt het CBS. Dat is natuurlijk allemaal belangrijk voor de winkelstraat.”

Dan kampen winkeliers sinds oktober nog met het terugbetalen van de uitgestelde belasting, een corona-erfenis. Daar hebben ze tussen de vijf en zeven jaar voor, afhankelijk van hun situatie. De toeleveringsketen houdt stagnatieproblemen in 2023, verwacht Hofstede: “Containerprijzen zijn weliswaar fors gedaald, maar door lockdowns in China komen goederen uit dat land later of helemaal niet aan.”

De hoge energieprijs is ook voor winkels geen feest en ook andere kostenstijgingen, zoals fors gestegen loonkosten voor personeel en geïndexeerde huren, remmen het resultaat in de retail. Daarnaast is het vinden van goed personeel op dit moment voor veel retailers een uitdaging om überhaupt locaties open te kunnen houden.

“De vraag voor winkeliers is dan: kan ik deze kosten allemaal doorberekenen aan mijn klanten? Dat geldt ook voor online. Tijdens de pandemie groeide de online omzet met 56 procent. Dat is nu een stuk minder door bovengenoemde factoren en beëindiging van de inhaalvraag door Covid, al verwacht ik op termijn dat online verkopen nog stelselmatig zullen stijgen omdat consumenten gemak willen. Maar een wild jaar voor de winkels wordt 2023 niet.”

Nu de koopkracht onder druk staat, zien consumenten horecabezoek als minder essentieel. Beeld Jean-Pierre Jans

Horeca, vrije tijd en recreatie

Gerarda Westerhuis, sectoreconoom leisure ABN Amro

Wat hebben Nederlandse consumenten over voor hun vrije tijd? Minder dan in 2022, voorspelt Gerarda Westerhuis, sectoreconoom leisure bij ABN Amro. “Ik zet het af tegen het afgelopen jaar, toen er een enorme inhaalslag was. Nu de koopkracht onder druk staat beschouwen we uitjes, naar de horeca gaan en reizen als minder essentieel.”

Na de pandemie was dat anders omdat we elkaar weer wilden zien, stelt Westerhuis. “Daardoor was er toen veel meer reisbereidheid, ondanks de hoge kosten.” De koopkracht stijgt in 2023 wel iets, de overheid stelt een energieprijsplafond in, de lonen gaan omhoog en er komt een verhoogd minimumloon, vervolgt de econoom.

“Maar mensen gaan scherper kiezen. Dat betekent dat we minder vaak en minder ver weg op vakantie zullen gaan, ook door de warmere zomers. Wat ook weer goed is voor het binnenlands toerisme, denk aan attractieparken, vakantieparken en campings.”

Bioscopen krijgen het volgens haar moeilijk vanwege de toegenomen populariteit van streamingsdiensten. Bij musea zal het bezoek iets aantrekken in het nieuwe jaar al is het internationale toerisme nog lang niet op niveau. “Maar bedenk dat de eerste twee maanden van afgelopen jaar de musea nog dicht waren.”

Een erfenis van corona is tot slot nog goed voor een deel van de horeca. Westerhuis: “We hebben het gemak ontdekt en dat willen we niet loslaten. Dat zullen we terugzien in de blijvende populariteit van bezorgdiensten en maaltijdboxen al vlakt de enorme groei wel af.”

