Warmte tappen uit water voor gasloze huizen. Hebben de vissen daar last van?

Water in sloten, meren en rivieren bevat genoeg warmte om een beetje af te tappen. Gemeenten en provincies zijn enthousiast over aquathermie als duurzame energiebron, om wijken gasloos te maken. Maar het effect op de onderwaterwereld is onduidelijk.

Het klimaat warmt op, de kans op een Elfstedentocht slinkt. In Friesland hebben ze voor beide problemen één oplossing in gedachten. Aquathermie, of zoals ze het daar noemen: wetterwaarmte. Dat is een relatief nieuwe techniek, waarbij warmte uit de bovenste laag van open water (van slootjes tot diepe meren) wordt afgetapt met een warmtewisselaar.

Die energie kan via buizen richting huizen en kantoren vloeien, waar het de verwarming gasloos regelt. Een elektrische warmtepomp is nodig om de temperatuur voldoende op te krikken, voor een warme kamer. Het afgekoelde water wordt teruggepompt. Zodanig, zei wethouder Evert Stellingwerf van Leeuwarden afgelopen week tegen minister Rob Jetten (klimaat) ‘dat je de Elfstedentocht toch weer in beeld krijgt’.

Hoogleraar duurzame energiesystemen Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) legde de relatie tussen duurzaam warmtegebruik en hogere ijskansen in oktober 2019 op een workshop bij het waterschap Fryslân – als theoretische optie, bij grootschalig gebruik van energie uit de Friese wateren.

Enorme potentie

“Dat is natuurlijk prachtig om te roepen”, zegt Ida de Groot-Wallast, expert in aquathermie bij het landelijke kennisinstituut voor water Deltares. Dat het onzin is, zegt zij niet. Maar ze tempert wel de verwachtingen onder schaatsliefhebbers. “Er moet nogal wat gebeuren, wil dat effect ooit denkbaar zijn.” Maar denk nu niet dat De Groot-Wallast sceptisch is over de kansen van aquathermie in het algemeen. “De potentie is enorm”, zegt zij. Het onttrekken van warmte uit rivieren, sloten, vijvers en meren is technisch realistisch toe te passen.

Zelfs zó goed dat op papier 40 procent van alle warmte die huizen, kantoren en winkels nodig hebben uit water te tappen valt, bleek uit een onderzoek van Deltares met adviesbureau CE Delft. Altijd wel met een elektrische warmtepomp als ondersteuning. “Ook gaan we bij die sommen uit van opslag”, zegt De Groot-Wallast.

Warmte uit water kan in een buffer onder de grond opgeslagen worden, als enorme appel voor de dorst tijdens de koude winterperiode. Water dat is gebruikt voor de verwarming kan (afgekoeld) ook in de ondergrond bewaard worden, als koeling voor in de zomer – vooral kantoren en bedrijven hebben een koudevraag. Ook dat valt onder de verzamelterm aquathermie, legt de Deltares-expert uit.

En daar wordt nog veel meer onder geschaard. Naast warmtegebruik uit oppervlaktewater (Teo, noemen insiders dat), waar gemeenten en provincies kansen in zien, bestaat er ook nog Tea. Dat is thermische energiewinning uit afvalwater. Water dat geloosd wordt door bedrijven of door huishoudens in het riool is ook warm.

Door bij rioolwaterzuiveringen ook warmtewisselaars te plaatsen kan de watersector een energieproducent worden. Datzelfde geldt voor drinkwaterbedrijven, zoals marktleider Vitens. Drinkwater in de leidingen is warm genoeg om er een paar graadjes vanaf te snoepen, om te leveren als duurzame energie, bijvoorbeeld als bron voor een collectief warmtenetwerk.

Zwembaden, wijken en woonboten

“Steeds meer partijen in Nederland kijken serieus naar het toepassen van aquathermie”, merkt Groot-Wallast. Zij ziet dat op alle schalen terug. In Nederland bestaan al zo'n honderd aquathermiesystemen, meestal relatief klein. Vele tientallen concrete projecten, groot en klein, zitten in de pijplijn.

Een zwembad in Amersfoort wil met waterwarmte van het gas af, in Utrecht gaat energiebedrijf Eneco ‘de grootste warmtepomp van Nederland’ combineren met aquathermie. Bij rivier de Lek liggen plannen klaar voor energiesystemen. In Hoog Dalem (Zuid-Holland) krijgen 250 woningen warmte uit water, inclusief een warmtepomp erbij.

“Particulieren willen zelf van het gas af, door individueel of als wijk het water te gebruiken als warmtebron.” Zeker wie naast het water woont, of erop in een woonboot, kan mogelijk aquathermie benutten. Onder kenners van aquathermie is NOS-weerman Gerrit Hiemstra daar een fameus voorloper in. Zijn duurzame woning haalt ook deels energie uit een naastgelegen sloot. “Maar ook bedrijven en lagere overheden onderzoeken kansen.”

Gemeenten en provincies kijken of ze aquathermie kunnen toevoegen in hun lokale klimaatplan. Ze hebben in hun Regionale Energiestrategie (RES) vaak zwaar ingezet op grote zonneparken en windmolens, maar bij de vertaalslag naar de praktijk stuiten die plannen vaak op lokaal verzet. “Energie uit water kan een mooie toevoeging zijn, om duurzame energie in de regio te regelen.”

