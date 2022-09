Warmte voor je huis uit een gat in de grond van maar liefst 175 meter diep

Het is even wat moeite, maar dan heb je ook wat: warmte om je huis met een warmtepomp te verwarmen die minder stroom vergt dan de meer gebruikelijke warmtepompen. Je moet in je tuin wel een gat van 175 meter diep laten boren.

Drukte in de straat bij de buren. Een grote vrachtwagen met aanhanger en bijzondere apparatuur blokkeren deels de doorgang. Mijn overbuurman heeft een warmtepomp besteld. Maar dan niet zo’n apparaat van pakweg één bij één meter die bij mij in de tuin staat en de warmte uit de buitenlucht haalt. Nee, hij heeft een pomp die met grondwaterwarmte werkt. En daar moet even flink wat voor worden gedaan.

Boren met veel water

De belangrijkste klus is om twee kunststof buizen de grond in te krijgen, een voor aanvoer en een voor afvoer van het water. Die gaan bij mijn buurman naar 175 meter diepte. Je zou ook vier buizen tot pakweg 80 meter diepte kunnen inbrengen, legt een medewerker van Van ’t Hof Grondboringen uit. “Maar dan is het rendement toch al weer wat minder. Op 80 meter heb je grondwater van 10 tot 11 graden, op 175 meter is dat ongeveer 14 graden.” Hoe warmer het water dat je als bron kunt gebruiken, hoe minder de warmtepomp hoeft te werken om daar cv-water van 35 graden van te maken. Dieper boren is duurder, maar spaart daarna stroom.

Derco van 't Hof bij zijn grondboor. Beeld Vincent Dekker

De ‘boormachine’ van eigenaar Derco van ’t Hof pakt een voor een de stalen buizen op, boort ermee een paar meter dieper de grond in, en plaatst dan de volgende stalen buis erbovenop. Het gaat bij de buren soepel, dankzij zandgrond die zich via de holle stalen buis makkelijk met overvloedig water omhoog laat stuwen. Na een paar uur boren zijn de 175 meter bereikt. Vervolgens worden de stalen buizen er weer een voor een uitgetrokken, waarbij een keurig rond gat achterblijft.

Onderweg opwarmen

Daarna gaan de kunststof buizen het gat in, meteen twee tegelijk. Een voor de aanvoer van het warme water richting warmtepomp, en een voor het retourwater. Daarna moet nog een derde kunststof buis het gat in om dat met zand verder op te vullen. Zou dat niet gebeuren, dan zou het gat rond de twee hoofdbuizen gaandeweg uit zichzelf instorten. Dat zou resulteren in een enorm gat in de tuin.

In feite wordt geen warm grondwater opgepompt en koud water weer in de grond gestopt. Het koude retourwater in de 175 meter lange leiding wordt onderweg al weer opgewarmd en onderaan de leiding zit een koppeltestukje waardoor hetzelfde water vervolgens weer omhoogkomt. Het is dus een gesloten circuit.

De dubbele buis die in het voorgeboorde gat naar 175 meter diepte moet. Het groene koppelstuk zorgt ervoor dat het opgewarmde water dat onderin aankomt, via de andere buis weer terug gaat naar de warmtepomp. Beeld Vincent Dekker

Als je zoals ik een warmtepomp hebt die de warmte uit de buitenlucht haalt, verbaas je je over hoeveel moeite er moet worden gedaan om warmte uit de grond te halen. De aanleg van zo’n ‘grondwater-warmtebron’ kost een flinke duit. Maar als je een middelgroot vrijstaand huis hebt met een grote warmtevraag, loont het de moeite.

Elke dag boren

In de winter zal mijn warmtepomp extra hard moeten werken om nog warmte uit de buitenlucht te halen als die lucht 0 graden of nog kouder is. Bij de buurman is de temperatuur van het ‘grondwater’ constant zo’n 14 graden, en heeft de warmtepomp veel minder stroom nodig om daarmee het cv-water tot 35 graden te verwarmen. Anderzijds heb ik dus extra zonnepanelen aangeschaft om de extra stroom zelf op te kunnen wekken.

Volgens Derco van ’t Hof is de grondwater-warmtepomp tegenwoordig heel populair. “Ik ben elke dag wel ergens aan het boren, en dat het hele jaar door.” Hij had vandaag een goede dag: het boren ging snel. Maar het kan ook wel tegenzitten als je op 100 meter diepte een andere grondlaag tegenkomt. Als zijn apparatuur van het terrein is verdwenen, rest bij de buurman nog slechts een dubbele buis die uit de grond steekt als bewijs dat er het nodige werk is verzet. Plus een behoorlijk omgewoelde tuin, dat wel.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft ook podcast, onder meer over warmtepompen. Beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

