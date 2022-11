Waddenzee kan een rechtspersoon worden, concluderen onderzoekers

Sinds een jaar of vijf zijn op verschillende plekken in de wereld bergen, rivieren en bomen aangewezen als rechtspersoon, waardoor ze net als mensen of bijvoorbeeld bedrijven rechten krijgen. Ze genieten daardoor betere bescherming tegen schadelijke menselijke activiteit; er moet dan altijd rekening gehouden worden met de belangen van deze rivier, berg of boom.

Zoals de rivier Whanganui in Nieuw-Zeeland, heilig voor de Maori, die in 2017 dezelfde rechten als mensen kreeg. De rivier had daarmee de wereldprimeur. In Nederland zou de Waddenzee ook de status van rechtspersoon kunnen krijgen, concluderen onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit in een rapport voor de Waddenacademie.

Trilateraal overleg

Het rapport wordt woensdag in het Duitse Wilhelmshaven aangeboden aan minister Van der Wal van natuur en stikstof, die daar met haar Duitse en Deense collega’s samenkomt voor de trilaterale regeringsconferentie over het Waddengebied. Het idee om de Waddenzee rechten te geven is niet nieuw, maar werd begin dit jaar concreter toen de minister na Kamervragen serieus toezegde naar de mogelijkheid te kijken. De Waddenacademie hoopt met dit rapport de discussie over het onderwerp te stimuleren.

De onderzoekers zochten onder meer uit of zoiets als een zee juridisch gezien een persoon kan worden. “Er wordt vaak gezegd dat dit in ons rechtssysteem niet zou passen, maar er zijn tal van voorbeelden in het buitenland met heel diverse rechtssystemen waar het ook mogelijk blijkt”, zegt Kees Bastmeijer, portefeuillehouder natuur en recht van de Waddenacademie. “Het rapport laat zien dat er ook in Nederland geen onoverkomelijke obstakels zijn.”

Het kan dus, maar is het ook nodig? De onderzoekers denken van wel. Organisaties en overheden die nu beslissen over de Wadden, stellen de natuurbelangen niet altijd voorop, staat in het rapport. Ze laten soms economische activiteiten toe die vragen oproepen, aldus de onderzoekers. Het is dan aan natuurorganisaties om druk uit te oefenen of desnoods een rechtszaak aan te spannen om er in elk geval voor te zorgen dat men zich aan de wet houdt.

Vertegenwoordigers van de Waddenzee

Volgens Bastmeijer kan de status van rechtspersoon bijdragen aan besluitvorming waarin de natuur meer centraal staat. Zo zijn er in Spanje wettelijke voogden aangewezen die namens de lagune Mar Menor meepraten in de besluitvorming. Dat zou in dit geval volgens de onderzoekers de vorm moeten krijgen van een raad van onafhankelijke personen die de Waddenzee vertegenwoordigt. De leden ervan zouden geen economische belangen in het gebied moeten hebben.

“Een van de belangrijkste voordelen kan zijn dat de Waddenzee meer als geheel zal worden beschouwd”, zegt Bastmeijer. “Nu wordt vaak gekeken naar effecten van die ene activiteit op die ene plek, in plaats van naar de gestapelde effecten van alle menselijke activiteiten op de hele Waddenzee als ecologische eenheid.” De vertegenwoordiging van de natuur is met zo’n raad ook niet meer zo afhankelijk van de inzet van ngo’s.

Minister Van der Wal ziet het rapport van de Waddenacademie niet direct als startsein om de Waddenzee daadwerkelijk rechtspersoonlijkheid te geven, laat een woordvoerder van de minister weten. Wel vindt ze het een inspirerend concept “dat we nader willen bestuderen, bespreken en verkennen”. Van der Wal wil haar Duitse en Deense collega’s enthousiast maken om het gesprek hierover in trilateraal verband te voeren en wil het thema opnemen in de aanstaande Verklaring van Wilhelmshaven.

