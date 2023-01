Voor het eerst is Kia het best verkochte automerk in Nederland. Waarom eigenlijk?

Noem het een mijlpaal. Decennialang kwam het meest verkochte automerk in Nederland uit Duitsland. Volkswagen was dat van 2005 tot met 2021, Opel de 36 jaar daarvoor. Maar die ban is in 2022 gebroken. Niet door het Japanse Toyota of het Franse Renault, maar door het Zuid-Koreaanse merk Kia, dat, een beetje vrij vertaald, ‘opkomende zon uit Azië’ betekent.

Verrassend, die eerste plaats? Nee en ja. Nee, omdat Kia al jaren tot de best verkochte merken in Nederland hoort – in 2021 stond het al tweede op de lijst. Ja, omdat het gaat om een relatief jong merk dat zich in minder dan dertig jaar in een markt vol concurrenten heeft opgewerkt van bijna niets tot de grootste van het land.

De eerste Kia’s arriveerden in 1993 in Nederland. Er werden er toen 143 op kenteken gezet. Zeven jaar later waren dat er 5171. In de jaren erna bleven de Nederlandse verkopen stijgen. In 2007 stond de teller op 17.445 exemplaren. Na een enorme dip tijdens de financiële crisis ging het weer crescendo. In 2012 werden er in Nederland 27.402 Kia’s verkocht. Een topjaar, dat in 2021 werd overtroffen. En in 2022 weer.

Ze zien er ‘lekker fris’ uit

Waarom is het merk zo'n succes in Nederland? “Het zijn goeie auto's”, zegt Wim Oude Weernink, autojournalist sinds 1968. “Kia biedt bovendien veel hybrides en veel elektrische auto's aan. Die zijn in trek. Daarin lopen ze voorop.”

Kia is bekend om de lange garanties die het zijn klanten levert: zeven jaar. Daarnaast zien de auto's er, zegt Oude Weernink, ‘lekker fris’ uit. Ooit werd gedacht dat Japanse merken de heerschappij in autoland zouden overnemen. Maar zij stuitten, Toyota uitgezonderd, onder meer op het onvermogen om auto's te ontwerpen die bij Europeanen in de smaak vielen. Oude Weernink: “Kia maakt al jaren gebruik van Europese topontwerpers. Dat heeft gewerkt.”

Belangrijk is volgens Oude Weernink ook dat Kia’s Nederlandse management veel ruimte krijgt en niet voor elk wissewasje goedkeuring moet vragen aan Zuid-Koreaanse managers. “Dat komt de slagkracht ten goede.” Oude Weernink wijst tenslotte op het modellenaanbod van Kia: kleine auto’s, maar ook middenklassers. Dat maakt het merk aantrekkelijk voor leasebedrijven die een groot deel van de aankoop van nieuwe auto's voor hun rekening nemen.

Gebouwd in Slowakije

Technisch gezien verschillen Kia’s niet van Hyundai's, dat andere succesvolle Koreaanse merk. Kia ging in 1997 failliet en werd toen gered door Hyundai Motor Company dat sindsdien een meerderheidsbelang in Kia heeft. Sindsdien zijn Kia’s en Hyundai’s uitgerust met dezelfde motoren en grotendeels met dezelfde onderdelen. Alleen van uiterlijk verschillen de merken. Ook Hyundai beleefde in 2021 in Nederland een goed jaar: het staat zesde op de lijst van meest verkochte automerken.

De meeste Kia’s die in Nederland worden verkocht, zijn gebouwd in Slowakije. De grotere modellen komen uit Zuid-Korea. Wereldwijd heeft Kia acht autofabrieken.

De autoverkopen in Nederland in 2022. Wat valt op? • Met 30.036 verkochte auto’s was Kia het meest verkochte merk. De Zuid-Koreanen verwezen Volkswagen (25.993 exemplaren) naar plek 2. Toyota (25.362) staat derde. • Opel, jarenlang marktleider, staat met 13.505 wagens tiende op de lijst. Ford verloor zijn plek in de top 10, Volvo ook. • De plug-in hybrides van het Chinees-Zweedse Lynk and Co, opgericht in 2016, slaan aan. Lynk and Co verkocht meer auto’s dan bekende merken als Mazda, Fiat en Seat. • Voor de liefhebbers van het duurdere segment: er kwamen 31 nieuwe Aston Martins op de weg, 34 Maserati’s, 41 Lamborghini’s en 69 Ferrari’s. • Een debutant is de Chinese autobouwer Nio, goed voor 54 verkochte e-auto’s. • Met 312.129 nieuwe kentekenregistraties was 2022 qua verkopen het slechtste jaar sinds 1967. • Elektrische auto’s waren goed voor 23,5 procent van de autoverkopen. Niet eerder was dat percentage zo hoog.

