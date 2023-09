Voor het eerst in tijden wordt de ECB-vergadering écht spannend: komt er nog een renteverhoging bij of niet?

Zouden de bestuursleden van de Europese Centrale Bank het aandurven? Om de rente in de eurozone aanstaande donderdag, inmiddels voor de tiende maal op rij, wéér een stukje hoger te zetten?

Zelden was het op voorhand zo onduidelijk wat de centrale bankiers in Frankfurt zullen beslissen. Grote beleggers zoals hedgefondsen gokken erop dat de rente niet verder omhoog gaat, terwijl centrale bankiers – onder wie de Nederlandse Klaas Knot – in media blijven benadrukken dat er ‘misschien’ toch nog een renteverhoging nodig is.

Een hogere beleidsrente van de ECB koelt de economie af omdat het voor bedrijven en consumenten duurder wordt om aan geld te komen. Dat was het afgelopen jaar nodig om de inflatie omlaag te krijgen, iets wat inmiddels aardig lukt.

Torenhoge energieprijzen zijn al een tijdje op hun retour. En hoewel prijsstijgingen in categorieën als voedsel en diensten (alles van horeca tot IT en adviesbranche) wat hardnekkiger blijken, gaat de inflatie ook daar sinds kort iets omlaag.

In de ban van inflatie

Het helpt daarbij dat consumenten na twee jaar van extreme prijsstijgingen een stuk somberder zijn geworden over de economie. Sterker, de consument is nog altijd ‘in de ban’ van inflatie, schrijft ING-econoom Marten van Garderen in een analyse, zelfs nu de prijzen allang niet meer zo hard stijgen als een jaar geleden.

Door het lage consumentenvertrouwen zullen zij waarschijnlijk minder gaan uitgeven, denkt Van Garderen. Liever sparen consumenten wat meer voor de zekerheid. Daardoor zal de vraag naar producten verder afnemen, en daarmee ook de inflatie.

Groei harder afgeremd dan gedacht

Toch is de inflatie op dit moment nog altijd 5,3 procent in de eurozone, een stuk hoger dan de doelstelling van 2 procent. Waarom zou de ECB de rente niet gewoon voor de zekerheid nog één keer verder omhoog zetten?

Als de economie te ver afkoelt komt er een (lichte) recessie, en dat willen de centrale bankiers ook niet onnodig op hun geweten hebben. Nu houdt bijna niemand rekening met een zware recessie, maar feit is wel dat de vorige renteverhogingen harder zijn binnengekomen dan eerder gedacht.

Zo leek de economie in de eurozone in een eerste raming nog met 0,3 procent te zijn gegroeid in het tweede kwartaal. Maar nu de definitieve cijfers binnenkomen, blijkt het in werkelijkheid om slechts 0,1 procent groei te gaan. Bijna stilstand dus.

Aantal faillissementen stijgt hard

Ook nu, in het derde kwartaal, blijft de economische activiteit verder dalen. Met name Duitsland heeft het lastig: de productie krimpt daar al voor de derde maand op rij, bleek vorige week uit cijfers van het nationale statistiekbureau.

Daarnaast is het aantal faillissementen in de Europese Unie hard aan het stijgen. Sinds 2015 zijn er in één kwartaal niet zoveel bankroeten bijgekomen als in het tweede kwartaal van dit jaar, zo laten de cijfers van Brussels statistiekbureau Eurostat zien.

Heel verrassend is het dus niet dat grote valutabeleggers de afgelopen weken minder zijn gaan investeren in de euro, zoals persbureau Bloomberg zaterdag meldde. Door de gestaag dalende inflatie en verslechterde economie verwachten zij voorlopig geen nieuwe renteverhoging, en dat zou betekenen dat de euro als belegging wat minder aantrekkelijk wordt.

Liever nu dan later

Donderdag wordt pas duidelijk hoe de ECB-bestuursleden gaan beslissen. Van de gebruikelijke voorspelbaarheid van die vergaderingen, waarin vaak al weken duidelijk is welke kant het opgaat, is dit keer geen sprake.

Volgens Klaas Knot, naast bestuurslid van de ECB ook president van De Nederlandsche Bank, moeten beleggers een eventuele rentestijging niet uitvlakken. Knot vindt dat de inflatie in de eurozone uiterlijk eind 2025 terug moet zijn op een gezonde 2 procent, zei hij tegen Bloomberg, en daar is misschien nog wat actie voor nodig.

Zijn Slowaakse collega Peter Kazimir zei daarop ook voor een nieuwe renteverhoging te zijn. Liever nu nog één, vindt Kazimir, dan dat de ECB later nog een extra verhoging moet doorvoeren.

