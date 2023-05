Vloedgolf van soep bereikt de voedselbank

Wie in de bedrijfskantine een soepje naar binnen slurpt, verricht mogelijk ongemerkt een goede daad. Hoe dat zo? Informeer even naar het soepmerk. Is het Soupalicious? Bingo.

Dat merk, met sociale en duurzame drijfveren, doneert voor ieder soepje dat commercieel over de toonbank gaat een kom soep aan de voedselbank. Personeel van onder andere Heineken, Shell en Accenture doneerden, gewoon door te lunchen, dit jaar al 1 miljoen kommen soep aan hulpbehoevende huishoudens. Dat is 200.000 liter.

Kommetjes geluk

Daar komen nog eens 1 miljoen koppen soep bij. Een verdubbeling dus. Want de grote cateraar ISS is overstag. Alle soepjes die dat bedrijf bij klanten opdient komen vanaf nu van de sociale onderneming. De voedselbank, die vanwege de dure inflatietijden steeds meer mensen moet helpen, spreekt blij over ‘kommetjes geluk’.

Aardig aan de soep is: de ingrediënten zijn ‘gered’, een tactiek die meerdere soepmerken toepassen. Tomaten, paprika’s en pompoenen worden opgehaald, net voor ze op de afvalberg op zouden gaan. Dat helpt tegen voedselverspilling.

De vloedgolf aan soep die de voedselbank bereikt, is haast niet voor te stellen. Directeur Tom Hillemans van Voedselbanken Nederland heeft er al eens op zitten rekenen. Als je zo’n 1,5 miljoen soepkommen achter elkaar zet, dan zit je volgens hem al in Parijs.

