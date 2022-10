Vol verwachting kijken natuurbeschermers uit naar de zwarte ooievaar

Al dertig jaar hopen natuurontwikkelaars dat de zwarte ooievaar zich zal vestigen langs de grote rivieren in Nederland. Toch broedt de vogel hier nog altijd niet. Hoe kan dat?

Wie over de dijk langs de Duits-Poolse grensrivier de Oder rijdt, of door de bossen van de Eifel, kan met een beetje geluk de zwarte ooievaars zien broeden in de bomen. In Nederland kijken natuurbeschermers al dertig jaar reikhalzend uit naar de zwarte vogel met zijn felrode snavel.

“Deze vogel is voor natuurbeschermers de wortel die we ons voorhouden”, zegt Jeroen Helmer van ARK Natuurontwikkeling met een kwinkslag. “Het uitblijven van de zwarte ooievaar zorgt ervoor dat we niet achteroverleunen.” Het bedje is gespreid, reageert bioloog en natuurbeschermer Frans Vera, maar de zwarte ooievaar wil er nog niet in liggen.

Verlanglijstje

Vera zette de zwarte ooievaar dertig jaar geleden bovenaan het verlanglijstje met vogelsoorten voor de Nederlandse riviernatuur. Hij was een van de bedenkers van het Plan Ooievaar, opgedragen aan de zwarte ooievaar, uit 1986. Het plan, dat een ontwikkelingsvisie voor het Nederlandse rivierengebied beschreef, was een baanbrekend pleidooi: in de uiterwaarden van de grote rivieren zou landbouw worden afgewisseld met nieuw aan te leggen moerassen en met ooibossen (een ooibos is een natuurlijk ontstaan bos langs de rivier). De uit Nederland verdwenen zwarte ooievaar zou zich hier thuis moeten voelen.

Sindsdien zijn de zeearend, visarend en kraanvogel spontaan teruggekeerd als broedvogel in Nederland. Maar de zwarte ooievaar laat het nog altijd afweten. “Ik weet niet waarom, want ik kan niet in het koppie kijken van de zwarte ooievaar”, reageert Vera. Om er meteen aan toe te voegen: “Een ding weet ik zeker: het ligt echt niet aan ons. Wij hebben ons best gedaan om een natuurlijk landschap te ontwikkelen waarin deze vogel zich thuis kan voelen.”

Geduld

Het is volgens Vera een kwestie van geduldig wachten. “Met de visarend hadden we tien jaar geleden dezelfde vraag: waar blijft deze prachtige roofvogel nou? Maar ineens maakte hij de sprong van de voormalige DDR naar het Franse Orléans. En toen dook de visarend totaal onverwachts op met een broedpaar in de Biesbosch. De pest in ons natuurbeheer is ons gebrek aan geduld. Alles moet stante pede.”

ARK-oprichter Jeroen Helmer is het met hem eens. “Als we geduld hebben, legt het beestje vanzelf z’n schuwheid af.” Want dat is wat de zwarte ooievaar kenmerkt in vergelijking met het neefje de witte ooievaar: zwarte ooievaars leven graag teruggetrokken in bos en moeras en gedragen zich minder vrijpostig. Volgens Helmer is dat een kwestie van tijd en begeeft de zwarte ooievaar zichzelf uiteindelijk gemakkelijk in de nabijheid van mensen.

De witte ooievaar beleefde de afgelopen jaren als broedvogel een ongekende opmars in Nederland. Hun zwarte soortgenoten eten voornamelijk vis en amfibieën. Daarom houden ze van het natuurlijke rivierlandschap, waarin ondiepe plassen en bomen elkaar afwisselen. In zulke bomen nestelt de zwarte ooievaar graag.

Wel te zien tijdens de trek

De zwarte ooievaar duikt in Nederland steeds vaker op tijdens de vogeltrek in het voorjaar en najaar, soms in kleine groepjes. Enkele exemplaren blijven in de zomer rondhangen in ons land, maar tot broeden komen ze nog niet. De dichtstbijzijnde broedparen zijn te vinden in de Belgische Ardennen.

Bij nieuwe natuurontwikkeling langs de rivieren houden plannenmakers hun hoop gevestigd op de zwarte ooievaar, bijvoorbeeld in het project Meanderende Maas, tussen Ravenstein en Lith. En ARK Natuurontwikkeling tekent de zwarte ooievaar al jaren in hun toekomstscenario’s voor riviernatuur.

In het nog prille plan voor natuurontwikkeling in de grote rivieren prijkt de zwarte ooievaar op het lijstje van ‘gidssoorten’, ofwel gewenste dieren die het bewijs vormen dat de natuur op orde is. De programmatische aanpak grote wateren (PAGW) ziet de zwarte ooievaar als kers op de taart bij de vorming en uitbreiding van aaneengesloten natuurgebieden langs de rivieren.

Belgische Ardennen

Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek heeft er vertrouwen in dat de wensvogel in Nederland een thuis zal vinden. “Zwarte ooievaars waren tot ver in de vorige eeuw veel zeldzamer in West-Europa dan ze nu zijn”, vertelt hij. “Rond 1950 waren er bijvoorbeeld maar twintig paren in Duitsland. Nu zijn dat er al meer dan 700. De soort heeft zich recent ook uitgebreid in België en zit al tot op 20 kilometer van de Nederlandse grens in Limburg.”

Hoewel zwarte ooievaars bekend staan als schuwe vogels, broeden ze soms op plekken waar mensen komen. De nesten in de Belgische Ardennen zijn gesignaleerd in de buurt van wandelpaden, weet De Jong: “Bedenk dat wij een heel drukbelopen land hebben, nog drukker dan de Ardennen. Langs veel van onze grote rivieren heeft landbouw plaatsgemaakt voor ruige riviernatuur, maar voor ooibossen is nog altijd weinig plek. Zwarte ooievaars nestelen graag in ooibos, soms op de grond, soms in de takken van bomen.”

Buiten Nederland neemt de populatie zwarte ooievaars toe. Beeld Buiten Beeld

Hoe groot is de kans dat de zwarte ooievaar op korte termijn in het Nederlandse rivierengebied gaat broeden? Albert de Jong: “Dat is moeilijk in procenten uit te drukken, maar de kans is vrij groot, gezien de recente ontwikkelingen in Duitsland en België. Uitgestrekte bos-, veen- en heidegebieden met moeras of vennen in het zuidoosten van Nederland hebben waarschijnlijk de grootste potentie om met de eer te gaan strijken van het eerste broedpaar. Of misschien is de primeur ergens langs de Maas, in het Kempen Broek of langs een van de kleinere Limburgse rivieren zoals de Roer.”

Meer ooibos

Ons rivierenlandschap is volgens Albert de Jong ‘in principe geschikt’ voor de zwarte ooievaar, maar om de vogel te verleiden om zich hier te vestigen kan er een tandje bij. “Ze foerageren vaak in dichtbegroeide poelen, plassen, beken of ondiepe uiterwaardplassen. Het herstellen van tijdelijke overstromingsvlaktes in het rivierengebied – uiterwaarden waar hoogwater in het voorjaar en zomer langer wordt vastgehouden – zou de foerageeromstandigheden verbeteren. En meer ooibos geeft de zwarte ooievaar ook meer kans.”

Jeroen Helmer van ARK Natuurontwikkeling durft er een gokje op te wagen dat de zwarte ooievaar zich binnen tien jaar vestigt in Nederland. “De visstand neemt toe en we ontwikkelen riviernatuur langs de Maas, Waal, Nederrijn en IJssel. Als de zwarte ooievaar z’n koudwatervrees overwint, is dat de kroon op ons werk.”

