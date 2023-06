Wat mag een vegaburger kosten? Burgers mogen zelf gaan meebeslissen

Een steekproef hier, een inspraakavond daar. Dat zijn tot dusver de belangrijkste instrumenten die worden ingezet om het draagvlak te toetsen bij voorgenomen klimaatbeleid.

Een nieuwe methode om te toetsen wat de ‘gemiddelde Nederlander’ vindt en wil voor het bereiken van een schoner klimaat wordt daar nu aan toegevoegd: een landelijk burgerforum. Daarin moeten 175 via loting geselecteerde Nederlanders zitting krijgen die samen een ‘dwarsdoorsnede van Nederland’ vormen, maakte minister Rob Jetten (klimaat, d66) zijn langverwachte plan deze week bekend.

Dus: de groep moet divers zijn wat betreft leeftijd, culturele achtergrond, geslacht, opleidingsniveau en woonplaats. De Tweede Kamer stemde woensdagavond in met de lancering van het burgerforum, ofwel burgerberaad. Kamerleden hamerden er wel op: zorg dat het uiteindelijke advies niet in een la beland.

De centrale vraag die deelnemers aan het form voorgelegd krijgen: ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’ Dat is een veelomvattende vraag, waar het kabinet ‘van onderop’ graag nieuwe ideeën voor bijeen wil vegen.

Daartoe kunnen de 175 Nederlanders zich vanaf begin 2024, gedurende een overlegproces van zes maanden, gaan uitspreken over allerlei klimaatkwesties. Bijvoorbeeld: mogen duurzame producten, zoals kleding of voeding, duurder zijn dan de meer vervuilende varianten, of moeten ze juist goedkoper zijn?

En: welk deel van de landelijke klimaatrekening moet belanden bij burgers, bedrijven en de overheid? Ook de mate waarin het kabinet mensen moet aansporen of duurzamer te gaan leven moet door het burgerpanel zelf bepaald gaan worden. Nog een vraag: is het beter is om minder kopen te consumeren of méér duurzame spullen?

Om te zorgen dat niet alleen een rijkere groep met veel vrije tijd gaat meedoen, wil het kabinet mensen zonder flexibiliteit in hun portemonnee en agenda tegemoet treden. Deelnemers krijgen onkosten, reiskosten en kinderopvang vergoed als ze bereid zijn hun denkkracht en mening te delen.

Voor minister Jetten gaat zo een langgekoesterde wens in vervulling. Hij wil de gemiddelde burger een stem geven in het klimaatbeleid. Idee is dat op die manier minder van bovenaf opgelegd wordt, dus dat er breder draagvlak ontstaat. Lokaal waren er al wat proeven met burgerberaden als inspraakmiddel. Dat het instrument nu landelijk formeel vorm krijgt is nieuw.

Veiligheidskleppen bouwt de minister ook wel in. Hij hoeft niet alles over te nemen wat het burgerforum straks wil. De inzet is dat het kabinet wensen en adviezen kan laten liggen, zolang de ministeries maar goed motiveren waarom ze dat doen.

Het kabinet trekt daarmee lessen van een onhandige uitwerking van een Frans burgerforum voor klimaat. Minister Macron ontving kritiek, omdat het parlement uiteindelijk veel plannen die burgers in een tijdrovend proces opstelden links liet liggen.

Om teleurstelling te voorkomen sluit Jetten een deel van het klimaatbeleid al uit van de raadpleging. Over energie-onderwerpen, dus bijvoorbeeld waar windmolens moeten komen of onder welke voorwaarde er nieuwe kerncentrales kunnen verrijzen wordt niet gevraagd aan het burgerberaad, dat wordt opgetuigd met behulp van een ‘onafhankelijk’ extern platform en allerlei experts die de deelnemers van informatie kunnen voorzien.

Dat energie geen deel uitmaakt van Jettens plan is opmerkelijk. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur adviseerde dit thema wel voor het inspraakinstrument, net als wijlen nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Het kabinet vindt dat ongeschikt, omdat schijninspraak op de loer zou liggen. Voor de bouw van kerncentrales lopen al procedures, windparken staan al gepland. Een burgerberaad om advies vragen zou weinig betekenisvol zijn.

