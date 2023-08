VS stevenen af op een recessie, zegt een van de meest betrouwbare indicatoren van Wall Street

Amerikaanse consumenten en bedrijven, berg je maar. In de Verenigde Staten laat de meest betrouwbare indicator van economische krimp, de zogeheten ‘rentecurve’, weinig twijfel bestaan: er komt een recessie.

Goed, 100 procent zeker is het nog niet. Maar zo’n beetje elke keer dat deze graadmeter van de economie zich zo gedroeg als nu, daalden de VS binnen anderhalf jaar af in een recessie. Ook in Europa staat het wijzertje in veel landen op ‘negatief’.

De rentecurve is een grafiek die laat zien hoeveel rente beleggers krijgen als zij staatsleningen kopen voor een bepaalde looptijd. Je kunt er dus met één blik aan aflezen hoeveel een eenjarige staatsobligatie opbrengt, maar ook hoeveel je jaarlijks krijgt voor een staatsobligatie met looptijden van twee, drie, tien of dertig jaar.

Minder rente op een langdurige lening

Normaal gesproken loopt die grafiek van laag naar hoog. Logisch, wie zijn geld voor langere tijd uitleent aan de overheid, is dat langer kwijt en wil daar per jaar meer rente voor terugzien. De jaarlijkse rente op een lening van dertig jaar is doorgaans dus hoger dan die op een tweejarige lening.

Maar op dit moment is het precies andersom: staatsleningen met een korte looptijd leveren meer rente op dan die met een langere looptijd. Die grafiek loopt nu dus van boven naar beneden. Economen noemen het een inverse rentetermijnstructuur, oftewel een omgekeerde rentecurve, en schrikken daarvan.

Kans op recessie is heel groot

In het verleden volgde er bijna altijd een recessie op zo’n omkering van de grafiek. De laatste acht keer was het zelfs elke keer raak, zegt Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Mijn antwoord op de vraag of er nu dus ook een recessie komt in de VS, is dus ‘ja’”, zegt Salomons.

Belangrijke nuancering is dat de mate van omkering weinig zegt over de grootte van de recessie. Op dit moment is het verschil tussen korte en lange rentes bijna nog nooit zo groot geweest, maar dat betekent niet dat de mogelijke recessie ook de grootste ooit wordt. “Meer dat de káns op een recessie heel groot is”, zegt Salomons.

Hoe werkt dat? De korte rente, dus die voor kortlopende leningen, wordt vooral bepaald door de centrale banken. Zet de Amerikaanse centrale bank haar beleidsrente omhoog, zoals ze het afgelopen jaar veelvuldig heeft gedaan om de inflatie aan te pakken, dan stijgt de rente op kortlopende staatsobligaties direct mee.

Maar een hogere beleidsrente van de centrale bank doet meer dan alleen inflatie bestrijden, die remt ook economische groei af. Zoveel zelfs dat obligatiebeleggers op dit moment voorzien dat dit tot een recessie gaat leiden in de VS.

Economische voorspelling van alle obligatiehandelaren samen

Dus voorspellen zij dat de centrale bank haar beleidsrente binnenkort juist weer sterk zal moeten verlagen om de economie te stimuleren. En alleen al die verwachting van beleggers komt terug in de rente voor langer lopende leningen. Die worden namelijk niet bepaald door een centrale bank, maar door vraag en aanbod op de kapitaalmarkt.

De omgekeerde rentecurve is dus eigenlijk niet veel meer dan de economische voorspelling van alle obligatiehandelaren samen. Kunnen die ernaast zitten? Zeker, het komt alleen bijna nooit voor.

Wel betogen sommige analisten dat een omgekeerde rentecurve dit keer níét tot een recessie zou hoeven leiden. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat Amerikanen relatief veel geld te spenderen hebben, en dat de arbeidsmarkt bovendien ontzettend krap is.

Maar volgens hoogleraar Salomons zijn er altijd mensen die proberen te beargumenteren waarom de rentecurve dit keer geen goede voorspeller zou zijn. De befaamdste woorden in de economie zijn volgens hem dan ook: ‘this time it’s different’. “Het zijn ook de gevaarlijkste woorden. Want de obligatiemarkt kreeg achteraf nagenoeg altijd gelijk.”

In Europa allemaal andere staatsobligaties

Ook in Europa zijn verschillende rentecurves omgedraaid. Zowel in Nederland als in Duitsland krijg je nu meer rente op een tweejarige staatsobligatie dan op een tienjarige. Maar in de eurozone is de relatie tussen zo’n omgekeerde curve en een recessie iets minder duidelijk, zegt macro-econoom Elwin de Groot van Rabobank.

Dat komt doordat overheden hier geen eigen centrale bank hebben. Er is immers maar één Europese Centrale Bank en heel veel verschillende overheden met allemaal andere staatsobligaties. “Wij rekenen bij Rabobank Research op dit moment niet per se op een recessie in de eurozone”, zegt De Groot. De huidige ramingen komen uit op een heel klein beetje groei in de rest van het jaar.

Lees ook:

Het Amerikaanse schuldenplafond komt akelig dichtbij

Als de VS niet snel een wet aannemen die het aangaan van meer leningen mogelijk maakt, kan een wereldwijde recessie volgen. Vijf vragen daarover.