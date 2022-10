Waarom gas de prijs van windenergie bepaalt

Als de windmolen zich eenmaal heeft opgericht, zijn de kosten van de stroom die zijn wieken opwekken heel voorspelbaar. Waait de wind, dan draaien de wieken, zo simpel is het. Wind is gratis, en de eigenaar van de windmolens is dus niet afhankelijk van de brandstoffenmarkt. Voor elektriciteit uit gascentrales is dat anders: het gas dat wordt verbrand om stroom te maken met een gasturbine is peperduur geworden.

Uitgerekend die dure elektriciteit uit gas bepaalt de prijs op de spotmarkt, oftewel de markt voor onmiddellijke levering en betaling. Ook de prijs voor windenergie. Afnemers van windstroom betalen daardoor de hoofdprijs, en huishoudens merken dat weer op hun energierekening.

De Europese Commissie vindt de recordprijzen voor schone energie van de laatste maanden te gek worden en wil een maximum stellen aan het bedrag dat producenten van zon- en windenergie krijgen. Dat plafond komt op 180 euro per megawattuur te liggen, en elke lidstaat moet dit plafond zelf uitwerken.

Dat de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan gas, staat niet in de wet. Die koppeling ontstaat in de praktijk op de Europese stroomveiling. Je hebt er meerdere, maar de Epex-veiling is de belangrijkste veiling waarop stroom voor de dag van morgen wordt verhandeld. Hoe werkt die?

Metereologen op de handelsafdeling

“Elke ochtend moeten stroomproducenten voorspellen hoeveel stroom ze de volgende dag kunnen leveren”, vertelt Bart Beljaars, hoofd commercieel asset management bij RWE. Deze Duitse energieproducent, die in Nederland elektriciteit maakt met aardgas, biomassa, steenkool, zon en wind, heeft daarom meteorologen in dienst. Zij helpen op de handelsafdeling bij het voorspellen van de productie. Hoe hard gaat het waaien? Hoeveel zon krijgen we te zien?

“We laten de elektriciteitsveiling bijvoorbeeld weten dat de Clauscentrale morgen beschikbaar is”, vertelt Beljaars, die eerder de op gas draaiende Clauscentrale in het Limburgse Maasbracht moderniseerde. “We bieden 1300 megawatt aan en vragen daarvoor 60 euro per megawattuur. Of in deze tijden 300 of 500 euro per megawattuur.” Een megawatt vermogen kan volgens energieleverancier Essent duizend huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit voorzien. Na een uur afname kom je op een megawattuur.

Een uitgeklede kostprijs

Hoe stelt een producent de prijs vast? Op de veiling wordt gewerkt met een uitgeklede kostprijs. “Om stroom te maken in de Clauscentrale moeten we gas kopen, net als emissierechten voor de uitstoot van CO 2 . Verder hebben we elk draaiuur onderhoudskosten. Tel die drie bij elkaar op en je hebt de marginale kosten. Dat zijn de kosten die we maken voor de productie van een extra eenheid elektriciteit”, zegt Beljaars. Ook andere producenten bieden bij de veiling hun stroom aan tegen marginale kosten.

Of RWE die stroom een dag later daadwerkelijk kan verkopen en tegen welke prijs, wordt bepaald door het verloop van de veiling. Wat bieden andere producenten aan? Hoe groot is de vraag naar stroom bij leveranciers zoals Eneco en Essent? Zulke bedrijven laten de veiling weten hoeveel stroom zij nodig hebben en welke prijzen zij willen betalen.

De goedkoopste stroom gaat het eerst op

De biedingen worden gerangschikt op prijs, van laag naar hoog. De goedkoopste stroom wordt het eerst verkocht en in de praktijk is dat wind- en zonne-energie (zie grafiek). Afhankelijk van de vraag en het overige aanbod kan de Clauscentrale stroom gaan leveren. Maar als er niet zoveel vraag is, of als een andere centrale efficiënter is, kan die gascentrale ook een dag stilstaan.

