Wat nou droogte, het regent toch? Ja, maar niet genoeg

Het droogteseizoen is begonnen. Maar het regent toch bijna elke dag? Klopt, maar dat is lang niet genoeg, zeggen dijkgraven Rogier van der Sande en Jeroen Haan. Omdat ook de Rijn niet genoeg water aanlevert, treffen hun waterschappen – Rijnland en Stichtse Rijnlanden – gezamenlijk maatregelen. Die zijn vooral gericht op verzilting van West-Nederland.

De consument merkt daar vooralsnog weinig van. De waterschappen zorgen juist dat er genoeg zoet water is voor de beregening bij bollenboeren, boomkwekers, akkerbouwers en melkveehouders, tegen verdroging van de natuur en om de datacentra rond Schiphol te koelen. Daarvoor pompt het Noordergemaal in Utrecht water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen. Als het nodig is kan Gemaal De Aanvoerder hetzelfde doen, zoals tijdens de zomerdroogte van vorig jaar gebeurde.

Achttien emmers

Dat water is behalve voor natuur en landbouw nodig voor de dijkveiligheid, zegt Van der Sande, die behalve dijkgraaf van Rijnland ook voorzitter is van de Unie van Waterschappen. “Dijken hebben water nodig. Vergelijk het met een keukensponsje, dat blijft op z’n plek liggen als het nat is. Hiervoor hebben we niet per se zoet water nodig, maar wel voor de natuur en de landbouw.”

Na het natte voorjaar is het in mei en juni erg droog geweest, legt Haan uit. Bovendien is het al wekenlang heel warm, waardoor de regen die valt snel verdampt. “Als er vijf millimeter neerslag valt, dan verdampt dat water met deze warmte ook weer. En de aanvoer van de rivier loopt intussen terug.”

Op het terrein van het Mr. P.A. Pijnacker Hordijk Gemaal in Gouda, waar de twee dijkgraven uitleg geven, staan achttien emmers. Elke emmer bevat tien liter, die staat voor tien millimeter regen. Het neerslagtekort in Nederland bedraagt inmiddels 180 millimeter. Haan wijst. Dat is net zoveel als in de vijf procent droogste jaren die het KNMI ooit heeft gemeten.

Minder sneeuwval in de bergen

Het gemaal in Gouda laat normaal gesproken water binnen vanuit de Gouwe, die weer in verbinding staat met de Hollandse IJssel en zo indirect met de Rotterdamse havens. “Dit is een open deur met de zee, waardoor de verzilting ons gebied binnenkomt, net als via het Boezemgemaal bij Spaarndam”, legt Van der Sande uit. “Die deur is nu dicht, en het zoete water komt via de achterdeur van onze buurman in Utrecht.”

Bij een grotere waterafvoer in de rivieren wordt de verzilting vanzelf teruggedrongen, maar er is door verminderde sneeuwval in de bergen ook minder smeltwater. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier en daardoor minder voorspelbaar. “Het is nu nog niet verontrustend”, sust Van der Sande, “maar we moeten wat we doen wel goed communiceren met de recreatie- en de beroepsvaart.”

Intussen zoeken de waterschappen naar mogelijkheden om water langer vast te houden. Droge zomers en extreem weer zijn geen calamiteit meer, zegt Haan, daarvoor komen ze inmiddels te vaak voor. “Ze zijn onderdeel van regulier beleid. Dat is wel zorgelijk, want we moeten rekening houden met nadelige maatregelen voor wonen, werken en recreëren.” Over vijftig jaar is het waarschijnlijk niet meer vanzelfsprekend dat de rivieren genoeg water afvoeren in Nederland, vult Van der Sande aan. “Daar moeten we nu al rekening mee houden.”

