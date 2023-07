Waarom het sociaal minimum voor veel mensen toch te weinig is

Van hoeveel geld moeten mensen rond kunnen komen? Die vraag staat centraal in het eerste rapport van de Commissie sociaal minimum dat gisteren door voorzitter Godfried Engbersen werd aangeboden aan de minister voor armoedebestrijding Carola Schouten.

In artikel 20 van de grondwet is vastgelegd dat de overheid ervoor moet zorgen dat burgers in hun bestaanszekerheid kunnen voorzien. Daarom hebben we het stelsel van sociale zekerheid, met onder meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, oudedagsvoorzieningen en toeslagen. Maar de inspanningen slagen niet altijd, zegt de commissie nu. Voor grote groepen mensen is de bestaanszekerheid ‘in het geding’.

Dat heeft vele oorzaken, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, ongelijke kansen in het onderwijs, het tekort aan betaalbare woningen en de gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. Maar het komt ook door de manier waarop de overheid uitrekent hoeveel geld mensen minimaal nodig hebben om van rond te komen, het zogeheten ‘sociaal minimum’. Dat bedrag gebruikt de overheid als norm. Blijf je daaronder, dan heb je recht op aanvullende steun.

70 procent van het wettelijk minimumloon

Het denken over een sociaal minimum wordt heel breed toegepast, blijkt uit een overzicht dat de Landelijke Cliëntenraad maakte. Mensen die hun baan verliezen of die door ziekte arbeidsongeschikt raken, hebben bijvoorbeeld recht op steun via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Die regelingen zijn geen vetpot, de eerste twee maanden WW geven recht op een uitkering ter hoogte van 75 procent van het loon. Daarna zakt het al naar 70 procent. Wie ook nog zijn huis, energierekening, zorgverzekering, telefoon, sportclub en opvoeding van de kinderen moet betalen, heeft dat geld zo op.

Verdiende je als werkende het minimumloon, of net daarboven, dan schiet je vrijwel zeker onder het sociaal minimum. De hoogte daarvan is namelijk vastgesteld op 70 procent van het wettelijk minimumloon - de bijstandsnorm.

Zakt een werknemer in de WW of WIA onder die armoedegrens, dan heb je recht op extra ondersteuning van het UWV. Dat is geregeld in de Toeslagenwet.

Precies zo kunnen bijstandgerechtigden aanspraak maken op minimaregelingen en de bijzondere bijstand van de gemeente. Hoe ruimhartig die regelingen zijn, verschilt per gemeente. AOW’ers die onder het sociaal minimum uitkomen, kunnen de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Opnieuw uitrekenen wat mensen minimaal nodig hebben

De Commissie sociaal minimum concludeert nu dat het allemaal niet genoeg is. Volgens de Commissie moeten de rekensommen opnieuw uitgedacht worden, zodat inkomen en uitgaven meer in evenwicht komen.

Behalve de vaste lasten zoals huisvesting, energie, water en telefoon, moet daarin ook een ‘bufferruimte’ worden opgenomen. Dat stelt huishoudens in staat om te sparen voor tegenvallers, zodat een kapotte wasmachine niet langer betekent dat het hele gezin op rantsoen moet en mensen het eigen risico kunnen betalen als ze onverhoopt een keer naar het ziekenhuis moeten. Daarnaast stelt de commissie voor om de uitgaven voor sociale participatie in de rekensommen mee te nemen, zoals lidmaatschap van een sportclub, de bieb of recreatie.

Kijk je met die bril naar het sociaal minimum, dan blijkt dat de sociale zekerheid regelmatig tekort moet schieten. Een gezin met drie kinderen dat in de bijstand zit, kan bijvoorbeeld een inkomen verzamelen van 3.141 euro; dat is inclusief zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag, kindgebondenbudget, energietoeslag en aanvullende gemeentelijke regelingen.

Dat lijkt veel geld, maar volgens de nieuwe rekensom komt dat gezin maandelijks 483 euro tekort, met als gevolg dat de kinderen misschien niet op voetbal kunnen en financiële tegenvallers voor veel stress zorgen. Wat zou wel toereikend zijn? De commissie denkt aan een bedrag van 3.623 euro per maand.

Dit rapport is een ‘kentering’ in het denken

“Al jaren leven mensen in armoede”, zegt Fatma Koşer Kaya, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), die zelf in de commissie zat. “Het is heel goed dat dit rapport nu laat zien wat dat betekent.” Haar organisatie vreest dat bij ongewijzigd beleid binnenkort 1 miljoen mensen in armoede zullen leven.

Het denken over een ‘sociaal minimum’ bestaat al sinds 1975. Behalve voor inkomenssteun, speelt het ook een rol in andere rechtsgebieden. Zo mag een deurwaarder geen beslag leggen als dat mensen onder de armoedegrens duwt.

Veel aandacht ging vrijdag naar de kosten die die nieuwe rekensom met zich meebrengt: misschien wel 6 miljard euro collectieve uitgaven per jaar erbij. Wat de Commissie betreft een goede investering, omdat het stress, gezondheidsklachten en sociale uitsluiting kan terugdringen.

Koşer Kaya spreekt van ‘een kentering’ in het denken. “Dat het gesprek nu gaat over wat mensen nog meer nodig hebben.” Ze hoopt dat de politiek het advies opvolgt. "Experts en burgers hebben het onderwerp vanuit alle hoeken bekeken en dit advies in balans aangeboden.”

