Wat gebeurt er als je de energierekening niet kunt betalen?

Met de winter in aantocht noemt energiebedrijf Eneco de situatie voor klanten zeer zorgelijk. Steeds meer huishoudens en het midden- en kleinbedrijf krijgen moeite om hun energierekening te betalen, schrijft directeur energietransitie Ron Wit aan de Tweede Kamer, waar Eneco woensdag meedoet aan een rondetafelgesprek over de (on)betaalbaarheid van energie.

Momenteel betaalt 5 procent van de Eneco-klanten de rekening te laat. Uitgaande van 2 miljoen klanten in Nederland gaat dat om 100.000 huishoudens en dit aantal zal waarschijnlijk stijgen. Concurrent Vattenfall ziet nu een lichte stijging van het aantal klanten dat de rekening later betaalt, zonder cijfers te noemen.

Naheffing van duizend euro

Met de huidige marktprijzen gaat het termijnbedrag van een gemiddeld huishouden naar ruim 500 euro per maand, zegt Eneco. Dat is drie tot vier keer zoveel als begin 2021. Eneco verwacht net als Vattenfall dat de energieprijzen voorlopig hoog blijven. Zolang het aanbod van energie beperkt blijft, is energiebesparing de enige manier om prijzen echt naar beneden te krijgen, schrijft Vattenfall aan de Kamer.

Een kwart van alle Eneco-klanten betaalt nu een te laag maandbedrag en kan rekenen op een naheffing bij de jaarafrekening. Voor 17 procent van de klanten kan die uitkomen op 1000 euro, zegt Wit. Dagelijks zoeken tweeduizend klanten contact met het Nederlandse energiebedrijf met vragen over hun maandbedrag. Volgens het Centraal Planbureau kunnen 670.000 tot 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van de noodzakelijke rekeningen.

Incassobureau

Wat gebeurt er met klanten die de rekening van hun energieleverancier niet kunnen betalen? De wet biedt een beperkte bescherming aan consumenten. Bij een achterstallige betaling komt er eerst een betalingsherinnering van de energieleverancier. Dan moet vaak binnen twee weken worden betaald. Als dat niet gebeurt, mag de energieleverancier het contract beëindigen. Ook kan de energieleverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Het is de netbeheerder die de ‘wanbetalende klant’ afsluit van energie.

Uitzonderingen zijn er ook. Als het twee dagen vriest, mag een klant niet worden afgesloten. Maar zodra de vorst voorbij is, kan de klant alsnog worden afgesloten. Hetzelfde geldt voor klanten (inclusief huisgenoten) van wie de gezondheid ernstig gevaar loopt zonder energie. Daarvoor moet de klant wel een doktersverklaring laten zien.

Het is verstandig om een betalingsregeling te treffen met het energiebedrijf. De klant kan zelf een voorstel doen en daarvoor zijn voorbeeldbrieven te vinden op internet. Eneco zegt een sociaal incassobeleid te voeren en mensen te willen helpen met een ruimte betalingsrekening. Als het niet lukt om digitaal of telefonisch in contact te komen, maakt Eneco een huisbezoek, zegt directeur Wit in zijn tekst voor de Tweede Kamer. Ook verwijst Eneco klanten door naar de schuldhulpverlening.

Hulp zoeken is belangrijk

Wie de rekening niet kan betalen, kan zelf ook hulp zoeken bij een schuldhulploket. Dat is belangrijk, want zodra er een schuldregeling loopt, kan de klant niet meer worden afgesloten.

Eneco, Vattenfall, Essent en Greenchoice hebben begin dit jaar het initiatief genomen voor een Actieplan Energiearmoede. Dit betreft de oprichting van een noodfonds, waaraan ook de overheid moet meebetalen, en dat uiterlijk in november of december actief moet zijn. Ze zeggen daarmee schrijnende gevallen financieel te willen helpen en afsluitingen te voorkomen. Wanneer er sprake is van een schrijnend geval, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat het kabinet binnenkort met een reddingsplan komt voor mensen die in grote financiële nood komen vanwege hun energierekening.

