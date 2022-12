‘Vrijwilligers met uitkering lopen risico op boete om beloning’

Bij de Landelijke Cliëntenraad zijn de afgelopen jaren enkele honderden meldingen binnengekomen van vrijwilligers die in de financiële problemen kwamen door een te hoge vrijwilligers- of onkostenvergoeding. Dat zegt LCR-voorzitter Fatma Koser Kaya. De LCR schat dat duizenden mensen dit risico lopen, zonder dat ze het te weten.

Het gaat om mensen die een uitkering krijgen. Voor hun vrijwilligerswerk mogen zij een vergoeding ontvangen die niet hoger is dan 5 euro per uur (2,75 voor jongeren), 180 euro per maand en 1800 euro per jaar. Komen mensen hierboven, dan kan het gehele bedrag in mindering gebracht worden op de uitkering en toeslagen. Ook zal de Belastingdienst loonbelasting innen.

Terugbetalen lukt niet

“Ik houd aan het einde van de maand nu al niks over”, zegt Esmée Kroon (23) die een bijstandsuitkering krijgt. Ze is voor meerdere organisaties actief als vrijwilliger. Vanwege een chronische ziekte kan zij niet voldoende werken om rond te komen. “Die vrijwilligersvergoeding is gewoon keihard nodig”, zegt ze.

De waarschuwing van LCR heeft haar flink zenuwachtig gemaakt. “Ik heb het meteen allemaal uitgezocht en als het goed is blijf ik dit jaar net onder die 1800 euro.” En zo niet? “Dan ga ik de schulden in. Ik heb geen spaargeld en kan niets terug betalen.”

Grote gevolgen bij kleine overschrijding

“Het is schokkend dat de overheid deze mensen straft, terwijl ze zoveel betekenen voor de maatschappij”, zegt Koser Kaya. Ze begrijpt dat de overheid een grens stelt aan het bedrag dat vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, maar hekelt vooral de manier waarop Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) omgaan met de onkostenvergoeding.

Om te beoordelen of mensen boven het maximum uitkomen, tellen ze de onkosten- en vrijwilligersvergoeding bij elkaar op, waardoor de grens veel sneller overschreden wordt. Het stoort Koşer Kaya ook dat de Belastingdienst en UWV vervolgens over de gehele beloning voor het vrijwilligerswerk belasting heffen of een korting opleggen. “Waarom niet alleen over het bedrag dat ze teveel hebben gekregen?”

In opdracht van de LCR berekende het Nibud de financiële gevolgen. Als iemand met een bijstandsuitkering 1 euro per jaar teveel verdient, wordt diegene 150 euro per maand gekort. Dit komt doordat de bijstandsuitkering omlaag gaat en ze ook inkomstenbelasting moeten betalen. Mensen met een WW-uitkering verliezen 133 euro; personen met een minimuminkomen tot 127 euro.

Hoge reiskosten

Sommige vrijwilligers komen meermaals in de problemen, blijkt uit het verhaal van een 53-jarige vrijwilliger die in de WAO zit en niet met haar naam in de krant wil. Zij kreeg al enkele keren een ‘boete’ opgelegd, omdat ze de maximum vergoeding overschreed. In alle gevallen kwam dit door relatief hoge reiskosten.

Als ervaringsdeskundige reist ze het land door om over de geestelijke gezondheidszorg te praten met ambtenaren, helpt ze bij de training van artsen of spant ze zich in voor lotgenotencontact. “Soms moet ik een paar keer per maand met de trein naar Amersfoort, dat kost me al snel 45 euro per dag”, zegt ze. Zo is de grens van 180 euro per maand snel bereikt.

Toch gaat ze door. “Vrijwilligerswerk houdt me in leven”, zegt ze. “Het geeft kleur aan mijn leven, hiervoor kom ik uit bed, zelfs als ik na één activiteit drie dagen moe ben.” Ze krijgt er ook veel voor terug. “Het is heel fijn om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij, en je leert mensen kennen, vrienden, die er voor je zijn als het minder goed gaat.”

De naam van de 53-jarige vrijwilliger is bekend bij de hoofdredactie.

