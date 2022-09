Wakker Dier schrapt drie kandidaten uit ‘Liegebeest-verkiezing’

“Het doel van de verkiezing is het openbaren van bedrijven die doen alsof ze een eerlijk product verkopen, maar eigenlijk bijdragen aan dierenleed”, vertelt Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier. Dinsdag onthult de dierenwelzijnsorganisatie het grootste ‘liegebeest’ van 2022. Er waren vijf bedrijven genomineerd, maar de organisatie besloot om supermarkten Jumbo en Plus en snackbedrijf Van Dobben uit de competitie te halen.

Op de website adverteerde Jumbo dat hun tilapiafilet wordt gekweekt in een omgeving waar zoveel mogelijk ‘natuurlijk gedrag wordt gestimuleerd’. Wakker Dier stelt dat Jumbo hiermee consumenten voorliegt, aangezien de vissen in netten nauwelijks bewegingsruimte hebben. Nadat Jumbo besloot de reclame aan te passen, trok Wakker Dier de nominatie in.

Opgepropte kalfjes in een volle schuur

Plus deed hun ‘boerentrots’-kalfsvlees voorkomen als vrije-uitloopvlees, terwijl de kalfjes eigenlijk opgepropt in een volle schuur staan, meldt Wakker Dier. Na de nominatie beloofde de supermarkt vrij snel om hun verpakkingen aan te passen.

Van Dobben gaat nog een stap verder. Waar de supermarkten alleen de verpakking besloten te veranderen, past Van Dobben het daadwerkelijke product aan. Na de nominatie wil de snackgigant ervoor zorgen dat hun kippenvlees minstens één ‘Beter Leven’-ster heeft. Verder zoekt Van Dobben naar een ‘meer verantwoord alternatief’ voor hun kalfskroketten.

Wakker Dier is teleurgesteld dat Van Dobben nog geen concrete stappen neemt om het welzijn van de kalfjes te verbeteren. Van Dobben legt uit dat het verbeteren van kalfsvleesproducten niet zo simpel is als dat van kippenvlees. “Kalfsvlees is momenteel beperkt beschikbaar en dat neemt de komende tijd nog verder af. Om in de toekomst zoveel mogelijk Beter Leven-vlees te kunnen gebruiken voor onze snacks, onderzoeken we de mogelijkheid om het beperkte aanbod van één ster Beter Leven kalfsvlees dat er is, aan te vullen met Beter Leven kalfsvlees vanuit andere kanalen.”

De twee resterende kandidaten zijn website ‘boerenhoudenvankoeien.nl’ en zuivelketen ‘Ontdek de Geit’. De website van de jonge boeren meldt dat hun koeien zorgvuldig worden gemolken en vrij zijn te doen wat ze willen, terwijl er volgens Wakker Dier om het dierenleed heen wordt gefilmd en koeien vaak vroegtijdig komen te overlijden. ‘Ontdek de Geit’ claimt dat hun geitenkaas wordt geproduceerd onder omstandigheden van ‘optimaal welzijn’ voor de geit. Maar volgens Wakker Dier worden de geiten slecht verzorgd en worden er velen niet ouder dan twee weken.

Eerlijkere producten

Toch gaat directeur Anne Hilhorst tevreden de verkiezing in. “Het gewenste effect van de Liegebeest-actie is dat bedrijven niet alleen hun misleidende advertenties en etiketten aanpassen, maar ook overstappen op een eerlijker product.”

Voorgaande jaren gebeurde dit ook een aantal keer. In 2021 besloot babyvoedingsbedrijf Olvarit na een nominatie hun plofkalkoen te vervangen door een eerlijker variant. Kant-en-klare pannenkoekenbedrijf Jan Pannenkoeken stapte in 2014 over van scharrel naar vrije-uitloopeieren.

In het 14-jarige bestaan van de verkiezing trekt Wakker Dier geregeld één of meerdere nominaties in. De organisatie kiest jaarlijks vijf bedrijven die dieronvriendelijke producten verkopen en deze misleidend presenteren als eerlijk of duurzaam. Na bekendmaking van de kandidaten kunnen mensen stemmen op het bedrijf dat volgens hen het meeste dierenleed veroorzaakt. Dit jaar hebben er 21.675 mensen gestemd.

