Waarom het landbouwakkoord mislukte

‘Hier staan wij, we konden niet anders’. Met die ietwat theatrale aanhef begint LTO haar uitgebreide brief aan de Tweede Kamer over het mislukken van het landbouwakkoord. Bij het bestuur van de boerenorganisatie zit een hoop chagrijn over de afgelopen dagen. Omdat in kabinetskringen net iets te hard werd gefluisterd dat LTO helemaal geen akkoord zou willen.

‘We zijn tot het gaatje gegaan om eruit te komen', benadrukt het LTO-bestuur juist. Maar de optelsom van afspraken bracht boeren niet het zo gewenste perspectief, stellen zij. Er staat boeren in concrete zin vooral een palet aan pijnlijke maatregelen te wachten. De stikstofaanpak, uiteraard. Strengere normen voor bemesting en bestrijdingsmiddelen. Het landbouwakkoord bevat bovendien een beoogde krimp van de veestapel (25 procent) en een norm voor een maximaal aantal koeien per hectare.

De plannen die boeren perspectief moeten geven, blijven wat LTO betreft hangen in boterzachte intenties en goede bedoelingen. Zoals afspraken over een betere prijs in de supermarkt – zonder daarbij te worden weggeconcurreerd door goedkopere producten uit het buitenland. Of de wens van boeren om over te gaan op ‘doelsturing’. Zodat ze niet met twintig verschillende voorschriften te moeten werken, maar met één duidelijk duurzaamheidsdoel dat ze op hun eigen manier mogen halen.

Kennisinstituten kritisch

De concepttekst van het mislukte akkoord is vrijdag openbaar geworden. Dat geldt ook voor de analyses die onder meer de universiteit in Wageningen (WUR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opstelden over de plannen die in het stuk staan. Beide kennisinstituten concluderen dat veel zaken in het akkoord nog veel te weinig concreet zijn. Leveren de plannen om boeren beter te betalen voor hun bijdrage aan milieu en landschap onder de streep voldoende inkomen op om de hogere kosten te compenseren? Het is niet te zeggen, schrijven de WUR-experts. ‘Daarvoor zijn te veel zaken nog onvoldoende uitgewerkt.’

Koren op de molen van LTO. Maar deze medaille heeft ook een andere kant. De plannen voor een eerlijke prijs in de supermarkt en voor doelsturing vergen nogal een omslag, die niet van de ene op de andere dag te maken is. ‘Omdat veel ontwikkelingen nog in gang gezet moeten worden en afspraken nader geconcretiseerd moeten worden (...) is het de vraag of de ambitie van het concept landbouwakkoord realistisch is’, staat ook in de WUR-analyse.

Je zou in de kritische reflecties van WUR en PBL óók kunnen lezen dat het kabinet zichzelf voorbij loopt in zijn bereidheid om de agrarische sector tegemoet te komen. Het landbouwakkoord wil heel snel grote stappen zetten. Een werkend systeem van doelsturing is er niet van de ene op de andere dag. Bovendien kan het ook op een teleurstelling uitdraaien. ‘Het kunnen monitoren, meten en beoordelen van alle bedrijven op meerdere prestaties is een langgekoesterde wens’, schrijft het PBL. ‘Maar in het verleden is zo’n systeem moeilijk implementeerbaar gebleken, vanwege de complexiteit, hoge kosten en handhavingsaspecten.’

Zoet nog niet rijp

In feite treft de boer een groot glas zure limonade voor zijn neus, bedoeld voor onmiddellijke consumptie. Pijnlijke en gewraakte maatregelen zijn vaak niet uitstelbaar: de stikstofcrisis en een strengere Europese bemestingsnorm zijn voldongen feiten. En intussen zijn de zoete vruchten waarmee het kabinet kwam nog niet rijp, en ook nog eens heel erg lastig te oogsten.

