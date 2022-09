Waarom een kwart van de wereld te weinig drinkwater heeft

Schoon drinkwater is voor een kwart van de wereldbevolking niet vanzelfsprekend. Toch is er genoeg zoet water op de aarde. Wat gaat er mis?

Sla een put en je hebt water. Soms moet je wat dieper graven of boren, maar uiteindelijk borrelt het grondwater op. Na zuivering van zout, ijzer en chemicaliën is het meestal wel geschikt om te drinken, te wassen en akkers te besproeien. Water zit bijna overal, zelfs onder de Sahara.

Toch hebben volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO meer dan 2 miljard mensen − een kwart van de wereldbevolking − geen toegang tot schoon en veilig drinkwater. Dit komt vooral door droogte, slecht beheer en vervuiling van bronnen. In de Hoorn van Afrika wachten volgens Unicef meer dan 20 miljoen mensen, van wie 10 miljoen kinderen, op water en voedselhulp.

Europa kampt met ergste droogte in 500 jaar

Die ‘waterstress’ krijgt een stevige impuls door de klimaatverandering, die deze zomer wereldwijd nadrukkelijk voelbaar is. Europa kampt met de ergste droogte in 500 jaar, blijkt uit onderzoek van The Global Drought Observatory. In de Verenigde Staten doen wanhopige boeren hun koeien van de hand of zien hun graanoogsten mislukken. In China vallen landbouw en industrie stil door hitte en droogte. Intussen wordt Pakistan juist getroffen door de zwaarste regenval in dertig jaar, die huizen en gewassen wegspoelt, waardoor miljoenen mensen dak- en werkloos raken en hongersnood dreigt.

Nog maar een jaar geleden kampten ook Duitsland, België en Nederland met overvloedige regenval. De overstromingen laten zien dat er genoeg water is, maar de droogte beperkt het aanbod en maakt duidelijk dat water schaars kan zijn. Zelfs waterrijk Nederland heeft deze zomer een officieel watertekort.

Toch is er wereldwijd genoeg zoet water, zegt de Utrechtse hoogleraar geografische hydrologie Marc Bierkens. Het gaat mis bij de verdeling ervan. En neerslag valt niet op de momenten dat het het hardst nodig is, zegt universitair hoofddocent en expert droogtebeheer Micha Werner van IHE Delft Institute for Water Education, het kennisinstituut voor water van Unesco. We hebben het meeste water nodig als dat het minst beschikbaar is, vult de Twentse universitair docent waterbeheer Rick Hogeboom aan.

Grondwater is niet overal beschikbaar

Zoet water is maar een klein deel van al het water dat 70 procent van de aarde bedekt. Liefst 97,5 procent van de bijna 1,4 miljard kubieke kilometer water (1 kubieke meter is 1000 liter, 1 kubieke kilometer is 1 biljoen liter) is zout. Van de resterende 2,5 procent zit twee derde vast in ijskappen en gletsjers. Dan blijft er minder dan 1 procent over, waarvan een klein deel stroomt in rivieren en meren, en veruit het meeste verstopt zit in de bodem.

Dat grondwater is ook niet overal even goed beschikbaar. In principe zorgt de kringloop van het water op aarde − verdamping van zeewater, regen boven land en afvoer naar de bodem en terug naar zee − voortdurend voor aanvulling van de watervoorraden. Maar juist op plaatsen waar de aanvulling door neerslag beperkt is, blijkt de vraag groot, zegt hoogleraar Bierkens. Veruit het meeste opgepompte grondwater is nodig voor irrigatie. Water dat niet wordt aangevuld is ‘niet hernieuwbaar’ en gebruik van niet hernieuwbaar grondwater put de voorraden uit, legt hij uit.

Samen met zijn Utrechtse collega Niko Wanders, specialist in droogte, onderzoekt Bierkens momenteel hoeveel grondwater er is op de wereld en hoeveel daarvan duurzaam kan worden gewonnen. Dat moet leiden tot een wereldwaterkaart met hotspots waar de meeste schaarste te verwachten is.

Verschillen tussen arm en rijk nemen toe

Zo’n hotspot is de Amerikaanse staat Californië, waar veel grondwater wordt opgepompt voor de teelt van amandelen en citrusvruchten. Dat gebeurt ook voor de rijstvelden in de Indus- en Gangesvalleien in India. De moesson kan daar weliswaar overvloedig zijn, zoals de overstroming in Pakistan laat zien, maar het groeiseizoen is juist relatief droog.

“Omdat de Indiase overheid elektriciteit subsidieert, kunnen de boeren hun pompjes laten draaien”, zegt Bierkens. “In Californië brengen de gewassen zoveel op dat boeren steeds diepere en duurdere putten kunnen slaan. Maar de verschillen tussen arm en rijk nemen toe, ecosystemen verdrogen, voor de natuur zijn herstelmaatregelen nodig en drinkwater moet van elders worden aangevoerd. Die zogeheten afwentelingskosten worden niet meegenomen.”

