Voorstellen om mensen uit de trein te jagen

Ik ben gek op de trein, ik sprak er op deze plek al vaker over. Ik vind de trein prettig reizen, het levert minder klimaatschade op dan autorijden laat staan vliegen, ik kan mijn vouwfietsje en mijn benen goed kwijt en ik heb (bijna dagelijks) leuk contact met conducteurs v/m en medereizigers ook.

Het was voor mij dus schokkend om onderstaande, anoniem, in mijn mailbox te vinden:

Werkdocument Voorstellen OV Minder Aantrekkelijk (en Mensen uit de Trein Jagen) (d.d. 1 juni 2023)

We hebben jaren gewerkt met wisselstoringen, met bladval en zogenaamde vierkante wielen, we hebben noodweer en tegenwind en ‘bevers onder t spoor’ gebruikt, hier en daar een bevroren conducteur of technische installatie, kopjes lauwe koffie ter compensatie, we hebben veel bereikt, maar we gaan dit nu serieus aanpakken.

Binnenkort gaan we bij een centrale post van ProRail de computersystemen laten vastlopen, en ik bedoel echt vast, waarna ‘de schermen op zwart gaan’ (dit lijkt me ook terminologie die we naar buiten gaan communiceren, iedereen heeft wel eens zo’n paniekmomentje gehad met zijn eigen laptop…).

Het gevolg is dat we alle treinen rond Amsterdam stilzetten, stoppen met communiceren met duizenden reizigers op vele tientallen perrons, en binnen een uur de zogenaamde kettingvertragingen zien oplopen. (Voor mensen die nieuw zijn in deze projectgroep: elke trein die niet rijdt, is een trein die later en op een andere plek ook uit de dienstregeling valt, plus veel NS-personeel gaat met de trein naar het werk, maar als die trein niet rijdt….precies!).

Omdat we ons werk serieus nemen gaan we alle systemen appeltje Q-en en aansluitend één keer heropstarten, maar binnen een paar uur zal alles weer vastlopen/uitvallen. Het back up systeem in Utrecht gaan we pas diep in de nacht aanzwengelen, ook al omdat al het personeel eerst naar Utrecht moet, maar bij Breukelen staan twee treinen stil, dus dat is dan wel een dingetje.

Ik stel voor om dit hele project op een zondagnamiddag te doen, wat mij betreft in combinatie met een paar grote concerten en de normale rolkoffertjes-karavaan vanaf Schiphol. Het is natuurlijk jammer dat we ‘de economische motor van ons land’ en de Parel van de Haarlemmermeer ook raken met deze acties, maar als we allemaal even door de zure appel heen bijten kan iedereen binnenkort gewoon weer lekker met de auto naar de luchthaven.

Wat ik verwacht is: absolute chaos, gemopper op NS-personeel die hier natuurlijk helemaal buiten staan, slaapzakken in de Jaarbeurs, festivallers in folie op de grond in Amsterdam CS en een overheersende golf van zurigheid over treinreizen in ons land.

Wat we daar nog aan toevoegen: we gaan de beste en meest populaire Internationale spoorverbinding eruit gooien, Amsterdam-Londen vv, en daarvoor gebruiken we ‘grote verbouwing’ en de zin ‘omdat er geen plek is op het perron’.

Het kan niet zo zijn dat steeds meer mensen de trein als perfect alternatief zien voor autorijden en vliegen binnen Europa, het is aan ons binnen deze projectgroep om dat te bewerkstelligen.

Als er nog andere ideeën zijn hoor ik het graag.