Warmer zeewater kan de klimaatbalans al binnen enkele jaren verstoren. ‘Als de golfstroom stopt heeft dat grote gevolgen’

De hoge temperaturen in sommige zeeën en oceanen deze maanden doen alarmbellen rinkelen bij deskundigen. Het klimaatsysteem loopt het gevaar uit evenwicht te raken. Bovendien raakt de biodiversiteit in het water verstoord door de warmte.

Hittegolven, bosbranden, stortbuien: het extreme weer heeft delen van de wereld ongekend in zijn greep deze maanden. Maar de meest onverwachte oververhitting vindt een eindje van de door mensen bewoonde wereld plaats, in het water. Al een paar maanden staan oceaanwetenschappers op scherp, wat zij zien in de data die binnenrollen, kan eigenlijk niet. Het water wordt op sommige plekken een stuk warmer dan waar ze gezien de klimaatverandering al rekening mee hielden.

Verontrustend want de oceanen absorberen 90 procent van de hitte die zich in het klimaatsysteem opbouwt. Daarnaast slokken oceanen 30 procent van de CO2 op die mensen produceren. Hoe sneller het water verder opwarmt, hoe groter de gevolgen voor ecosystemen in de zee en het beschikbare voedsel. Maar ook het weer reageert. Boven warm water ontstaan meer heftige stormen. Water verdampt sneller en komt elders in hoosbuien weer naar beneden.

Beeld Anne Blaak

Bovendien neemt de angst toe voor de zogeheten tipping points, kantelpunten. Oceanen en atmosfeer vormen samen een buitengewoon complex systeem. Raakt het evenwicht verstoord, dan komt de wereld op onbekend terrein, waarschuwen wetenschappers. Dan ontstaat een domino van effecten die nog niet te voorspellen zijn, met ingrijpende gevolgen. Onderzoek over oceaanstromen, afgelopen week gepubliceerd, stelt dat zo’n kantelpunt dichterbij is dan gedacht.

Omdat het zo ingewikkeld is, zijn oceaanexperts echter voorzichtig met sterke conclusies trekken. Klimaatverandering is onmiskenbaar een factor. Maar wat is er precies aan de hand?

De Noord-Atlantische Oceaan is veel warmer dan voorspeld

Sinds maart warmt het water van de Noord-Atlantische Oceaan sterk op. Midden juni was de temperatuur van het zeeoppervlak 22,7 graden, dat is 0,5 graad warmer dan het oude record uit 2010. “Het is echt extreem wat er gebeurt”, zegt Dewi Le Bars, onderzoeker bij het KNMI. “Dat er records gebroken worden is niet gek. Door klimaatverandering warmt het oceaanwater ieder jaar verder op. Maar dan moet je denken aan 0,1 graad.”

Het water was afgelopen donderdag 24,9 graden. Het oude record voor die dag (27 juli) was 24,1 graden en dateert uit 2020. Ten westen van Ierland zijn de wijzers helemaal in het rood geslagen. Daar was de temperatuur van het water in juni zelfs 5 graden hoger dan ooit gemeten. Ook nu is het nog warmer dan verwacht.

Hoe dat te verklaren, is nu voer voor discussie onder wetenschappers. Niet alles valt aan de opwarming te wijten, legt Le Bars uit. Dit jaar is ook El Niño actief, een terugkerend natuurverschijnsel. Het komt simpel gezegd neer op afname van de wind boven de Stille Oceaan, waardoor de warme stroom in het water zich kan uitbreiden. Door gebrek aan wind warmt het water gemakkelijker op.

Daarnaast lag in het voorjaar een hardnekkig hogedrukgebied boven Groot-Brittannië. Dat betekende langdurig minder wind in die regio en daardoor ook meer kans voor het water om op te warmen. Of zo’n, op zichzelf ook uitzonderlijk, weerbeeld wordt veroorzaakt door klimaatverandering, is lastig te zeggen, stelt Le Bars. “Het is mogelijk, maar het is speculatie, daar is geen consensus over.”

