Voor het eerst investeert de wereld meer geld in zon dan in olie

Voor het eerst gaat dit jaar meer geld naar zonne-energie dan naar oliewinning. Een mijlpaal, waar decennia van nu nog over gesproken zal worden.

De wereld investeert dit jaar 357 miljard euro (382 miljard dollar) in zonne-energie, net wat meer dan de 346 miljard euro (371 miljard dollar) die naar oliewinning gaan. Naar duurzame energieprojecten gaat zelfs anderhalf keer meer geld dan naar olie, gas en kolen samen, 1600 tegen 1000 miljard euro.

Deze hoopgevende cijfers komen van het internationale energie­agentschap, de IEA, die toch ook nog zorgen uitspreekt. De investeringen in duurzame energie zijn de afgelopen twee jaar dan wel met 24 procent gestegen, de uitgaven voor fossiele brandstoffen groeiden nog met 15 procent. Kolen, de meest vervuilende vorm van fossiele energie, beleefden in 2022 zelfs nog hun topjaar.

Toch lijken de uitgaven aan zonne-energie mij een mijlpaal waar over tien of twintig jaar nog het meest naar zal worden verwezen. Zonne-energie is nu de energievorm die het meeste geld aantrekt. En dat zal nog wel vele jaren zo blijven, is de verwachting. “Duurzame energie ontwikkelt zich snel, sneller dan veel mensen zich realiseren”, aldus IEA-topman Fatih Birol.

De directeur van wat tot voor kort werd gezien als de spreekbuis van de oliemaatschappijen waarschuwt tegelijkertijd dat de afbouw van investeringen in de fossiele industrie niet hard genoeg gaat om in 2050 klimaatneutraal te kunnen worden.

China, China, China

Een verhaal apart blijft China. Dat land levert nu zo’n 80 procent van alle zonnepanelen die in de wereld worden geproduceerd. Europa en de VS hebben plannen om de productie weer meer naar de eigen regio's terug te halen. Maar als je naar de plannen daarvoor kijkt, zie je een enorm verschil tussen China en de twee westerse blokken.

China produceerde vorig jaar voor ruim 200 gigawatt (GW) aan zonnepanelen (ongeveer 500 miljoen panelen) en wil in 2030 maar liefst 850 GW leveren, vier keer zoveel als nu en zeven keer meer dan het zelf nodig heeft. De VS en de EU maakten vorig jaar respectievelijk 8 en 4 GW aan panelen en willen dat in 2030 opschroeven naar 40 en 13 GW. Dat zijn flinke groeipercentages, maar het effect zal zijn dat ze samen nog geen 6 procent van de Chinese productie halen. China heeft overduidelijk de intentie om de zonne-energiemarkt nog sterker dan nu ook in de toekomst te blijven beheersen.

De EU voert de productie van zonnepanelen tot 2030 fors op (blauw is 2022, paars 2030), maar zal ook dan de eigen behoefte (geel) nog lang niet dekken. Op het gebied van electrolyzers (apparaten om groene waterstof te maken), warmtepompen en batterijen zou de EU een exporteur kunnen worden. Beeld IEA

Warmtepompen kans voor EU

Een voor de EU iets rooskleuriger beeld geeft volgens het IEA de batterijproductie. China is daar nu ook een grootmacht, op afstand gevolgd door Japan en Zuid-Korea. Ook die markt wil China nog meer naar zich toetrekken, door de productie acht keer zo groot te maken in 2030. De huidige plannen van de EU voorzien in een verzevenvoudiging. De EU blijft in dat opzicht dus opnieuw achter bij China, maar het produceert in 2030 dan wel meer batterijen dan het zelf nodig heeft en zou dus een batterij-exporteur kunnen worden.

Bij warmtepompen overstijgt de Europese productie in 2030 ook de eigen behoefte. De Europese productie wordt dan zelfs groter dan die van China, althans allemaal op basis van de nu bekende plannen. Binnen Europa is hier voor Nederland misschien nog een mooie rol weggelegd. Diverse Nederlandse start-ups ontwikkelen nieuwe typen warmtepompen die zowel minder energie zullen verbruiken als goedkoper in aanschaf en onderhoud zijn. Daar zou dus een mooie wereldmarkt voor kunnen gloren...

China gaat de productie van met name zonnepanelen en batterijen tot 2030 nog enorm opschroeven. Beeld IEA

Afhankelijkheid

Een ondergeschoven kindje lijken in de VS en Europa windturbines te zijn. Terwijl we daar in Europa met Vestas en Siemens Gamesa in 2021 nog de nummers één en drie van de wereld mee hadden, groeit de productie ervan hier amper. Daarmee geven we China een kans voor open doel om ook op dit terrein de wereldmarkt te gaan overheersen.

Kortom: het gaat met duurzame energie, en met name met zonne-energie, de komende jaren echt de goede kant op. Dat is een mooi vooruitzicht. Maar de verslaving aan fossiele brandstoffen neemt nog niet af. En de afhankelijkheid van China voor onze duurzame stroom uit zon en wind dreigt ondanks de vele goede voornemens in de EU alleen nog maar groter te worden. Er is met andere woorden nog heel veel werk te verzetten.

