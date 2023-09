Waarom tweeverdieners nu makkelijker een huis kunnen kopen (maar eenverdieners niet)

Tweeverdieners kunnen dit jaar makkelijker een huis kopen dan in 2022, concludeert De Hypotheker, een van de grote adviseurs voor leningen. “Ze komen er wat makkelijker tussen”, zegt Mark de Rijke, commercieel directeur bij het bedrijf.

Het bedrijf onderzocht hoeveel woningen er worden aangeboden voor een prijs die tweeverdieners, met beide een modaal inkomen, (41.500 euro bruto per jaar) kunnen betalen. Dat was vorig jaar 20 procent en dat is nu gestegen naar 24 procent. “Er is meer aanbod en dus komt deze groep de markt op. De rente is weliswaar gestegen, maar mensen willen toch kopen”, signaleert De Rijke.

De verbetering voor tweeverdieners wordt veroorzaakt door een combinatie van vier factoren. Ten eerste wordt er meer gebouwd en er is meer aanbod. Verder zijn de leenvoorwaarden voor tweeverdieners enigszins versoepeld. Vorig jaar mocht het inkomen van de tweede persoon maar voor 90 procent worden meegenomen bij het afsluiten van een lening. Nu telt het volledige inkomen mee. Verder stabiliseren de huizenprijzen in het algemeen met vorig jaar een daling en begin dit jaar weer een lichte stijging. En ook al steeg de rente, de inkomens gingen ook omhoog.

Grote verschillen per regio

De Hypotheker berekende dat twee mensen met een gezamenlijk inkomen van 72.000 euro een hypotheek kunnen afsluiten van 339.000 euro met een rentevaste periode van 10 jaar en 4,3 procent rente. Er zijn grote verschillen per regio: in het noorden en zuiden van het land is ongeveer 40 procent van de aangeboden woningen bereikbaar voor tweeverdieners, maar in de Randstad is dat 30 procent (Rotterdam) of slechts 11 procent (Amsterdam).

Voor eenverdieners blijft de situatie op de woningmarkt zonder meer beroerd, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 1 procent van het aanbod is bereikbaar voor deze groep. Daarbij gingen de onderzoekers van De Hypotheker uit van een modaal inkomen.

Een tekort van 390.000 huizen

Ondanks de verbeterde situatie voor tweeverdieners ziet De Rijke nog grote knelpunten. Er is nog steeds geen of weinig doorstroming op de woningmarkt: starters hebben vaak te weinig mogelijkheden om te kopen en daardoor gaan mensen die al een huis hebben ook nauwelijks op zoek naar iets anders. “Dan loopt het vast. De vraag naar een woning is nog steeds veel groter dan het aanbod. Er is een tekort van 390.000 huizen.

De Rijke: “Ik verwacht dat de rente in de loop van het jaar licht daalt. Het is rustig op de rentemarkt en dan zakt de rente meestal wat terug. Ik verwacht ook dat de prijzen oplopen als er geen concrete plannen komen om het bouwen van woningen flink te versnellen.”

Jelle Brandsma

Lees ook:

Wie voor het eerst een huis wil kopen, zit nu iets minder in de knel

De woningmarkt biedt mensen die op zoek zijn naar een eerste koophuis nu iets meer kans. Deels door beleid, deels vanwege het economisch tij.