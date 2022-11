Waarom Trouw (deels) met de trein naar de klimaattop in Egypte gaat

De komende dagen reist Trouw-journalist Maarten van Gestel met de trein dwars door Europa, onderweg naar de klimaattop in Egypte. Onderweg spreekt hij passagiers over het klimaatprobleem.

Gert-Jan Nabuurs is een belangrijke Nederlandse wetenschapper op het gebied van klimaatverandering. De hoogleraar bosbeheer is een van de hoofdauteurs bij het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC), dat wereldwijd de belangrijkste wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering publiceert. Toch gaat Nabuurs niet naar de jaarlijkse VN-klimaattop in Egypte, de belangrijkste bijeenkomst over de klimaatcrisis. “Ik vind de vlucht naar Egypte de uitstoot niet waard”, licht hij droogjes toe.

Het is een vraagstuk dat voor wetenschappers, overheden en ngo’s elk jaar meer wringt, nu de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden. Kun je 40.000 mensen van over de hele wereld naar Egypte halen om over klimaatverandering te praten, terwijl de crisis juist het gevolg is van de vervuilende levensstijl van mensen? Het voelt voor sommigen inconsequent of zelfs hypocriet om op zo’n top te pleiten voor mondiale verandering, terwijl luchtvaartmaatschappij EgyptAir hoofdpartner is.

Experimenteren met alternatieve manieren van reizen

Ook op de redactie van Trouw leidde de reis naar Sharm-el-Sheikh tot discussie. Trouw wil verslag doen in Egypte, want kritische journalistiek ter plaatse is juist op dit complexe onderwerp van belang. Maar hoe daar te komen? Vliegen van Amsterdam naar de tropische badplaats? Of biedt dit vraagstuk voor een krant die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft gelegenheid om kritisch naar zichzelf te kijken en te experimenteren met alternatieve manieren van reizen?

In 2019 zeilden klimaatactivisten van Amsterdam vanwege de klimaattop naar Chili (‘sail to Cop’). Vorig jaar was er voor een veel breder publiek een klimaattrein georganiseerd naar Glasgow, ook voor journalisten (‘rail to Cop’). Maar in 2022 lijkt van dit soort initiatieven nauwelijks sprake.

Zijn er alternatieven voor een vlucht naar Sharm-el-Sheikh? Volledig reizen via land is onmogelijk, aangezien Syrië vanwege de burgeroorlog nauwelijks te doorkruisen is. Eke Eijgelaar en Paul Peeters van de Breda University of Applied Sciences, beiden gespecialiseerd in duurzaam reizen, leggen uit dat je als particulier soms mee kan op een vrachtschip, maar dat dit naar Cairo of Sharm-el-Sheikh geen optie is, niet op dit moment in ieder geval.

Eijgelaar komt na wat rekenwerk met een suggestie. “Als je met de trein tot Istanbul gaat en dan vliegt, bespaar je twee derde van je vliegkilometers.” Klinkt omslachtig en ook een beetje net-niet, om alsnog te vliegen, maar qua uitstoot is dit aanzienlijk zuiniger, licht hij toe. Een vlucht van Amsterdam naar Egypte stoot ongeveer twee ton CO 2 -equivalent uit, ongeveer de helft van wat een gemiddeld mens op de aarde in een heel jaar uitstoot. De trein-vliegvariant stoot slechts één ton uit, de helft dus.

Een nadeel: de complete reis duurt bijna vier dagen, in plaats van de halve dag die het kost om van Schiphol op Sharm-el-Sheik International Airport te geraken.

Maar na enige overweging blijkt die treinreis dwars door Europa journalistiek gezien juist mooie kansen te bieden. Terwijl in Egypte 194 verschillende overheden twee weken lang steggelen over woorden en zinnen in nieuwe klimaatplannen, zijn het de inwoners van Europese landen die de gevolgen van klimaatverandering in toenemende mate merken. Wier gedachtes over het klimaatprobleem mede bepalen op welke politieke partijen zij stemmen, en wie zij naar klimaattoppen zoals die in Egypte sturen om hen te vertegenwoordigen. Én: in de trein zitten de mensen wier levens de komende jaren beïnvloed zullen worden door de beslissingen die deze weken in Egypte genomen worden.

Treinpassagiers over het klimaatprobleem

Vanuit die gedachte reis ik de komende dagen van Amsterdam naar Istanbul, zo’n vijftig uur lang. Onderweg spreek ik passagiers over het klimaatprobleem. Hoeveel zorgen maken ‘normale’ passanten in Oostenrijk, Roemenië en Turkije zich? Wat merken zij in hun dagelijkse leven van stijgende temperaturen, droogtes of extreme weersomstandigheden? Geloven reizigers uit een land als Hongarije, met weinig vrije pers, überhaupt in klimaatverandering, en wat vinden jonge Roemenen van het kappen van hun oerbossen voor biomassacentrales? Korte verslagen van deze ontmoetingen leest u de komende dagen in een verslaggeverscolumn in de papieren krant, met uitgebreidere portretten van treinreizigers op de website van Trouw.

Vanuit Istanbul vlieg ik naar Sharm-el-Sheikh, om daar de klimaattop te verslaan. Dat is de bedoeling, het is nog even de vraag of zo’n trans-Europese treinreis werkelijk zo voorspoedig verloopt als gehoopt. Zo wordt deze ‘rail to COP’ ook een lakmoesproef voor duurzaam vervoer in Europa.

Terug vlieg ik wel van Sharm-el-Sheikh naar Amsterdam, omdat een terugreis met de trein simpelweg te veel tijd in beslag zou nemen. Dat brengt de totale uitstoot van de heen- en terugreis op zo’n 3 ton CO 2 -equivalent. Die uitstoot probeert de krant te compenseren door geld te geven aan duurzame initiatieven, waarover u hieronder een uitgebreide berekening leest.