Vijvers gaan erop vooruit

Koplopers zijn al jaren bezig met de technologie. “Het werkt echt”, kan Jessica Doorn van de Soester Energiecoöperatie sinds kort ook zeggen. Zij realiseerde een project waarbij kinderboerderij De Veenweide in Soest via een buizensysteem warmte zuigt uit een naastgelegen vijver. Ook als het (winters) koud is, vallen er een paar graden uit te halen.

Tapvijvers, noemt Doorn ze. “En het mooie is: de energiewinning verbetert de waterkwaliteit.” Want vijvers, vrij ondiep en zonder stroming, worden regelmatig te warm. Dat verhoogt de kans op groei van (blauw)alg, de zuurstofgraad daalt. “We denken dat door het onttrekken van warmte de ecologie erop vooruitgaat”, zegt Doorn. Om dat te controleren gaan de initiatiefnemers in Soest de waterkwaliteit monitoren.

Meer onderzoek naar ecologische effecten is volgens Deltares en andere kenniscentra nodig, zodat de techniek verantwoord een vlucht kan nemen. Het is onduidelijk in hoeverre het onttrekken van warmte, maar vooral het terugpompen van grote volumes koeler water, het onderwaterleven in de war kan schoppen. Het lozen van zo’n ‘koudebel’ zou vissen, maar vooral micro-organismen, kunnen verstoren. “Of in elk geval: de omstandigheden veranderen”, zegt De Groot-Wallast van Deltares. “Of die verandering schadelijk is, dat is vervolgens de vraag waar onderzoekers nog een antwoord op moeten vinden.”

Wat daarbij ook bekeken moet worden is de invloed van filters, die onderdeel uitmaken van de pompsystemen van aquathermie. “Die kunnen bepaalde stofjes en beestjes tegenhouden”, zegt De Groot-Wallast. Dat kan potentieel het natuurlijke ecosysteem aantasten. Maar de Deltares-expert tekent daar direct bij aan; het kan ook positief uitpakken. “Mocht je bepaalde stoffen niet in het water willen hebben, dan bieden filters kansen.” Zelfs is het denkbaar dat pompsystemen zo ingesteld worden dat ze stoffen toevoegen die goed zijn voor de waterkwaliteit, zoals zuurstof of stikstof.

Effect op onderwaternatuur

Onder ecologen leven nog verschillende opvattingen over aquathermie. Zij gaan op congressen in conclaaf over de natuureffecten van de technologie, net zoals ze bestuderen in hoeverre windmolens of zonneakkers kunnen samengaan met een gezond ecosysteem. Er is een kamp waar zorgen domineren, een andere stroming in de wetenschap ziet vooral de kansen. De onderzoekers die met argusogen naar de technologie kijken vrezen vooral grootschalige systemen, met energiewinning voor tienduizenden woningen, waarbij onwenselijke temperatuurseffecten en stromingen ontstaan.

“De ecologische problemen die eerder speelden met het lozen van opgewarmd koelwater door energiecentrales speelt op de achtergrond mee”, zegt De Groot-Wallast. Als het rondpompen van pluimen warm water de onderwaternatuur ontregelen, dan mogelijk ook ‘koudebellen’. Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot van de Wageningen University & Research is een van de vooraanstaande waterexperts die zich kritisch uitlieten over aquathermie en mogelijke natuureffecten. Hij waarschuwde in Het Financieele Dagblad voor een ‘thermische schok’, waardoor vispopulaties en micro-organismes van slag raken..

Helemaal goed of slecht zijn aquathermie-systemen niet, is de wetenschappelijke inschatting bij Deltares. “Het is de vraag hoe groot de warmteonttrekking is. Elke ecoloog zal beamen dat je de watertemperatuur niet straffeloos 10 graden kan verlagen.” Maximaal 4 graden warmtewinning lijkt nu de heersende norm. In wateren die een natuurstatus hebben zullen de initiatiefnemers van aquathermie een ecologische toets moeten uitvoeren. Als vuistregel geldt volgens De Groot-Wallast: hoe groter een water en hoe meer stroming erin zit, hoe kleiner het effect van de warmtewinning op de ecologische kwaliteit.

Minister Jetten spreekt van ‘enorme kansen’ voor aquathermie. “Het kan ook nog op een veel grotere schaal”, zei hij afgelopen week tijdens het werkbezoek in Friesland. Hij wijst erop dat Nederland zoveel mogelijk alternatieven moet aanspreken, om af te komen van fossiele brandstoffen (die van Rusland in het bijzonder). “We gaan vol inzetten op wind en zon, maar we kunnen eigenlijk geen enkele manier uitsluiten.”

Om de techniek een zetje de goede richting op te geven publiceerde Deltares voor het hele land ‘potentiekaarten’, waarop bedrijven en overheden kunnen zien welke natte energiebron ze zelf in huis hebben. “Als Nederland waterland hebben we volop kansen om te kunnen verzilveren”, zegt De Groot-Wallast. “Dat lukt alleen als we het zorgvuldig doen, dus mét oog voor de waterkwaliteit en ecologie.”

Lees ook:

De sloot barst stiekem van de schone energie

Lauw buitenwater kan een grote energiebron zijn. Slurp het uit de kanalen en sloten en benut het om huizen te verwarmen, zeggen de waterschappen.

Warm je aan het riool

Riothermie is in opkomst: gebruik van warmte uit het riool. De eerste Nederlandse projecten zijn bijna af, bij een school en een zwembad. Ook huizen kunnen overstappen op rioolenergie.