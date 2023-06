‘Voor sommige mensen is een betaalde baan gewoon niet realistisch’. De bijstand moet anders, bepleit het SCP

De Participatiewet, de nieuwe naam voor de bijstand, staart zich blind op mensen aan betaald werk helpen. Dat pakt voor een deel – volgens gemeenten gaat het om een kwart van de bijstandsgerechtigden – niet goed uit omdat een betaalde baan voor hen niet haalbaar is.

Dat blijkt uit het onderzoek Een brede blik op de bijstand dat het SCP vrijdag publiceert. “Voor sommige mensen is een betaalde baan niet realistisch”, zegt onderzoeker Patricia van Echtelt. “Zij hebben te veel andere problemen.”

Bovendien worden die problemen nu te vaak over het hoofd gezien, aangezien de Participatiewet zich vooral richt op werk vinden. Het gaat dan om problemen met alledaagse dingen zoals lopen, traplopen of schoonmaken.

Formulieren, eenzaamheid

Maar het zit ook in het niet kunnen invullen van een formulier, vanwege beperkte administratieve of digitale vaardigheden. En dan is er nog de eenzaamheid; veel bijstandsgerechtigden hebben een klein sociaal netwerk en daardoor voelt een kwart zich weleens eenzaam. Buiten de bijstand ligt dat percentage op minder dan 10 procent.

Een stapeling van problemen zit de weg naar werk soms zo in de weg, dat het geen zin heeft om te sturen op het vinden van een baan. “Die mensen kun je wel een sollicitatietraining aanbieden, maar dat is niet wat ze nodig hebben”, legt Van Echtelt uit. En dus moet de Participatiewet op de schop, vindt het SCP.

Mooi op tijd, want op 14 juni gaat minister Carola Schouten (participatie) met de Tweede Kamer in gesprek over herziening van de wet. Ze heeft daartoe al een wetswijziging gemaakt, genaamd ‘Participatiewet in Balans’, waarmee de minister de mens meer centraal wil zetten en wat minder de regels, in de hoop daarmee hardheden uit de huidige bijstandswet weg te halen.

Wet sluit niet aan bij de werkelijkheid

De wet, die is ingevoerd in 2015, had als uitgangspunt dat eigenlijk iedereen met de juiste begeleiding een betaalde baan zou kunnen vinden. “Een mooi doel, maar het komt niet overeen met de praktijk”, zegt Van Echtelt. Ook gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, geven dat al langere tijd aan.

Gemeenten hebben nu de neiging om zich vooral te richten op mensen die relatief makkelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden zijn, zagen de onderzoekers. Dat is ook niet zo gek want gemeenten hebben er baat bij als mensen zich uit de bijstand werken. Dat scheelt ze een uitkering en dus geld.

“Maar daardoor zien we ook dat mensen die al langer in de Participatiewet zitten, minder of helemaal geen ondersteuning meer krijgen. Gemeenten hebben het dan als het ware opgegeven. Waardoor de mensen met de grootste problemen de minste aandacht krijgen”, legt Van Echtelt uit.

Verschillen per gemeente

Hoeveel en welke hulp bijstandsgerechtigden nu krijgen verschilt nogal per gemeente. Sommige bieden bijstandsgerechtigden alleen ondersteuning vanuit de Participatiewet, zoals een werkcoach en een sollicitatietraining, allemaal gericht op werk. Terwijl andere ook de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) inzetten en op die manier een huishoudelijke hulp of een budgetcoach kunnen regelen.

Bij dat laatste wordt vaak beter en breder gekeken naar welke hulp iemand nou echt nodig heeft. Dat is ook echt de taak van gemeenten, stelt het SCP-onderzoek. “Kijk naar alle problemen en wat daarvoor nodig is in plaats van alleen naar welk werk iemand kan gaan doen”, zegt Van Echtelt.

Het is aan het kabinet om ervoor te zorgen dat gemeenten daarvoor de ruimte en het budget krijgen. Daarvoor zal de Participatiewet moeten worden herzien, stellen de onderzoekers.



