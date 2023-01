Vlieland haalt konijnen van de Maasvlakte naar eigen duinen

Geen konijn te zien natuurlijk. Vlieland is een wandeleiland, maar het is nat en het waait, dus voor z’n lol gaat niemand vandaag de duinen in. En de konijnen die hier een week geleden zijn uitgezet, verschuilen zich in de kunstmatige holen die voor hen zijn geboord. Hebben ze wellicht al zelf een stukje uitgegraven? De boswachter weet het niet. Ze zijn wel in beweging geweest, zegt hij, maar zelfs de afdrukken van pootjes in het zand zijn uitgewist door de wind. Mooie boel.

Vlieland heeft konijnen nodig. Niet voor het plezier van de wandelaars, van wie sommigen hier al tientallen jaren komen. Zij hebben nog de tijden meegemaakt dat het in de duinen wemelde van de konijnen. Twee ziektes - myxomatose en VHS - hebben de populatie echter drastisch uitgedund. Naast ziekte zit ook de verruiging en vergrassing van het duingebied de kleine grazers dwars: het konijn gedijt goed bij kort gras en open ruimtes met veel zand en her en der hoge grassen en kruipwilg.

Boswachter Bertwin Bergman schat de stand op Vlieland deze winter op ongeveer honderd dieren, die niet meer in staat zijn hun aantal zelf snel te vergroten. “We zien wel jonkies en sommige daarvan groeien ook op”, legt hij uit, “maar er gaan ook weer konijnen dood door de ziektes, waardoor de populatie zich niet uitbreidt.”

Sleutelsoort in de duinen

Terwijl het konijn een sleutelsoort is in de duinen. Met het verdwijnen ervan, raken ook andere soorten in de problemen. Zoals de tapuit, een middelgrote zangvogel, die leeft in duinen en heidevelden en die broedt in door konijnen gegraven en weer verlaten holen. Ook de bergeend doet dat.

Zandhagedissen zoeken ook graag beschutting in konijnenholen. En het duinviooltje schiet wortel op door bedrijvige konijnenpootjes kaal gemaakte plekken in het zand. Dit pinkgrote bloemetje is weer de waardplant voor de duinparelmoervlinder: zij zet haar eitjes erop af en de rupsen vreten zich vol met het blad.

Boswachter Bertwin wijst op een klein groen plantje tussen het korte gras dat zijn puntige blaadjes opent voor de druppende regen. “Kijk, het duinsterretje, dat profiteert van kalkrijk zand dat vanaf de zeereep over de duinen waait. En daar staat rendiermos. En buntgras. Hier in het habitattype grijze duinen vind je in het voorjaar ook het duinviooltje.”

We staan op een licht verend tapijt achter met duinriet, kruipwilg en vogelkers begroeide duinen. In de luwte wuift her en der een plukje helmgras, maar de meeste begroeiing is hier laag en zacht. Een gebied van anderhalve tot twee hectare is uitgekozen als geschikt leefgebied (‘habitat’, zegt de boswachter) voor konijnen.

Voedsel en beschutting

Eerst is gekeken of hier geen Vlielandse konijnen meer zaten. Daarna zijn kunstmatige holen gemaakt en met reflecterende vlaggetjes gemarkeerd, zodat ze vindbaar bleven tijdens de uitzetting in de schemering. Een van de ingangen is nog goeddeels afgedekt met hooi dat er vorige week is neergelegd om de nieuwkomers een beetje voedsel en beschutting te geven. “Je kunt zien dat er een opening in is gemaakt, daar is dus een konijn naar buiten gegaan”, wijst Bergman.

Onderweg komen we een groep Schotse hooglanders tegen, en verderop grazen zwarte schapen. Er loopt warempel een lammetje tussen. “Die zijn hier altijd vroeg”, vertelt de boswachter. Onderweg richting hotel het Posthuys kijkt een kleine kudde geiten ons belangstellend aan. “Mensen denken vaak dat grazers elkaars concurrenten zijn, maar ze vullen elkaar juist aan”, legt Bergman uit.

“Runderen hebben alleen snijtanden in de onderkaak, die rollen hun tong om het hoge gras af te snijden. Paarden hebben onder en boventanden, zij kunnen het gras nog korter grazen. Schapen en geiten doen dat ook. Zo maken ze het gebied minder ruig, waardoor kleinere grassoorten de kans krijgen. En daar profiteren onder andere de konijnen van, die hebben een nog fijner graasgedrag. Ze zijn de fijnproevers van een evenwichtig duinlandschap.”

Door te grazen en te graven moeten de nieuwe konijnen hun habitat zelf een beetje op orde gaan houden. En uitbreiden, zodat ze in aanraking komen en zich mengen met de resterende konijnen op Vlieland. “Vers bloed in de lijn zal de populatie hopelijk goed doen”, zegt Bergman. Bang dat de nieuwkomers ziek worden, hoeven we niet te zijn: ze zijn bij de vangst op de Maasvlakte allemaal ingeënt.