Ook in landen als Spanje, Israël, Saudi-Arabië en Iran is sprake van uitputting, die veelal gelijk opgaat met verzilting. Waterschaarste is voedselschaarste, zegt Bierkens. Voor het telen van gewassen is immers veel water nodig, en in het groeiseizoen valt meestal niet voldoende regen. Nederland behoort niet tot de hotspots, ons land is juist ingericht op een zo snel mogelijke afvoer van te veel water. Toch daalt ook hier de grondwaterstand licht door de winning van drinkwater, (koel)watergebruik in de industrie en grootschalige landbouw. Daarnaast importeert Nederland producten die elders op de wereld zorgen voor wateruitputting. “Varkens die we voeden met geïmporteerd krachtvoer en elders geteelde landbouwgewassen hebben een negatief effect op de watervoorraad elders.”

140 liter water voor een kopje koffie

Mede daardoor groeit onze watervoetafdruk, zegt onderzoeker Rick Hogeboom, die behalve hoofddocent aan de Universiteit Twente ook directeur is van het Water Footprint Network. “Drinkwater is maar een heel klein deel van ons watergebruik. Het grootste deel is nodig voor producten, vooral voedsel. Net als de CO 2 -voetafdruk groeit de watervoetafdruk, dus de hoeveelheid water die nodig is voor producten die we gebruiken, naarmate we meer consumeren.”

Zo is voor een kopje koffie omgerekend al 140 liter water nodig, van het groeien van de plant tot aan het branden en verpakken van de bonen. Een spijkerbroek vergt 8000 liter water. Vegetarisch eten en minder katoenen kleding kopen heeft veel meer effect op de waterschaarste dan korter douchen of de tuin minder sproeien. Al is het vervangen van katoen door synthetische stoffen uiteindelijk veel schadelijker voor het water, door het vrijkomen van microplastics. En een tomaat uit een Nederlandse kas vraagt minder water dan een zongerijpte tomaat uit Spanje, maar het kost wel gas en dus CO 2 -uitstoot om die te telen.

“Als mensen rijker worden, gaat de voetafdruk omhoog", zegt Hogeboom. “Maar de hoeveelheid beschikbaar water neemt niet toe. Op veel plekken op de wereld zie je daarvan de gevolgen. De verdeling van water gaat harder schuren bij droogte, nu zelfs in Nederland. Wie krijgt het water eigenlijk? Op wereldschaal raakt water nooit op, maar daar koop je niks voor als tijd en plaats niet goed zijn. Op sommige plekken op aarde raakt het water wel degelijk op, want er is maar een bepaalde hoeveelheid aanwezig. En er moet water aanwezig blijven in het systeem, voor de natuur.”

Kwetsbare groepen lijden het eerst

Micha Werner van IHE Delft wijst op Sao Paulo, een Braziliaanse stad van 23 miljoen inwoners die in een stroomgebied ligt dat te klein is voor zoveel mensen. “Dan kun je wel draaien aan de vraag naar water, maar als die te groot is moet je andere bronnen gaan zoeken. En bufferen in natte periodes, om day zero te voorkomen, de dag dat de stad zonder water komt te zitten, zoals Kaapstad in Zuid-Afrika vier jaar geleden bijna overkwam.”

Kwetsbare groepen lijden het eerst onder waterschaarste, weet Werner. Met name in minder goed georganiseerde landen. “Als er geen centrale voorziening is, hebben ondiepe putten die veelal in drinkwater voorzien het moeilijk, vooral in de favela’s rond steden als São Paolo of in rurale gebieden. Zeker als het grondwatergebruik voor irrigatie de hernieuwbaarheid overstijgt, zoals in India.”

Maar ook in het goed georganiseerde Nederland valt wat te verbeteren, al is de drinkwaterlevering hier wettelijk vastgelegd. “Nederland heeft de verdringingsreeks, die de rangorde bepaalt van waterbehoeften waaraan wordt voldaan bij schaarste. In veel andere landen denken de sectoren mee. Wordt in Australië een droog jaar verwacht, dan zaaien boeren een ander gewas of ze laten hun land braak liggen. Dit leidt weliswaar tot lagere opbrengsten, maar ook tot lagere investeringen en schade.”

Andere gewassen zijn ook bij grondwateruitputting een oplossing, zegt Marc Bierkens. “In plaats van rijstvelden die permanent onder water staan, zou India mais kunnen telen, of rijst die kan groeien zonder onder water te hoeven staan.” Ook efficiënter watergebruik, zoals niet sproeien (waarbij het meeste water verdampt) maar druppelirrigatie, en infiltreren van te veel neerslag in de bodem helpt. “En om overmatig gebruik tegen te gaan, moet je water wel de prijs geven die het kost.”