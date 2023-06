Vogelgriep gaat niet weg en kost steeds meer. En wie betaalt dat?

Vogelgriep is een blijvertje en de kosten voor de samenleving lopen snel op. Daar is op korte termijn niet veel aan te doen, blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Wel komen de ministers van landbouw en volksgezondheid later deze maand met een ‘intensiveringsplan’ om kansen op besmetting te verminderen.

In navolging van deskundigen stelt ook de Rekenkamer vast dat het huidige virus H5N1 jaarrond aanwezig is bij wilde vogels. Dat betekent een blijvend risico op besmetting van pluimvee bij boeren en hobbyhouders. En veel besmettingen betekent veel ruimingen. De kosten daarvan zijn inmiddels opgelopen van 10 miljoen tot 55 miljoen euro per jaar.

Uitwerpselen

Wilde vogels verspreiden momenteel het virus, vooral via hun uitwerpselen, en dat maakt de discussie over wie de kosten moet betalen pikant. Vertegenwoordigers van de pluimveesector stelden eerder al dat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden, merkt de Rekenkamer op in haar rapport. Deskundigen stellen daar tegenover dat de huidige variant van de vogelgriep oorspronkelijk niet in de natuur voorkomt, maar vanuit de intensieve pluimveeteelt is overgedragen op wilde vogels.

Niet alleen de oplopende kosten baren zorgen. De Rekenkamer verwijst naar het jaarplan 2022 van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die daarin schrijft dat ze tegen de grenzen van haar capaciteit aanloopt bij de bestrijding van dierziekten. De NVWA moet daarbij grote aantallen pluimvee doden, er zijn diverse uitbraken in korte tijd op verschillende bedrijven en soms breken ook andere ziektes, zoals de varkenspest, uit. Ook bedrijven die de ruimingen uitvoeren zijn ‘kwetsbaar’ door het snel oplopende aantal, stelt de Rekenkamer.

Vaccinatie van gehouden pluimvee kan preventief werken, erkent de Rekenkamer. Momenteel worden vaccins getest. Maar de animo daarvoor is niet groot in de sector, omdat veel EU-lidstaten in het verleden bezwaren hebben geuit en de kosten mogelijk hoog zijn. De pluimveesector is bang dat dit gevolgen heeft voor de verkoopbaarheid van vlees en eieren. Het merendeel van wat in Nederland wordt geproduceerd, gaat naar het buitenland.

Preventie

Viroloog Marion Koopmans reageerde op Twitter op het rapport door te pleiten voor verbreding van de preventie van vogelgriep naar andere dierziekten. De Rekenkamer wijst erop dat vogelgriep kan overslaan op zoogdieren, en verwijst naar haar onderzoek van vorig jaar naar zoönosen. Ze herhaalt het zorgelijk voor de volksgezondheid te vinden dat de minister van VWS geen doorzettingsmacht heeft tijdens een zoönosecrisis.

Het nieuwe onderzoek, naar de kosten van vogelgriep, is ingesteld nadat een commissie in de Tweede Kamer vroeg om meer inzicht daarin. De Rekenkamer concludeert dat het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit steeds meer moet gaan betalen. Van de 55 miljoen euro aan preventiemaatregelen, ruiming en een tegemoetkoming in schade van gezonde geruimde bedrijven, betaalde LNV nog bijna de helft, maar dit en volgend jaar draait het voor vrijwel de hele rekening op.

Dat komt door de vorm van financiering, vanuit het zogeheten Diergezondheidsfonds, dat wordt gevuld door de veehouderijsector, de Europese Unie en het ministerie. Tot 2021 waren er maar weinig ruimingen, die grotendeels met de bijdrage van de sector en de EU werden betaald. Het ministerie betaalde bijvoorbeeld in 2016 maar 0,7 miljoen euro.

Aan de bijdrage van de sector zit echter een plafond voor de duur van vijf jaar, en dat is inmiddels bereikt. Eind dit jaar beginnen de onderhandelingen over de nieuwe periode 2025-2029 voor het fonds. Intussen heeft de EU zijn bijdragen aan preventiemaatregelen in de lidstaten verlaagd, waardoor het fonds vrijwel geheel voor rekening van het ministerie komt. Daarnaast draagt LNV sinds vorig jaar weer financieel bij aan het testen van levende wilde vogels.

Uitbraak in 2003 was veel erger, maar die stopte weer Nederland heeft de hoogste pluimveedichtheid van Europa en neemt daarom ook de strengste preventiemaatregelen. Bij besmetting moeten alle vogels op het bedrijf en op 1 kilometer afstand worden gedood. Bedrijven in een straal van 3 kilometer worden getest en in geval van besmetting ook geruimd, in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod. Tussen januari 2021 en mei 2023 zijn 6,9 miljoen kippen, ganzen, eenden en kalkoenen gedood om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat is nog lang niet zoveel als in 2003, toen 31 miljoen dieren werden ‘geruimd’, maar die uitbraak werd na zeven maanden gestopt. Met het huidige virus lijkt dit niet meer te lukken, al wijst landbouwminister Piet Adema er in zijn reactie op het rapport van de Rekenkamer op dat sinds februari geen uitbraak meer is geweest bij gehouden vogels.

Lees ook:

De vogelgriep weet van geen wijken, voor de mens gevaarlijke mutaties liggen op de loer

De ernstige variant van de vogelgriep die nu al een paar jaar rondgaat, lijkt niet meer te verdwijnen. Miljoenen kippen zijn geruimd, talloze wilde vogels zijn eraan bezweken. Het risico dat het virus overslaat naar de mens blijft aanwezig.