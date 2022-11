Vrees dat verplichte stikstofberekening het paasvuur de das om doet: ‘Dit lijkt helemaal nergens op’

Wie in Overijssel een paasvuur wil bouwen in de buurt van natuurgebieden, moet eerst onderzoeken of de brandstapel geen stikstof uitstoot. Als er door het vuur stikstof in de natuurgebieden terecht komt is een vergunning nodig. Maar de provincie Overijssel waarschuwt nu al dat zo’n vergunning waarschijnlijk niet wordt verleend.

Per brief hoorden 73 paasvuurbouwers deze week van de verplichte stikstofberekening. De provincie schrijft dat de bouwers zelf de berekening moeten regelen. Dat kost al snel honderden euro’s. Het is bovendien nog maar de vraag of er voldoende stikstof-experts beschikbaar zijn.

“Dit lijkt helemaal nergens op”, zegt Jos Harmelink. Hij organiseert het paasvuur in het Twentse Vasse en begrijpt best dat er een berekening nodig is in het kader van de stikfstofproblematiek. “Maar wij moeten dat betalen, ook als als blijkt dat het niet mag.”

Harmelink moet een ecologische deskundige inhuren en vreest een kostenpost van 1000 euro. Geld dat hij niet zomaar heeft liggen. “Onze vrijwilligers stellen al trekkers beschikbaar”, zegt Harmelink. “Moet ik ze ook nog vragen om te betalen?”

Gevaar voor dieren

In de brief die Harmelink ontving, vraagt de provincie de bouwers ook om beschermde diersoorten bij de vlammen weg te houden. Het is op grond van de Wet natuurbeheer namelijk verboden om beschermde dieren of hun verblijfplaatsen te verstoren. Tijdens de opbouwfase van een brandstapel kunnen egels en marters zich volgens de provincie in het hout verstoppen, en vogels kunnen erin nestelen. Organisaties moeten dat met schriklint en afrasteringen voorkomen.

De dieren-passage in de brief schiet Harmelink in het verkeerde keelgat. En dan vooral de woorden ‘het opzettelijk doden of verstoren van beschermde diersoorten’. Harmelink: “Het lijkt wel alsof wij aan moord doen. We bouwen de bult een dag van te voren op, en als er dan een musje inzit mag het niet doorgaan. Dat is toch wel heel ver gezocht.”

De brief houdt ook de politiek in Overijssel bezig. De Statenfractie van de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen (OCL) in Overijsel heeft er onmiddellijk vragen over gesteld. De fractie noemt de eisen ‘buitenproportioneel’ en “te gek voor woorden”.

De nieuwe regels kunnen volgens Harmelink het einde van de paasvuurtraditie betekenen. Hij zegt dat dat de organisaties van de vuren tegenwoordig allerlei vergunningen moeten hebben vanuit de gemeente en dus nu ook de provincie. Vroeger ging dat anders, herinnert Harmelink zich. “Het paasvuur is een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit in Twente. Ik help misschien al wel vijftig jaar mee.”