Nog twee factoren dragen mogelijk bij aan de uitzonderlijke waterhitte dit jaar. De lucht boven de oceanen is schoner omdat de zwaveluitstoot door de scheepvaart snel is afgenomen door strengere regels. Ook is de concentratie Saharastof dit jaar bijzonder laag. Schonere lucht betekent dat meer zonnestralen het wateroppervlak bereiken en zo het water meer kunnen opwarmen. “Deze factoren dragen bij, maar kunnen de sterke opwarming niet verklaren”, zegt Le Bars.

De Warme Golfstroom kan al in 2025 stilvallen

Over de Noord-Atlantische Oceaan gaat voortdurend warm water van zuid naar noord, van de Golf van Mexico naar Europa. Het is een van de oceaanstromingen, deze heet in jargon de Amoc, Atlantische Meridionale Overturning Circulatie. Nieuw onderzoek laat zien dat deze stroming, waar de Warme Golfstroom de belangrijkste tak van is, tussen 2025 en 2095 zou kunnen stoppen. Nogal een lange tijdperiode, toch doet het de bellen rinkelen bij experts. Het klimaatpanel IPCC ging er namelijk tot nog toe vanuit dat dit deze eeuw niet zou kunnen gebeuren. “Echt nieuw”, constateert Le Bars over het onderzoek. “Dit is zo’n tipping point. Als die stroom stopt heeft dat grote gevolgen voor het hele klimaatsysteem.”

De Amoc werkt namelijk als een soort warmtewisselaar. Warm oppervlaktewater gaat van zuid naar noord. Bij de polen aangekomen koelt het af, krijgt daardoor een hogere dichtheid en zakt naar beneden. Het koelere water stroomt in de diepere waterlagen terug van noord naar zuid. Opwarming maakt dit systeem kwetsbaar. Het ijs bij Groenland brokkelt af en smelt. Eenmaal aangekomen bij de polen koelt het warme water minder snel af. De warme bovenlagen mixen minder snel met de koudere lagen daaronder. De motor achter de stroming kan zo gaan haperen. Onomstreden is de urgente boodschap van het nieuwe onderzoek niet, ziet Le Bars “Er zal veel discussie over zijn de komende maanden. Maar dat de Amoc kwetsbaarder is door opwarming, staat vast.”

Los van dit onderzoek ziet Le Bars dat de effecten van klimaatverandering heftiger zijn dan verwacht, het gaat harder zo lijkt het. “We kunnen het weer een paar weken vooruit goed voorspellen. Het klimaat voor de komende decennia kunnen we met modellen in kaart brengen. Maar daar tussenin – de komende jaren – is het een stuk lastiger te voorzien wat er gaat gebeuren. Zeker is dat al de recente berichten over het zeewater geen goed nieuws zijn.”

Ook de Waddenzee wordt warmer, ten koste van de kokkel

Ook in de Waddenzee sneuvelt record na record. Dit jaar valt tot nu toe vooral juni op. Halverwege die maand schoot de watertemperatuur plots omhoog, met meer dan 21 graden als uitschieter voor de week van 19 juni. De maand gaat de boeken van het instituut voor zeeonderzoek Nioz in als de warmste juni ooit gemeten in ruim 160 jaar.

De warmte in vier van de afgelopen vijf zomers lieten een duidelijk slachtoffer zien: de kokkel. “Iedereen die op de wadplaten komt, kon aan het einde van de zomer een oneindig aantal dode kokkels zien liggen”, vertelt schelpdieronderzoeker aan het Nioz Katja Philippart. Lege schelpen dus, het diertje erin is dood gegaan. De kokkel is koudbloedig en heeft bij hogere temperaturen meer voedsel nodig. Als dat er onvoldoende is, zal die na een aantal weken sterven en zal het vlees dan loslaten van de schelp.

