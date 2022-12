Vreemde groene eenden in een Friese bijt: ‘Het was al een coming-out dat we geen vlees eten’

Over rechte binnenwegen langs Fries groen en water, en dan via een karrenspoor het weiland in: daar ligt de boerderij van Vivian Nijholt, Martijn Agricola en hun drie dochters Fije, Senne en Yente. Of eigenlijk: voormalige boerderij. Al zes jaar wordt eraan geklust, om uiteindelijk, als stip op de horizon, van het gas af te gaan.

Voor een buitenstaander klinkt Agricola misschien exotisch, maar de naam is zo Fries als maar kan. Hier geen welvarende westerlingen die even een boerderijtje komen opknappen: beider wieg stond in een straal van 10 kilometer van Rotsterhaule. Toch voelen ze zich soms een vreemde eend in de bijt, vertellen ze. “Het was hier tijdens de jaarlijkse barbecue al een hele coming-out dat we geen vlees eten”, lacht Nijholt. “Laat staan dat we in ál onze keuzes duurzaamheid meewegen.”

Het liefst zou hij het huis klimaatpositief maken, zegt Agricola. “Dus dat je meer stroom opwekt dan je verbruikt. Maar dan heb je zúlke dikke wanden nodig.” Hij houdt zijn handen zo’n 30 centimeter van elkaar. “Hier is nul op de meter het hoogst haalbare.” Maar zo ver zijn ze nog niet. Ze knippen de verbouwing heel bewust in stukjes, waarbij het gezin de afgelopen jaren steeds een ander deel van de boerderij bewoonde.

41 zonnepanelen

“We vielen bij aankoop voor de schuur”, vertelt Nijholt. “Vroeger was dat een stal. Het is de enige plek waar je nog authentieke binten en spanten ziet, uit 1910. Die ruimte wilden we bij het huis betrekken.” “Het dak is verreweg het grootste oppervlak naar buiten, dat zijn we allereerst gaan isoleren”, vertelt Agricola, die een bouwkundige achtergrond heeft. Veel werkzaamheden voert hij zelf uit, naast zijn baan als brandveiligheidsadviseur. “Met hulp, hoor, ik ben geen bouwvakker”.

Vivian en Martijn knippen de verbouwing heel bewust in stukjes. Beeld Maartje Geels

Na het dak volgde de isolatie van de muren, de ramen, de kruipruimte. Er kwamen vloerverwarming, een warmte-terugwin-installatie en zonnepanelen. Agricola: “Meteen na aankoop hebben we 21 panelen op de schuur gelegd, later nog eens twintig op het huis. Daarmee hebben we genoeg voor onze eigen stroomvoorziening, óók nu we sinds kort twee elektrische auto’s hebben en in het voorjaar een warmtepomp. Dan is die stip op de horizon dus bereikt.”

Nijholt kijkt haar man veelbetekenend aan. “Ja, die warmtepomp… Martijn had een nieuw type besteld, met een koelvloeistof die minder schadelijk is.” Agricola vult aan: “Veel mensen letten daar niet op, maar de vloeistoffen in reguliere warmtepompen zijn superkrachtige broeikasgassen. Deze pomp bevat propaan, dat is maar drie keer zo sterk als CO 2 in plaats van een paar duizend keer.” Het huis is inmiddels klaar voor de warmtepomp, maar die laat nog even op zich wachten. In februari 2022 besteld; hopelijk in april 2023 geïnstalleerd. “Er kwam een oorlog tussen, en een run op warmtepompen.”

Televisiehoek met badkuip

Sinds kort is de hele benedenverdieping klaar voor gebruik. “Eigenlijk best wel decadent”, vindt Nijholt. “We hadden daar óók lekker geleefd”, wijst ze naar de voormalige schuur, waar nu een open keuken is en een televisiehoek mét badkuip. “Die gaat nog naar de nieuwe badkamer”, verklaart Nijholt. “Maar we kwamen ’m tegen op Marktplaats en toen dachten we: die halen we nu vast op.”

Want ja, ook qua materialen kiezen ze bij voorkeur duurzaam. Nijholt: “Pas zag ik een partij best wel prima badkamertegels op Marktplaats. Dan kun je door blijven zoeken tot je je gedroomde tegels vindt, maar je kunt ook zorgen dat deze niet op de stort belanden.” Toch moet je soms ook gewoon praktisch zijn, vinden beiden. Agricola: “Ik had liever geïsoleerd met minerale wol dan met PIR-platen. Maar wol isoleert onvoldoende voor deze muren. Hadden we dan de hele boel moeten slopen en opnieuw beginnen? Dat is ook niet duurzaam. Op een gegeven moment is het gewoon wat het is.”

