Vuile sneakers voor mensen opknappen is wel duurzaam, maar absoluut geen vetpot

“Vieze schoenen? Geen probleem! Wij zorgen ervoor dat ze er weer als nieuw uitzien.” De aanprijzing staat op een kleurige flyer. Voor 25 of 35 euro belooft de aanbieder oude gympen weer te laten blinken.

Het is een van de vele schoenenschoonmakers, leert een blik op internet. Op de trefwoorden ‘sneakers’ en ‘cleaning’ komen ze bovendrijven. Bedrijfjes etaleren daar hun werkwijze: stoomapparaatjes reinigen de stof van hippe gympen, smeersels maken vergeeld leer weer wit, fijne priknaalden maken vuile randjes weer glimmend.

“Sneakers reinigen is hartstikke duurzaam”, zegt Frank Woltjer, oprichter van de Sneaker Reiniger in het Gelderse Wichmond. In een werkplaats geeft hij vuile gympen van klanten een schoonheidsbehandeling, staat op zijn website.

Foto’s van ‘voor’ en ‘na’ doen denken aan pr-plaatjes van botoxdokters, die tonen hoe de patiënt opknapt. “Alles moet kloppen, want laten we wel wezen: de echte sneakerfan is best pietluttig”, zegt Woltjer. Details doen ertoe. Dat maakt het runnen van een schoenensalon, een soort stomerij voor schoeisel, een bewerkelijke klus. “Je bent zo anderhalf uur met een paar schoenen bezig.”

Dure merken

Klanten die peperdure gympen willen laten reiniger zijn best bereid om daarvoor een paar tientjes te betalen, is de ervaring van Woltjer. “Zeker als het om dure merken gaat, met gympen van 800 euro.” Maar voor wat gewone Nike- of Adidas-stappers neigen mensen toch eerder naar het afdanken en nieuwe kopen.

“Het is moeilijk om het reinigen op kleine schaal rendabel te krijgen”, zegt Woltjer, die in drukke tijden vijftig paar sportschoenen per week onder handen nam. Daarom richt Woltjes zijn schoenenservice nu op de verkoop van artikelen voor schoenverzorging, zoals borsteltjes en potjes. Voor vrienden, bekenden of verzamelaars blijft hij schoenen reinigen, maar verder zegt hij: “Mensen kunnen het beter zelf doen.”

“Wij zijn in juni gestopt met de reinigingsservice”, zegt Lorenzo van Galen, oprichter van Wear, gevraagd naar hoe daar de zaken lopen. Opvallend, want Wear gold nou net als een van de succesvoorbeelden in de opkomende trend van schoenenpoetsers.

De Rotterdamse start-up slaagde erin om reiniging van schoeisel landelijk op de kaart te zetten. De Bijenkorf ging een samenwerking aan met de jonge ondernemers. Bij het luxe warenhuis ingeleverde gympen werden schoongemaakt door Wear. “In een goede maand reinigden we 750 tot 1000 paar”, vertelt Van Galen.

Arbeidsintensief en duur

Toch was het niet rendabel te krijgen. Schoenen schoonmaken is maatwerk en arbeidsintensief. “In de energiecrisis werd het gebruik van onze stoomapparaten ook duurder.” Bezitters van dure sneakers, van Dior of Balenciaga, leverden hun schoenen wel in, maar iemand met een doorsnee gymp niet. Opschalen was geen optie, terwijl Wear wel groeiplannen had, vertelt Van Galen.

“We geloven nog steeds in duurzaam gebruik van schoenen”, benadrukt hij. De nieuwe aanpak van zijn bedrijf is: oude sneakers van kwaliteitsmerken opkopen, die reinigen en vervolgens als ‘pre-loved’ doorverkopen. “Zo willen wij bijdragen aan betaalbare duurzaamheid en de verspilling in de modesector tegengaan.”

Schoenmerken als Nike zijn volgens Van Galen conservatief. Het merk experimenteert kleinschalig met schoenen waarvan losse delen, zoals de zool, vervangen kunnen worden. “Maar het hoofddoel blijft toch: continu nieuwe gympen verkopen”, stelt Van Galen. Wat volgens hem gaat helpen is nieuwe wetgeving, die bedrijven richting 2030 verplicht om spullen zo te produceren dat ze te repareren zijn. “Dat is nodig. Het is onhoudbaar dat er jaarlijks miljarden schoenen op de vuilstort belanden.”

Mooi duurzaam idee

Daar is Trevor van Camp, oprichter van schoenenbedrijfje Tkicks het mee eens. “Vroeger was de gedachte: oude schoenen trap ik nog wat verder af, dan dump ik ze maar. Dat je schoenen kunt reinigen zodat ze nog lang meekunnen is toch een mooi duurzaam idee?” Van Camp biedt die dienst nog aan. Maar ook hij merkt: het is geen vetpot.

“Reiniging kost veel tijd, zo een uur per paar schoenen. Daar komt materiaal bij. Wie schoenen reinigt voor twintig euro houdt daar eigenlijk niks aan over.” Hoge prijzen vragen gaat ook niet zomaar, merkt Van Camp.

“Er zijn milieubewuste klanten die bereid zijn meer te betalen, maar veel mensen zijn toch geneigd om te denken: ik gooi ze weg en koop lekker nieuwe.” Vandaar dat Van Camp, net als Wear uit Rotterdam, kiest voor het zelfstandig inkopen van tweedehands sneakers. Die knapt hij zelf op, waarna hij ze met een redelijke winstmarge kan doorverkopen.

