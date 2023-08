Vrouwelijke beveiligers hebben het te druk, want alleen zij mogen vrouwen fouilleren op Schiphol

De extreem lange rijen met reizigers op Schiphol zijn inmiddels opgelost. Toch zijn vrouwen die op Schiphol werken als beveiliger nu een petitie gestart. Ze willen betere werkomstandigheden. ‘Het gaat zo niet langer’, staat in een bijbehorende brandbrief. De petitie is al bijna driehonderd keer ondertekend. Vakbond CNV steunt het initiatief.

Alleen vrouwelijke beveiligers mogen vrouwen fouilleren en dat maakt de werkdruk extra groot. ‘Wij zijn het zat om hele dagen te fouilleren, niet naar het toilet te kunnen wanneer wij dat willen en onder moeilijke omstandigheden ons werk te moeten doen’, zo begint de brief die is opgesteld door een aantal beveiligers bij G4S Aviation Security, een van de grotere beveiligingsbedrijven op de luchthaven.

Sinds vorig jaar zomer zijn er duizend nieuwe beveiligers aangenomen om de werkdruk te verlichten en personeelstekorten op te lossen. Waarom de vrouwen nu dan toch aan de bel trekken? “Er komen wel meer beveiligers bij, maar het verloop is ook hoog”, zegt Erik Maas, onderhandelaar namens CNV Vakmensen.

60 procent man, 40 procent vrouw

Bovendien is het personeelstekort bij de vrouwen die beveiligen hoger dan bij de mannen. Vrouwen die beveiligen zijn al lange tijd in de minderheid (40 procent) in vergelijking met hun mannelijke collega’s (60 procent). Terwijl in iedere rij met passagiers die gecontroleerd moeten worden, een vrouwelijke beveiliger moet staan.

Daardoor staan de vrouwen soms dagen achter elkaar te fouilleren. Volgens Maas staat in ongeveer 10 procent van de gevallen slechts één vrouw bij de controlepost, waardoor ze niet kan worden afgelost. Dat is zwaar, laten de beveiligers weten. Het zorgt er mede voor dat collega’s de handdoek in de ring gooien of uitvallen, waardoor de werkdruk voor degenen die blijven toeneemt, zegt hij. Ook moesten degenen die het werk al langer doen de afgelopen tijd veel nieuwe mensen inwerken. Dat kost extra tijd, terwijl ze hun normale werk al amper gedaan kregen.

In de brandbrief spreken de vrouwen van onder andere knie- en rugklachten doordat ze hele dagen moeten fouilleren en lange tijd op één plek staan. Tel daar de omstandigheden bij op, schrijven ze: ‘Grote drukte, veel lawaai, agressieve passagiers, heel veel onervaren collega’s en regelmatig veel te hoge temperaturen vanwege de slechte klimaatbeheersing op Schiphol’.

De oplossingen

De beveiligers komen ook met oplossingen. Om te beginnen meer afwisseling in hun werk om het vol te kunnen houden. Dus niet de hele dag fouilleren, maar ook bijvoorbeeld röntgencontroles uitvoeren, waarbij ze via een schermpje de inhoud van bagage controleren. Dat wordt nu ook vaak gedaan door minder ervaren collega’s, weet Maas. Door nieuwe en meer ervaren mensen aan elkaar te koppelen worden kennis en ervaring overgedragen en is het werk beter vol te houden. Een win-winsituatie, zeggen de vrouwen.

De petitie pleit ook voor een speciale rij voor vrouwelijke passagiers. Dan kunnen de beveiligers elkaar tenminste afwisselen, is het idee. Ook willen de beveiligers dat beter wordt geluisterd naar hun roosterwensen. “Ze vragen om betere roosters, die meer tegemoetkomen aan hun wensen. Dat als het ze een keer niet lukt om om 05.00 uur te beginnen, 07.00 uur in overleg ook zou kunnen. Het moet voor oproepkrachten ook makkelijker worden om te werken wanneer dat het hen goed uitkomt”, zegt Maas.

De vakbondsman heeft volgende week, samen met de opstellers van de petitie een gesprek met Schiphol. G4S Aviation Security was niet bereid te reageren.

Schiphol erkent dat er in totaal minder vrouwelijke beveiligers werken dan mannelijke beveiligers. “Daardoor kan het inderdaad gebeuren dat vrouwelijke beveiligers soms vaker fouilleren dan dat ze rouleren op andere posities bij de securitycontrole”, laat Schiphol weten.

De airport heeft samen met de beveiligingsbedrijven al extra ingezet op de werving van vrouwen, met een campagne gericht op vrouwen. “Idealiter werken we toe naar een fiftyfiftyverdeling, dus uiteraard blijven we collega’s werven”, meldt de luchthaven.

