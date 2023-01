Wat is beter voor de planeet, papieren boeken of een e-reader?

Dat lezen goed voor mensen is, daarover is niet veel discussie. Je wordt er wijzer van, zeggen ze, en het is nog een rustgevend tijdverdrijf ook. Maar is lezen ook goed voor de planeet? Dat is een ander hoofdstuk.

“Lezen is heerlijk, het verbreedt je horizon, het neemt je mee naar andere werelden”, zegt Paulien van der Geest, woordvoerder duurzaam consumeren bij Milieu Centraal. Maar we hebben maar één echte wereld. “Daarom is het mooi als we met zo min mogelijk impact voor de planeet lezen.”

Kennisplatform Milieu Centraal berekende, in opdracht van webwarenhuis Bol.com, op welke manier je het beste boeken kunt lezen zonder daarbij de natuur te beschadigen. Want dat doen we als we lezen. Voor de productie van boeken moeten bomen worden gekapt, moeten drukpersen draaien en moeten vrachtwagens rijden.

Wie online boeken bestelt, brengt een heel logistiek systeem op gang dat vervuilender is dan naar de lokale boekhandel fietsen. De fabricage van e-readers is ook geen schone zaak. Naast machines en vrachtwagens worden voor de productie van die apparaten zeldzame grondstoffen aan de aarde onttrokken.

Doe zo lang mogelijk met je elektronica

Toch is het lezen van boeken op een e-reader op een gegeven moment even schoon als papieren boeken lezen. Tenminste, als je minimaal 25 digitale boeken op je apparaat hebt staan tijdens de levensduur van de e-reader. Dat is volgens de onderzoekers het omslagpunt waarbij de klimaatschade is gecompenseerd.

Al hangt dat er ook nog van af van hoe lang de e-reader meegaat. Van der Geest: “Lees je digitaal, doe dan zo lang mogelijk met je elektronica, want daar zit de impact.” Kijk bijvoorbeeld eens naar een tweedehands e-reader of lees boeken op apparaten die toch al in huis zijn, zoals je telefoon of de tablet, is het advies.

Wie zweert bij het papieren boek – en dat zijn er veel in leesland – heeft veel opties om groene letters tot zich te nemen. Kringloopwinkels puilen uit van de boeken, vaak nog ongelezen en voor een habbekrats te koop. In tal van Nederlandse straten staan tegenwoordig buurtbiebs, de bekende publieke boekenkastjes.

En wat is er op tegen om het plaatselijke antiquariaat weer eens op te vrolijken met een bezoekje? Of neem een bibliotheekabonnement. Boeken genoeg voor een heel mensenleven. Spotify-achtige streamingsdiensten voor boeken zijn er ook nog. Zelfs lezen is niet eens nodig: daarvoor is het luisterboek uitgevonden.

Voor het onderzoek vergeleek Milieu Centraal de klimaatimpact van de aanschaf van een Nederlandstalig papieren leesboek met de klimaatimpact van het downloaden van een digitaal lees-of luisterboek. Nieuw zijn de uitkomsten ervan overigens niet. De consumentenprogramma’s Kassa! en Radar kwamen eerder al tot soortgelijke conclusies.

Een boek is meer dan een consumentenproduct

Het is mooi om te weten hoe we zo schoon mogelijk boeken kunnen lezen, maar daarmee zijn we er nog niet. Bij lezen komt meer kijken, erkent ook Milieu Centraal, dat in het onderzoek kookboeken, reisgidsen, fotoboeken en prentenboeken buiten beschouwing liet. Van der Geest: “Laten we wel als maatschappij ervoor zorgen dat de auteurs die die fijne boeken schrijven, netjes betaald krijgen voor hun werk. Zodat we nog lang kunnen blijven genieten van goede boeken. In dat opzicht bieden platforms voor digitale boeken goede mogelijkheden voor boekenwurmen.”

Sentiment en ‘beleving’ spelen een misschien wel beslissende rol bij lezers. De ware boekenwurm, zo hoor je vaak, wil een nieuw boek. Zo'n maagdelijk fysiek boek is niet alleen een bezit dat je koestert, het is ook een statussymbool. Een indrukwekkend gevulde boekenkast toont anderen onze intellectuele spierballen, zo zien sommige lezers dat nu eenmaal.

Gelukkig hoeft het verlangen naar een nieuw papieren boek steeds minder gepaard te gaan met gewetensbezwaren tegenover de planeet. Althans, we gaan ervan uit dat het geen fictie is als uitgeverijen op hun website bezweren dat ‘waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van papier met het FSC- of PECF- keurmerk, waarbij is gewaarborgd dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen’.

E-boek sluipt toe naar serieuzer marktaandeel Het aantal papieren boeken dat jaarlijks in Nederland de kassa passeert, schommelt al zo’n tien jaar tussen de 40 en 45 miljoen. Dat blijkt uit de recentste cijfers van KVB Boekwerk/GfK, die gaan over de periode 2012-2021. In datzelfde tijdsbestek groeide het afzetaandeel van e-books van 3 procent in 2012 tot 8,6 procent in 2021. Als het op omzet aankomt, waren de digitale boeken goed voor iets meer dan 5,5 procent van de totale boekenomzet in Nederland. De gemiddelde prijs van een e-book steeg in tien jaar tijd van ruim 12 euro per download naar ruim 14,50 euro voor een digitaal boek. Volgens het CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, geven deze cijfers geen compleet beeld van de populariteit van e-books, omdat lezers ook veel gebruikmaken van abonnementsdiensten voor e-books, zoals Kobo Plus.