“Let op: de prijs wordt bepaald door het duurste bod waarmee vraag en aanbod in balans komen. Oftewel de prijs van de stroom die nodig is om de markt te sluiten. Alle duurdere biedingen vallen in deze veiling af”, zegt Beljaars. En dat geldt ook voor alle goedkopere vraag, van kopers die minder hebben geboden dan de marktprijs.

Windenergie kost bijna niks, de marginale kosten zijn nul of één euro per megawattuur, want brandstofkosten zijn er bijvoorbeeld niet. Zonne-energie is iets duurder omdat de investeringskosten iets hoger liggen als je die verrekent over de totale productie gedurende de levensduur.

Geld om het personeel te betalen

“Als producent van windenergie hoop ik dat een hele dure producent de markt doet sluiten. Want dan krijg ik met mijn gratis windstroom die dure marktprijs, en kan ik geld gaan verdienen. Met die marge betaal ik het personeel, afschrijvingen, nieuwe investeringen en maak ik winst”, zegt Beljaars.

Met de huidige hoge gasprijzen sluiten gascentrales de markt, in eerdere jaren waren dat ook regelmatig de kolencentrales. Door het dure gas krijgen producenten van windenergie nu een hoge elektriciteitsprijs betaald. Zo kun je zeggen dat de prijs van windenergie op die momenten gekoppeld is aan het gas. De gascentrale zet de prijs.

Europese regels

De contouren van deze ‘dag-vooruit’-veiling zijn geschetst door de Europese Unie, met als doel de markt zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Veilinghuizen zoals Epex Spot of Nord Pool Spot hebben op basis daarvan het algoritme ontwikkeld waarmee biedingen worden geordend. Dat is het prijskoppelingsalgoritme, en de ordening van goedkoop naar duur heet de merit order. Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt zijn betrokken bij dit veilingproces, licht een woordvoerder van Epex toe.

“Dit is hoe de veiling is ingericht bij de liberalisering van de energiemarkt, en jarenlang heeft dit model prima gefunctioneerd”, zegt voorzitter Jan Vos van brancheorganisatie Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). “Maar nu begeven we ons door de hoge gasprijzen en de groeiende productie van hernieuwbare energie op onbekend terrein.”

Economische logica

Er zit een economische logica achter de veilingmethode, zegt Vos. “Een bedrijf dat goedkoper kan produceren dan een concurrent, kan dicht bij de hogere verkoopprijs van de concurrent gaan zitten. Zo werkt de markt als er meerdere producenten nodig zijn om aan de totale vraag te voldoen. Producenten van windenergie kunnen dus op de prijs van de dure gascentrale gaan zitten.”

“Het voordeel van de veilingmethode is dat de duurste producenten buiten de boot vallen en het op termijn niet redden”, zegt Vos. “Zij zullen plaatsmaken voor goedkopere productiemethodes, zoals windenergie.”

Hoe verdient de dure gascentrale geld?

Het vreemde is dat de gascentrale eigenlijk niets oplevert als hij de marktprijs bepaalt. In zo’n situatie haalt RWE immers alleen de basiskosten eruit, de brandstof, het onderhoud en de emissierechten. “Dat is gek, kun je zeggen, want dan verdien je nooit iets”, zegt Beljaars van RWE.

“Maar de markt is heel dynamisch. Soms schiet de vraag naar stroom omhoog waardoor een oude, inefficiënte installatie nodig is om de markt te doen sluiten. Soms is een andere technologie, zoals de kolencentrale, prijszettend. Als de prijs hierdoor opeens met een factor vijf omhoog gaat, levert ook de Clauscentrale geld op. Dat is het normale spel”, zegt Beljaars. Soms zit het mee, soms zit het tegen.