Voorbereiding en vergunningen

Aan die vangst, op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, is heel wat voorbereiding vooraf gegaan, vertelt de boswachter. “We zijn er al een jaar of drie mee bezig. Aanvankelijk zouden we konijnen van Ameland halen, daar zijn er nog wel veel. Maar ook op Ameland staken de ziektes de kop op en daarom zijn we uitgeweken naar de Maasvlakte.”

In de nieuwe natuur daar doen konijnen het blijkbaar zo goed dat er jaarlijks konijnen worden afgeschoten omdat ze overlast veroorzaken. In heel Nederland geldt weliswaar een jachtverbod op konijnen, maar voor plaagbestrijding mag het wel.

De provincie Friesland is als bevoegd gezag op het gebied van natuurbeheer de opdrachtgever voor het uitzetten op Vlieland, maar omdat de konijnen van de Maasvlakte komen, moest ook Zuid-Holland vergunning verlenen. Dat kost tijd, want wilde dieren verplaatsen mag niet zomaar.

Intussen richtte Staatsbosbeheer het gebied in, door ruige begroeiing te maaien en met pijpen de kunstmatige holen te maken. Met behulp van wildcamera’s is vastgesteld dat er nog geen konijnen leefden in de nieuwe habitat.

Genetische effecten

Op de Maasvlakte zijn bloedmonsters van konijnen genomen en is hun DNA onderzocht. Twee konijnenexperts gaven advies over genetische effecten en sociale aspecten in konijnenpopulaties. Op de dag van uitzetting liet een ervaren fretteur zijn getrainde fretten een voor een 26 konijnen uit hun hol jagen, waarna ze werden opgevangen in een net en afzonderlijk van elkaar in een kist geplaatst.

De volgende middag is de kist naar Vlieland verscheept. Daar zijn de konijnen elk bij een vers hol uitgezet. “Konijnen die daar tot dezelfde groep behoorden, zijn ook hier bij elkaar in de buurt geplaatst”, vertelt Bergman. “Omdat de konijnen nu nog geen jongen hebben, is deze periode geschikt om de dieren te verplaatsen.”

“Anders zou je het risico lopen dat jongen achterblijven, dat wil je natuurlijk niet. Om zo min mogelijk stress te veroorzaken, hebben we de hele operatie in twee dagen uitgevoerd. Daarom is het aantal niet groter dan 26, maar we willen de komende twee jaar nog twee keer zo’n groep ophalen.”

Bergman en zijn collega’s van Staatsbosbeheer houden nauwlettend in de gaten wat er met de nieuwe konijnen gebeurt. “Gaan ze verder graven, zien we latrines, dus plekken met keutels, en sporen van pootjes. Blijven ze daar of trekken ze verder? En zien we ze fysiek?”

Groen staartje

De nieuwe konijnen hebben een groen staartje gekregen, om ze te kunnen onderscheiden van hun soortgenoten die al op Vlieland waren, maar dat blijkt moeilijk te zien, vertelt Bergman. Ze zijn niet gezenderd. “Je mag niet zomaar een diersoort uitrusten met een zendertje”, legt Bergman uit, “maar misschien gaan we dat bij de volgende groep toch wel doen, om te kunnen zien of ze zich mengen met de bestaande groep.”

De wildcamera’s zijn blijven staan om de ontwikkelingen in de nieuwe habitat te volgen. Ook warmtebeeldcamera’s en een voor dit doel aangeschafte nachtkijker helpen Staatsbosbeheer daarbij. En ja, dat werkt, als we vroeg in de avond nog een keer de duinen ingaan.

Het eiland is pikdonker, alleen de koplampen geven een bundel licht. En daarin schiet onderweg het eerste konijn voorbij, en even later nog een vlakbij het nieuwe leefgebied. In de verte knipogen de vuurtorens van Vlieland en Terschelling naar elkaar, achter de duinenrij rolt de Noordzee grommend af en aan.

Bergman reikt de kijker aan en stuurt. Het beeld is grijs, met vage strepen van wuivend gras. Dan duikt opeens een zwart vlekje op, en nog twee, dicht bij elkaar. Alsof ze spelen. Ze hebben ons allang door, zegt Bergman, dus blijkbaar wanen ze zich veilig.

Drie dartelende konijntjes in het natte gras. Zij lijken zich hier thuis te voelen. Of de uitzetting slaagt is nog lang niet duidelijk, maar de boswachter heeft goede hoop. “Dit moet gewoon lukken.”

Zeeuwse konijn ook in nood Stichting Het Zeeuwse Landschap gaat in natuurgebied Oranjezon op Walcheren konijnen uitzetten. Ook hier slaat de ziekte myxomatose toe. Volgens de beschermingorganisatie zijn er nog minder dan dertig konijnen over. Omdat grazende konijnen voorkomen dat meidoorn het duingebied overwoekert, wil Het Zeeuwse landschap konijnen uit de Clingse Bossen in Zeeuws-Vlaanderen halen en uitzetten in Oranjezon.

