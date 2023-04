Waarom houdt iedereen zijn mond als een collega belachelijk wordt gemaakt?

Waarom houdt iedereen zijn mond als een collega door de chef belachelijk wordt gemaakt? Werkexperts en onderzoekers Caroline Koetsenruijter en Hans van der Loo schreven een boek over giftig gedoe op de werkplek, zoals zij dat noemen, en hoe je daar iets aan kunt doen.

Hoe komt het dat juist nu zoveel naar buiten komt over misdragingen op de werkvloer?

Caroline Koetsenruijter: “Die eerste MetToogolf in 2017, vanuit de Verenigde Staten, heeft veel gedaan. Vanaf dat moment durfden ook hier steeds meer mensen met misstanden naar buiten te treden.”

Hans van der Loo: “Het is ook een inhaalslag. Er is een snaar geraakt. En media zien er nieuws in, kijk naar de onderzoeken van Tim Hofman over de misstanden bij The Voice en de Volkskrant met hun openbaringen over giftig gedoe bij DWDD en NOS Sport. Agressief of intimiderend gedrag wordt niet meer als normaal gezien. Maar we zijn er nog lang niet. De aandacht richt zich nog vooral op de bekende big shots uit de televisiewereld.”

Op diezelfde televisie, maar ook elders in de maatschappij, klinkt soms dat het probleem wordt overschat. Het valt allemaal best mee op die werkvloeren.

Van der Loo: “Waar actie is, is reactie. Zo gaat dat nu eenmaal. Dan gaat Johan Derksen roepen dat er weinig aan de hand is.”

Koetsenruijter: “Maar ook vrouwen bagatelliseren het probleem. Ik ontmoette laatst nog een vrouw met een leidinggevende functie in een ziekenhuis, die het allemaal maar onzin vindt. Sommige mensen zijn gestold in hun eigen monopolie op de waarheid. In veel bedrijven zitten medewerkers misschien al te lang in een situatie waardoor het moeilijk is daar afstand van te nemen. Toch is het goed te zien dat er nu een grenzenstorm woedt, waarin we onderzoeken wat wel en wat niet kan. Dat is niet van vandaag op morgen duidelijk, we hebben dertig jaar lang de teugels laten vieren.”

Is de moderne mens ook niet minder weerbaar? Er wordt te veel voor ons opgelost waardoor we verleerd zijn voor onszelf op te komen.

Koetsenruijter: “Ik ben er heel voorzichtig mee om het op die manier te framen. We zijn gevoeliger geworden voor agressie, ja. ‘Overgevoelig’ is dan al snel de volgende kwalificatie die we daar aan geven. We moeten ervoor waken dat we giftig gedoe gaan goedpraten of vergoelijken. De individualisering van werk, de transformatie van de arbeidsmarkt naar werkplekken waar veel mensen flexibele contracten hebben; het maakt mensen kwetsbaarder.”

Van der Loo: “De klacht dat we te weinig weerbaar zouden zijn is van alle tijden. Een aantal jaar geleden spraken we nog van de patatgeneratie. Ik denk dat de huidige generatie juist op veel jongere leeftijd verantwoordelijkheid krijgt en ook neemt. Ze krijgen op school al kanjertraining, leren al vroeg hoe je grenzen moet aangeven. Wat zij nu al meekrijgen aan levenslessen is meer dan de generaties voor hen.”

Koetsenruijter: “Maar de gevestigde orde op de werkvloer wordt grotendeels ingenomen door witte mannen van een bepaalde leeftijd. Wie daar tegen ingaat loopt een levensgrote kans op uitsluiting.”

Is het wel een typisch mannending?

Koetsenruijter: “Nee, wij noemen in ons boek ook het gedrag van voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib en Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan. We weten dat 40 procent van de verbale en psychische agressie door vrouwen wordt gepleegd. Daar is niet iedereen zich bewust van. Het gaat er in onze cultuur niet in dat een vrouw soms niet de verzorgende moederfiguur is, maar soms ook de feeks of bitch.”

Van der Loo: “Giftig gedrag op de werkvloer is geen exclusief mannending. Als vrouwen hoger en vaker op de maatschappelijke ladder klimmen, zullen zij ook vaker dader zijn.”

Wie nare collega’s heeft kan toch ander werk zoeken? Banen te over.

Van der Loo: “De ene werknemer is de andere niet. Er is een groep die al lang in dienst is bij zijn werkgever en weet wat hij waard is. Die categorie werkenden staat en voelt zich sterk. Maar flexwerkers zijn veel afhankelijker. De aanname dat iedereen zomaar ergens anders aan de slag kan klopt niet.”

Koetsenruijter: “Flexwerkers scoren ook hoger bij onderzoeken, zij zijn veel vaker slachtoffer. Veel agressie en intimidatie laden we allemaal op de smalle, niet zo belastbare schouders van die werknemers. En los van het persoonlijk leed is het voor bedrijven ook kostbaar om mensen te vervangen.”

Word van een omstander een ‘opstander’, schrijven jullie. Hoe doe je dat?

Van der Loo: “We moeten nu naar de volgende fase als we giftig gedoe constateren. Het punt waarop we collectief uitspreken en afspreken: doe normaal, dat kan toch niet.”

Koetsenruijter: “ Maar daar is wel iets voor nodig, hè. 70 procent van de werkenden is conflictvermijdend.”

Van der Loo: “ Wees daarom vrijmoedig, heb vertrouwen in je collega’s, in het systeem. Maak duidelijk wat je wil bereiken.”

Koetsenruijter: “ Opstaan is collegiaal, niks doen is oncollegiaal. Dat moet de norm worden. En ik vind het ontzettend gaaf dat daar nu op steeds meer werkvloeren een begin mee is gemaakt.”

Giftig gedoe op de werkplek. Caroline Koetsenruijter en Hans van der Loo. Uitgeverij Boom, 288 blz. € 26,50