Hoe dat dit jaar gaat uitpakken, moet nog blijken, zegt Philippart, die ook hoogleraar is aan de Universiteit Utrecht. Ze wijst erop dat de kokkel van meer last heeft dan alleen het warme water. “Er is de afgelopen zomers door droogte minder aanvoer van zoet water vanuit het IJsselmeer in de Waddenzee. Dat zoete water bevat voedingsstoffen. Ook gaat warm weer vaak gepaard met oostenwind. Dan staan de wadplaten langer droog, waardoor kokkels minder tijd hebben om te eten.”

De veranderende omstandigheden spelen meer soorten parten, maar het effect op de kokkels springt het meest in het oog. “Dat is echt in your face omdat je al die lege schelpen ziet liggen. Er zijn ook andere gevolgen die we al zien. Het nonnetje bijvoorbeeld, de Macoma balthica, komt steeds minder voor omdat dit schelpje het aflegt tegen de tere dunschaal, een schelpje dat beter tegen warmte kan.”

De Japanse oester, een exoot die sinds de jaren tachtig in het Waddengebied voorkomt, doet het juist goed. “Die heeft aanvankelijk de mossel verdrongen. Dat was lastig voor vogels, die de Japanse oesters moeilijk open krijgen. Maar sommige vonden een oplossing. Zilvermeeuwen nemen de schelp nu mee en laten hem stukvallen op een harde ondergrond. Hier op de fietspaden op Texel zie je ze liggen.”

Of en hoe soorten zich aan andere, warmere of minder voedselrijke omstandigheden kunnen aanpassen, is de grote vraag voor de komende tijd volgens Philippart. “Dat weet je van tevoren niet. De opwarming gaat nu zo snel, zijn ze er op tijd bij? En is het zo dat het vermogen tot aanpassen op een bepaald moment ophoudt?”

De alarmerende waarnemingen in oceanen en zeeën overal ter wereld van de afgelopen maanden, verontrust zeeonderzoekers overal ter wereld, ziet Philippart. “Het is zeer confronterend. Er zijn zoveel berichten, zoals de 38 graden gemeten in het water bij Florida. En we doen het allemaal zelf. Het zijn gevolgen van ons handelen als mensen.”

Heet water bij Florida en in de Middellandse Zee

Het zijn de temperaturen van een bubbelbad. De temperatuur van het water bij de Amerikaanse staat Florida schoot afgelopen week over de 38 graden. Normaal is het zeewater in deze tijd tussen de 23 en 31 graden, meldt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een soort evenknie van het KNMI. Het zuiden van de Verenigde Staten heeft al enkele weken te kampen met grote hitte. Er staat weinig wind en er valt geen regen. De hoge watertemperaturen bedreigen de koraalriffen. In de afgelopen weken is al veel koraal verbleekt of zelfs doodgegaan, volgens onderzoekers van de NOAA.

Het water van de Middellandse Zee bereikte vorige week de hoogst bekende dagtemperatuur ooit gemeten, 28,71 graden. Volgens het Instituut voor Mariene Wetenschappen in Barcelona is het een nieuw record voor de periode 1982-2023. Het vorige record dateert van 23 augustus 2003, toen de temperatuur van het water 28,25 graden Celsius was. Plaatselijk is wel meer dan 30 graden gemeten, zoals tussen Sicilië en Napels.

De hoge temperaturen zijn een bedreiging voor mariene ecosystemen. Tijdens de hittegolven van 2015-2019 in het Middellandse Zeegebied kwamen ongeveer vijftig soorten, zoals koralen, zee-egels, en weekdieren, massaal om. Het gebied is dan ook al lange tijd aangegeven als een hotspot voor klimaatverandering door klimaatpanel IPCC. Als de aarde met meer dan 1,5 graden opwarmt, zou meer dan 20 procent van de vis en ongewervelde dieren in het oostelijke deel van de Middellandse Zee tegen 2060 plaatselijk kunnen verdwijnen en zouden de visinkomsten tegen 2050 met 30 procent kunnen dalen, volgens het IPCC.

