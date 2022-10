VN: Landen doen veel te weinig om ‘catastrofale’ klimaattoekomst te voorkomen

De wereldwijde uitstoot van broeikassen is nog veel te hoog om de Parijsdoelen te halen en de wereld te behoeden voor catastrofale gevolgen van klimaatverandering. Dat is de hoofdboodschap van het jaarlijkse ‘emissiegat’-rapport van de Verenigde Naties, dat donderdag verscheen. Hierin wordt het verschil gemeten tussen de broeikasgasuitstoot die wetenschappelijk gezien toelaatbaar is, en de werkelijke uitstoot van landen wereldwijd.

Met de huidige uitstoot en klimaatplannen die landen hebben aangekondigd, stevent de aarde af op 2,4 tot 2,8 graden Celsius opwarming aan het einde van de eeuw. Terwijl in Parijs is afgesproken dat landen alles op alles moeten zetten om de opwarming tot 1,5 graad te beperken, met 2 graden als absoluut toelaatbaar maximum.

Zorgwekkende toename van methaan

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, spreekt van een ‘catastrofale’ toekomst vol overstromingen en ondraagbare hitte, als landen wereldwijd niet meer en sneller actie ondernemen. De verantwoordelijkheid ligt daarbij vooral bij de rijke G20-landen, die samen goed zijn voor 75 tot 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. “We moeten het emissiegat dichten, voordat de klimaatcatastrofe ons in een gat stort.”

De cijfers komen in een week vol belangrijke klimaatrapporten, die stuk voor stuk niet erg optimistisch stemmen. Op woensdag constateerde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat 2021 een recordjaar was voor de vastgestelde concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

Naast de hoge concentratie CO 2 blijkt vooral de hoeveelheid methaan zorgwekkend. Nooit eerder stelde de WMO zo’n grote toename van methaan vast van het ene op het andere jaar. Dit broeikasgas is zo’n tachtig keer krachtiger dan CO 2 . Griezelig is vooral dat wetenschappers niet helemaal begrijpen waarom de concentratie hiervan zo snel toeneemt.

Het ontbreekt aan concreet beleid

Een ander VN-rapport nam juist de klimaatplannen van landen onder de loep, en constateert dat de wereld hiermee alsnog 10,6 procent méér broeikasgas zal uitstoten in 2030 vergeleken met 2010. Dat is een lichte vooruitgang vergeleken met de 13,7 procent stijging die vorig jaar werd vastgesteld. Toch komt dit nog lang niet in de buurt van de 45 procent mínder broeikasgasuitstoot die in 2030 nodig is om binnen de 1,5 graden te blijven, of 30 procent voor 2 graden.

Veel landen beloven in 2050 netto helemaal geen broeikasgas meer uit te stoten, en als dit zou kloppen, blijft de 2 graden binnen handbereik. Maar de geloofwaardigheid van dit soort beloftes is ‘laag’, concludeert Anne Olhoff, wetenschappelijk hoofdredacteur van het VN-rapport van donderdag. Van concreet beleid is vaak namelijk helemaal geen sprake.

Naar een uitstootloze toekomst voor staal en cement

Hoewel de cijfers zorgwekkend zijn, betekent dit alles niet dat het te laat is voor verandering. De 77 auteurs zetten op een rij wat landen kunnen doen om alsnog binnen de 1,5 of 2 graden te blijven. Zo zouden subsidies voor de kolen-, olie- en gasindustrie wereldwijd vermeden moeten worden, net zoals het opstarten van nieuwe ‘fossiele’ projecten. In plaats daarvan moeten landen, bedrijven en financiële instellingen nog veel meer dan nu inzetten op hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

De industrie moet ondertussen haar pijlen richten op een uitstootloze toekomst voor staal en cement, twee industrietakken die zeer vervuilend zijn. Financiële instellingen moeten eveneens ‘transformeren’, en hun investeringen richten op duurzame ontwikkelingen. Ook het wereldwijde voedselsysteem, verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot wereldwijd, moet op de schop, bijvoorbeeld via een verschuiving naar meer plantaardige diëten.

WMO-baas Petteri Taalas stipt voorzichtig ook bevolkingsgroei aan, een thema waar volgens hem binnen de VN ‘weinig over gesproken wordt’, maar waar wel serieus naar gekeken zou moeten worden.

‘Rijke landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen’

Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuprogramma, benadrukt dat mensen en instellingen de hoop niet mogen opgeven. Een transformatie naar een duurzamere toekomst is volgens haar inderdaad moeilijk, “maar dat mag niet betekenen dat we achterover gaan leunen en niets doen.” Zelfs als de doelen voor 2030 niet gehaald worden, zijn de stappen die de wereld nu moet zetten volgens haar nodig om door te kunnen bouwen.

Ze hamert op de verantwoordelijkheid van rijke landen, om hun uitstoot omlaag te brengen en om ontwikkelingslanden te steunen bij de duurzame transitie en bescherming tegen klimaatschade. Op de aanstaande klimaattop in Egypte moeten ze volgens haar daad bij woord voegen. “Landen moeten met geld over de brug komen, en een begin maken met het bouwen aan een betere wereld voor iedereen.”

