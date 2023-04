Vooral aandeelhouders profiteren van hogere bedrijfswinsten

Meer winst. Hogere winstmarges. Bijna 50 bedrijven die op de Amsterdamse beurs genoteerd staan, boerden in 2022 beduidend beter dan in 2019. Hun aandeelhouders profiteerden daar veel meer van dan hun werknemers. En het lijkt er een beetje op dat grote bedrijven de inflatie aanwakkeren door hun prijzen extra te verhogen.

Dat blijkt uit een studie van vakbond FNV, die de resultaten van 49 beursgenoteerde bedrijven in 2022 vergeleek met die in 2019, toen er nog geen sprake was van corona en hoge inflatie. De 49 maken allemaal deel uit van de AEX of AMX, de belangrijkste indexen van de Amsterdamse beurs. Shells resultaten zijn buiten beschouwing gebleven, omdat die de uitkomsten van de studie te veel zouden beïnvloeden. Shells winst over 2022 – 40 miljard euro – was bijna net zo hoog als de winsten van de 49 bedrijven bij elkaar.

De omzet van de 49 lag in 2022 gemiddeld 21 procent hoger dan in 2019. Dat kwam deels door de inflatie die vooral in 2021 aantrok. De winsten stegen veel harder: met 36 procent. De bedrijven maakten in 2022 samen 12,5 miljard euro meer winst dan in 2019.

Ook de winstmarges stegen: van 7,5 cent per euro omzet naar 8,5 cent in 2022, berekende FNV. Dat is een plus van 13 procent. De 49 hebben de periode van hoge inflatie doorgaans dus goed doorstaan en lijkt het erop dat zij hun hogere kosten niet alleen hebben kunnen doorberekenen aan hun klanten, maar dat zij daar nog een schepje bovenop deden. Van de extra winst van 12,5 miljard is volgens de studie 5,2 miljard het gevolg van hogere winstmarges.

Is dat een bewijs dat grote bedrijven de inflatie gebruiken om hun prijzen extra, met meer dan het inflatiepercentage, te verhogen? Dat ze zich schuldig maken aan ‘graaiflatie’? Zo ver wil FNV-bestuurder Petra Bolster niet gaan. Wel vindt zij de conclusies van de studie ‘veelzeggend.’

Bestuurders van de Europese Centrale Bank wezen onlangs ook al op de mogelijkheid dat grote bedrijven de inflatie extra kunnen voeden. Het gaat dan om bedrijven met marktmacht: zij verhogen hun prijzen in de verwachting dat kleinere concurrenten dat dan ook doen. Bert Colijn, macro-econoom bij ING, sluit niet uit dat dat gebeurt. “Maar pas op met extrapoleren”, zegt hij. “Kleinere bedrijven lijken het moeilijker te hebben en merken dat hun winstmarges onder druk staan.”

Waar gingen die hogere winsten heen? Deels naar de aandeelhouders. Bedrijven keerden 16,8 miljard meer aan hen uit dan in 2019: een plus van 59 procent. De meeste aandeelhouders moeten hun dividend over 2022 overigens nog binnenkrijgen. De groei in de personeelskosten was 12 procent. Het personeelsbestand steeg een beetje, de kosten per voltijdbaan met bijna 10 procent. Volgens Bolster maakt dat duidelijk dat de bedrijven, gezien hun hogere winsten en de extra’s die zij aan aandeelhouders uitkeren, geld genoeg hebben om hun werknemers te compenseren voor de hoge inflatie.

Zij vindt ook dat bedrijven meer moeten investeren en dat de belastingen voor bedrijven omhoog kunnen. Ook de fiscussen profiteerden beperkt van de winstgroei. Gemiddeld betaalden de bedrijven 18 procent meer belasting, al tekent onderzoeker Tijmen de Vos daarbij aan dat de belastingen vaak niet worden betaald in het jaar waarin het geld is verdiend. Bestuurders van de onderzochte bedrijven gingen er gemiddeld 21 procent in inkomen op vooruit. Bestuursvoorzitters kregen er 12 procent bij.

Of de resultaten van de studie representatief zijn voor Nederland of Europa is lastig te zeggen. De gerapporteerde jaarwinsten zijn totaalwinsten: het kan zijn dat bedrijven in het ene land hun winstmarges op peil houden en in het andere niet. Dat gold in 2022 bijvoorbeeld voor Ahold: in de VS bleven de marges even hoog, in Europa daalden ze met 16 procent.

Daarbij komt bij dat het Nederlandse aandeel bij de 49 bedrijven sterk uiteenloopt. KPN, PostNL en ABN Amro halen vrijwel hun hele omzet in Nederland. Bij Ahold en ING is dat een flink deel, bij AkzoNobel en Unilever een klein deel. Maar ASML, dat zijn chipmachines in Veldhoven in elkaar zet, verkoopt in Nederland niets. En Prosus is een groot investeringsfonds, met veel belangen in China. Anderzijds gaat het ook om vaak grote bedrijven die heel verschillende dingen maken (verf, staal, chipmachines) en diensten leveren (banken, verzekeringen, post, telefonie) die soms mondiaal actief zijn.

