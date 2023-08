Vogelgriep rammelt aan de poorten van de Zuidpool en dat kan desastreuze gevolgen hebben

Het zou heel goed kunnen dat de vogelgriep ergens in de komende maanden de oversteek maakt van Zuid-Amerika naar Antarctica. Als het virus de Zuidpool eenmaal bereikt, kan het hard gaan onder verschillende soorten pinguïns, waarschuwt een groot internationaal team van grieponderzoekers in een nieuw rapport.

In amper drie maanden tijd is de ernstige variant van het vogelgriepvirus H5 van het noordelijkste puntje van Colombia naar het zuidelijkste puntje van Chili gereisd. “Dat was nota bene tegen de stroom van de meeste trekvogels in”, zegt een van de auteurs, de Rotterdamse hoogleraar virologie Thijs Kuiken. Aan de studie werkten onderzoekers mee van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

“Nu grote aantallen trekvogels op het punt staan om in het zuidelijke voorjaar naar Antarctica te trekken, zijn we bang dat het virus makkelijk zal meeliften. Dan kan het gaan huishouden onder miljoenen pinguïns en andere zeevogels, maar ook onder de vele zeezoogdieren rond de Zuidpool”, aldus Kuiken.

Op zijn weg door Zuid-Amerika heeft de hoog-pathogene, dus ernstig ziekmakende variant van het virus veel slachtoffers gemaakt. In Peru en Chili alleen al zijn een half miljoen wilde vogels van 65 verschillende soorten getroffen. Van de Peruaanse pelikaan werd meer dan een derde van de populatie dood aangetroffen.

13 procent van de Humboldtpinguïns in Chili gestorven

Behalve onder vogels heeft het virus ook huisgehouden onder zoogdieren. Tenminste 20.000 dieren van 15 verschillende soorten zijn dood gevonden, waaronder met name veel zeeleeuwen. Van alle zeeleeuwen in Peru en Chili is 10 procent gestorven. Tegelijk waarschuwen de wetenschappers dat deze getallen waarschijnlijk een stevige onderschatting zijn, omdat niet alle slachtoffers worden gevonden.

Omdat in Chili ook 13 procent van de Humboldtpinguïns is gestorven, maken Kuiken en collega’s zich grote zorgen over de grote kolonies van verschillende soorten pinguïns op Antarctica. Als de trekvogels het virus meenemen van Vuurland naar Antarctica – een stukje zee van net 1000 kilometer – dreigt een grote ramp. Pinguïns staan hutjemutje op elkaar in broedkolonies, waardoor de overdracht van het virus heel snel kan gaan, schrijven de onderzoekers.

‘Concentratie landbouwhuisdieren terugbrengen naar normale proporties’

Kuiken zegt zich ronduit hulpeloos te voelen, wanneer hij de gangen van het virus over de wereld probeert te traceren. “Het belangrijkste dat we nu nog kunnen doen is bewijzen verzamelen dat het inderdaad deze variant is van het vogelgriepvirus die de problemen veroorzaakt. Dat betekent: monsters verzamelen en onderzoek doen.”

Kuiken ziet maar één oplossing om vergelijkbare virusuitbraken in de toekomst te voorkomen. “We zullen de enorme concentraties van landbouwhuisdieren terug moeten brengen naar normale proporties. Nu al is 70 procent van alle biomassa aan vogels op aarde pluimvee. Dat gaat wereldwijd om 28 miljard dieren. En dat neemt met meer dan een half miljard per jaar toe. Als we de politici op de wereld willen overtuigen dat dit moet veranderen, moeten we bewijzen hebben van de problemen die dit virus in de natuur veroorzaakt”, zegt Kuiken.

De specifieke variant van influenza die nu al jaren rondgaat, is in 1996 ontstaan op een ganzenboerderij in Guangdong, China. Sindsdien is het via de intensieve pluimveehouderij overgesprongen op wilde vogels. In Nederland stierf vorig jaar ongeveer de helft van de grote sterns rond de Waddenzee en in de Delta. In de kolonies waar dode vogels zo snel mogelijk werden opgeruimd, zagen natuurbeheerders minder sterfte dan in kolonies waar ze de vogels met rust lieten.

De wetenschappers vrezen dat het opruimen van slachtoffers op Antarctica een stuk lastiger zal worden. Er zijn op het Zuidpoolijs minder mogelijkheden om de karkassen te begraven of te verbranden. Onderzoek doen en ook het beperken van toerisme rond kwetsbare kolonies van vogels en zeezoogdieren is het belangrijkste advies.

