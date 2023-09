Voor het eerst in 40 jaar minder dan 11 miljoen varkens in Nederland

Het aantal varkens in Nederland is gestaag aan het dalen. Voor het zesde jaar op rij nam het aantal dieren in de varkenshouderij af: tot 10,9 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De laatste keer dat er minder dan 11 miljoen varkens waren, was in 1983.

Die afname is vooral toe te schrijven aan de uitkoopregeling die het vorige kabinet in het leven riep. Die moest met name de geuroverlast tegengaan in gebieden met veel varkens, zoals Oost-Brabant en Noord-Limburg. Aan deze ‘warme sanering’ namen 277 varkenshouders deel. Zij hielden samen een kleine 600.000 varkens. De rechten die bij deze dieren hoorden, werden bij de sanering uit de markt genomen. Dat betekent dus dat er geen nieuwe varkens voor in de plaats mochten komen bij andere bedrijven. De laatste deelnemers aan de regeling moeten dit jaar definitief zijn gestopt.

Dubbele trendbreuk

Op de cijfers over varkens kon je in de periode van 2008 tot 2018 de klok gelijk zetten. Het aantal dieren bleef zo goed als stabiel, tussen de 12 en 13 miljoen. Het aantal bedrijven nam echter ieder jaar sterk af: in 2008 waren er nog ruim 8000 varkenshouderijen, elf jaar later was dat aantal gehalveerd. Varkensbedrijven werden dus vooral veel groter. Op plekken waar grote stallen zich concentreerden, met name in Brabant en Limburg, leidde dat tot veel maatschappelijke weerstand. De saneringsregeling was daar in zekere zin een reactie op.

De laatste vijf jaar neemt het aantal varkens telkens iets af. Opvallend is dat juist nu de daling van het aantal bedrijven lijkt te stagneren. Er verdwenen ten opzichte van de vorige landbouwtelling tachtig varkensbedrijven. Dat betekent per saldo zelfs dat het gemiddeld aantal dieren per bedrijf iets is afgenomen, van 3449 in 2022 tot 3425 dit jaar. Ook dat is voor het eerst, na decennia van toenemende schaalvergroting.

Dat wil trouwens niet zeggen dat varkenshouders uit zichzelf minder dieren zijn gaan houden. “Het kan zijn dat er wat grote bedrijven in het afgelopen jaar met de saneringsregeling gestopt zijn”, verklaart CBS-landbouweconoom Cor Pierik. “De kleinere bedrijven die uiteindelijk niet meer levensvatbaar bleken, zijn er inmiddels wel tussenuit. Daardoor lijkt de daling van het aantal bedrijven af te vlakken.”

Beeld brechtje rood

Geen koploper meer

Varkenshoudersorganisatie POV is niet verrast door de cijfers. “We zien dat de trend van de laatste jaren zich voortzet”, constateert voorzitter Linda Verriet. “Elk jaar krimpt het aantal dieren met zo’n 3 procent.” Ze verwacht dat die trend de komende jaren aanhoudt. “Het beleid is sterk gericht op krimp van de veestapel.”

Een deel van de varkenshouders zal de komende jaren stoppen, bijvoorbeeld omdat er geen opvolger is. Als ze dat met een van de nieuwe regelingen doen, waarbij óók dierrechten uit de markt worden genomen, zal het aantal varkens verder afnemen. “Zo’n regeling leidt niet tot extra stoppers, maar ondernemers stoppen soms wel wat eerder dan gepland, omdat zich dan een kans voordoet. Dat zijn tijdelijke effecten; op de lange duur zien we die doorgaande lijn van ongeveer 3 procent krimp.”

Dat heeft gevolgen voor de sector, benadrukt Verriet. “Varkensbedrijven blijven levensvatbaar, want de markt voor varkensvlees ziet er prima uit. Maar waar het spannend wordt, is in de periferie. We zijn in Nederland ook groot in innovatie. Die industrie zie je verdwijnen naar landen waar de sector groeit, terwijl daar minder hoge standaarden gelden voor milieu en dierenwelzijn. Dat is frustrerend.”

Aantal koeien stabiel

Het aantal melkkoeien in Nederland nam in het afgelopen jaar marginaal toe. Er kwamen enkele duizenden dieren bij op een totaal van ruim anderhalf miljoen. Dat er in de melkveesector geen sprake is van krimp, komt voor CBS-statisticus Pierik niet onverwacht. “Met een goede melkprijs van 60 cent per liter hangen melkveehouders niet snel hun pet aan de wilgen”, concludeert hij.

Bovendien wachtten veel melkveehouders in het afgelopen jaar vooral af met welke uitkoopregelingen het kabinet zou komen. Duizenden melkveehouders komen in aanmerking voor twee nieuwe stoppersregelingen. De verwachting is dat de melkveestapel daardoor in de komende jaren wel krimpt.

