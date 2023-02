Warmtepomp blijkt elf keer vervuilender dan gedacht, dus duurzaam bouwen wordt lastiger

De materialen waaruit een warmtepomp is samengesteld, zijn minder milieuvriendelijk dan tot dusver werd gedacht. Een belangrijke database voor de bouwsector bevatte jarenlang onjuiste informatie over warmtepompen. Nu blijkt dat ze elf keer vervuilender zijn dan verondersteld.

Dat kan grote gevolgen hebben voor de bouwsector. Architecten en projectontwikkelaars gebruiken gegevens uit de Nationale Milieu Database (NMD) om een milieuscore te berekenen voor hun nieuwbouwproject. De wet stelt eisen voor het duurzaam bouwen van woningen en kantoren. Daarop wordt getoetst bij een vergunningsaanvraag.

De afgelopen jaren is geen rekening gehouden met het koudemiddel en de elektronica in de warmtepomp. Bovendien was gerekend met een type warmtepomp dat niet meer representatief is voor de markt, laat stichting NMD weten.

Met de nieuwe gegevens kan het een stuk lastiger worden om een warmtepomp te gebruiken bij nieuwbouw, zeggen deskundigen. De warmtepomp neemt namelijk een veel grotere hap uit de toegestane milieubelasting. Hoeveel precies verschilt per project. Gaat het bijvoorbeeld om een klein appartement of een vrijstaand huis?

Tijdelijke oplossing

De bouwsector heeft al veel last van de stikstofregels. Om geen verdere vertraging op te lopen is er voor warmtepompen een tijdelijke oplossing bedacht. Projectontwikkelaars mogen vooralsnog met de oude cijfers blijven rekenen. Dankzij een ‘verrekenfactor’ ligt de milieuscore van de warmtepomp voorlopig op hetzelfde niveau als voorheen.

Deze maatregel is ingevoerd na overleg tussen het ministerie van binnenlandse zaken, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en Techniek Nederland, de installatiebranche. In het tweede kwartaal moet er een definitieve oplossing komen. De tijdelijke oplossing moet voorkomen dat bouwprojecten opeens geen vergunning meer krijgen omdat de milieubelasting te hoog uitvalt.

Maar Mantijn van Leeuwen van adviesbureau Nibe, dat zich bezighoudt met duurzaam bouwen, waarschuwt voor geitenpaadjes, voor makkelijke oplossingen. Hij oppert tegen vakblad Cobouw de mogelijkheid dat iemand een rechtszaak begint omdat de milieuscore van een gebouw niet klopt.

Extra zonnepanelen leggen helpt niet

De extra milieuschade van een warmtepomp is niet zomaar te compenseren door bijvoorbeeld extra zonnepanelen op het dak te leggen. Zonnepanelen hebben weer hun eigen score voor milieuschade door het gebruik van elektronica, glas en metalen.

De installatiebranche heeft kritiek op de milieuscore voor warmtepompen zoals NMD die hanteert. “Dankzij de warmtepomp verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO 2 -uitstoot met de helft. Daarmee leveren warmtepompen een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland. “Maar de milieudatabase kijkt alleen naar de milieubelasting van materialen en laat de energieprestatie volledig buiten beschouwing.”

Techniek Nederland wil dat er een alomvattende milieu- en energieprestatienorm komt voor de gehele technische levensduur van apparaten en materialen. “Op basis van zo’n norm is er volstrekt geen twijfel over de toepassing van warmtepompen.”

Recyclen

Terpstra noemt het belangrijk om de levensduur van warmtepompen te verhogen - nu ligt die op zo’n vijftien jaar - en om goed te recyclen. Innovaties kunnen helpen om de milieulast te verkleinen.

Er zijn al fabrikanten die hun warmtepompen voorzien van natuurlijke koudemiddelen, zegt Terpstra, en die hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage dan fluorhoudende gassen. Vóór 2026 zal dat gelden voor de gehele markt, voorspelt Techniek Nederland.