Ook kan het minder hard waaien dan gedacht. Als de windopbrengst tegenvalt, en een producent de belofte van een dag eerder niet kan waarmaken, kan netbeheerder Tennet zomaar de gascentrale van RWE wat harder zetten. Dat is dan nodig om het stroomnet in balans te houden. De Clauscentrale springt dan bij tegen een hogere “balanceringsprijs”. De rekening gaat naar de windproducent die in gebreke blijft, die dus ‘onbalans’ veroorzaakt op het net.

Wordt de stroomprijs straks nul euro?

Wat als op termijn windmolens de marktprijs gaan bepalen? Als met wind en zon voldoende stroom wordt opgewekt om aan de volledige vraag te voldoen? Dan kan de prijs na de dagveiling op nul euro uitkomen. Want wind is gratis, kijkend naar de marginale kosten. Waar halen producenten dan hun geld vandaan om te investeren en hun personeel te betalen?

Volgens Epex loopt dat niet zo’n vaart. Prijzen zullen niet altijd op nul staan, zegt een woordvoerder. Er zijn periodes waarin er geen zon of wind is en bijvoorbeeld waterkracht en nucleaire energie in de vraag moeten voorzien. Marktpartijen kunnen hun energie bij lage prijzen gaan opslaan, in batterijen of in waterstofgas, om die te verkopen bij hogere prijzen. Een deel van de investeringskosten kunnen ze gaan meerekenen in hun veilingbod. “Het systeem van de merit order blijft dan zinvol, want het zorgt ervoor dat aan de vraag wordt voldaan tegen de laagst mogelijke kosten.”

Te machtig, te invloedrijk

Matthijs Nijpels denkt daar anders over, als directeur Energiemarktplaats bij Groendus. Dat is een jonge marktplaats voor hernieuwbare energie waarop producenten en afnemers elkaar direct kunnen vinden, en onderling een prijs afspreken. Zo vermijden klanten van de Energiemarktplaats volgens Groendus ‘de speculatieve grillige fossiele energiemarkt’.

De macht van de dagmarkt is te groot, zegt Nijpels. “De dagmarkt is zijn eigen succes voorbijgestreefd. Het is een instituut geworden waarbij enkele tientallen partijen, die zelf handelen op de dagmarkt, de prijs voor elektriciteit bepalen in Nederland. Dat zijn te weinig spelers, waardoor de stem van duizenden andere producenten van hernieuwbare energie en van de consument niet worden meegewogen in de prijsvorming. En dat is vreemd, want ook voor veel andere contracten, bijvoorbeeld tussen de industrie en energieleveranciers, wordt meestal een dagmarkt als leidende prijs gebruikt.”

De dagmarkt is ontstaan in een tijd waarin er nog nauwelijks hernieuwbare energie was, zegt Nijpels. “Nu we zoveel energie kunnen opwekken met zon en wind, en dus zonder brandstofkosten, is het niet correct dat het dure gas ook de prijs van groene energie bepaalt.”

Epex Spot De European Power Exchange, oftewel Epex Spot, heeft stroombeurzen in dertien Europese landen, waaronder in Nederland. Het hoofdkantoor zit in Parijs en de organisatie valt indirect onder Deutsche Börse Group, eigenaar van de Duitse aandelenbeurs in Frankfurt. Netbeheerders zoals Tennet hebben 49 procent van de aandelen. Epex organiseert de zogenoemde spotmarkt met de ‘dag-vooruit-veiling’. Ook is het mogelijk om er op de dag zelf nog stroom te kopen of te verkopen. Epex Spot is ook belangrijk omdat de Nederlandse overheidssubsidie voor producenten van hernieuwbare energie met Epex-prijzen werkt. Het hoogst mogelijke bod op de stroomveiling is nu 4000 euro per megawattuur. Als de marktprijzen daar in de buurt komen, kan dit technische plafond worden verhoogd, dus in feite is er geen bovengrens. Er wordt ook veel stroom verkocht buiten veilingbedrijven zoals Epex Spot om, zoals in onderlinge contracten tussen energiebedrijven en de industrie.

