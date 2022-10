Voor conservenfabrieken zijn de hoge energiekosten niet meer te doen

Een conservenfabriek is in feite een grote keuken waarin de wortels, bieten, doperwten en kidneybonen worden gewassen, gaar gekookt en steriel verpakt, voordat ze kant-en-klaar in de supermarkt belanden. De benodigde energie is zo duur geworden dat het bijna niet meer te doen is, zegt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Ook andere Nederlandse voedingsmiddelenproducenten komen in het nauw door de explosief gestegen energiekosten, waarschuwt de branche-organisatie. Het voortbestaan van individuele bedrijven en zelfs van hele sectoren is volgens een woordvoerder in gevaar. Naast bedrijven die conserven leveren, zijn dat bakkerijen en producenten van zoetwaren zoals koek, chips en chocola.

“Er zijn bedrijven waar de energiekosten inmiddels 30 tot 40 procent van de kostprijs uitmaken”, zegt directeur Cees-Jan Adema van FNLI. De levensmiddelenindustrie verbruikt veel aardgas en steeds meer bedrijven krijgen flexibele energiecontracten. Sommige conservenfabrieken hebben nu een energierekening die tien keer zo hoog is als een jaar geleden, zegt de Vereniging van Nederlandse Groenten en Fruitverwerkers (Vigef).

Hak heeft een Russische eigenaar

Als agrarische grootmacht telt Nederland meerdere conservenbedrijven. Zoals Hak, de groenteleverancier uit Giesen, die sinds vorig jaar in handen is van een Russisch concern. Het gaat om de KDV Group uit Tomsk die Hak zou helpen groeien in Duitsland. Vlak na het begin van de oorlog in Oekraïne liet Hak weten dat de sancties tegen Rusland geen gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijf, dat financieel en operationeel autonoom is.

Verder leveren Coroos, een Nederlands familiebedrijf uit Kapelle, sinds 1957, en Baltussen uit Driel, sinds 1868, potten en blikken groenten, fruit en peulvruchten. Als zulke bedrijven zouden omvallen heeft dat directe consequenties voor boeren en tuinders die gewassen telen, zegt FNLI.

De branche-organisatie zegt dat overheden in andere Europese landen meer steun verlenen aan het bedrijfsleven. Nederlandse producten worden daardoor uit de markt geprijsd en bedrijven worden “in hun voortbestaan bedreigd”.

Gas blijft nog wel even duur

Voorlopig blijven de omstandigheden op de energiemarkt problematisch, verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). “Alle tekenen wijzen erop dat de markten tot ver in 2023 erg krap blijven”, zegt Keisuke Sadamori, directeur energiemarkten en veiligheid van IEA maandag.

De hoge energieprijzen hebben ook gevolgen voor de prijs van glas en blik. Deze zijn volgens Vigef met meer dan 35 procent gestegen. Daarnaast zijn de groentegewassen zelf duurder geworden, mede door de hogere kunstmestprijzen. Bedrijven kunnen hun kosten niet altijd doorberekenen, omdat ze vastzitten aan lopende contracten. Voor zover dat wel gebeurt, draait de consument ervoor op.

Dat het kan lonen voor bedrijven om van gas over te stappen naar elektriciteit, blijkt maandag uit berekeningen van ABN Amro met gegevens van FrieslandCampina. Voor de zuivelcoöperatie zou de overstap naar elektrische boilers een zinnige investering zijn. Met de huidige hoge gasprijzen is de terugverdientijd op de investering minder dan een jaar. Daarbij komt de klimaatwinst, dankzij de lagere CO2-uitstoot.

Bedrijven die willen elektrificeren, lopen wel tegen de grenzen aan van het elektriciteitsnet. “Zonder een versnelde netuitbreiding is het op korte termijn verduurzamen door voedingsmiddelenbedrijven niet realistisch”, zegt FNLI. Verder vindt de branche-organisatie dat de elektriciteitsprijs moet worden losgekoppeld van de gasprijs.

