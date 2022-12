Vliegveld Maastricht open? Er zijn genoeg economische én juridische obstakels

Het is nu of nooit voor de actiegroepen die genoeg hebben van vlieglawaai. Vrijdag spreken de Staten van Limburg over de vraag of vliegveld Maastricht open moet blijven, half december beslissen ze erover. Omwonenden grijpen nu zo ongeveer hun laatste kans om Statenleden ervan te overtuigen dat die luchthaven beter dicht kan.

Vorige week al deed een alliantie van actiegroepen aangifte: het vliegveld heeft geen natuurvergunning en pleegt met zijn stikstofuitstoot dus een economisch delict. En afgelopen dinsdag maakte die alliantie een notitie openbaar van drie economen die op haar verzoek het businessplan van het vliegveld onder de loep namen: de drie lieten er weinig van heel.

De aangifte komt boven op vijf andere juridische procedures. “Ook als het openhouden van het vliegveld er in de politiek doorheen komt”, zegt Wim Derks van de alliantie van actiegroepen, “dan ben je er juridisch gezien nog lang niet”. En economisch gezien? De businesscase rammelt, zegt Walter Manshanden, een van de drie economen. “Die kan je niet serieus nemen.”

Schiphol stapte in

De Limburgse Staten besloten in juni al dat Maastricht Aachen Airport (MAA) open moet blijven. Het vliegveld is nauwelijks rendabel en uit meerdere onderzoeken bleek dat de maatschappelijke baten ervan ook in de toekomst nooit zullen opwegen tegen de kosten. Toch wilde een krappe meerderheid MAA behouden. Onder één voorwaarde: er moest een goed businessplan komen.

Gedeputeerde Stephan Satijn denkt dat aan deze voorwaarde is voldaan. Eerder dit najaar wist hij de Schiphol Groep over te halen geld in het vliegveld te steken: die koopt voor 4,2 miljoen euro 40 procent van de aandelen.

Nu ligt er dus ook een businessplan. Dat voorziet in een verdubbeling van het aantal passagiers, van 251.000 dit jaar naar 527.000 in 2030, en ook het vrachtvervoer moet groeien. Zo kan MAA vanaf 2027 zwarte cijfers schrijven, denken de plannenmakers.

Daarvoor moet de provincie eerst wel fors investeren, ruim 100 miljoen euro. Alleen al het achterstallig onderhoud, zoals de renovatie van de enige start- en landingsbaan, kost 70 miljoen. En Schiphol stapt alleen in als de provincie dat bedrag ophoest. Boven op die bedragen moet Limburg ook nog 5,5 miljoen per jaar bijleggen om het vliegveld draaiend te houden.

Geld nooit terugverdiend

De drie economen maken gehakt van dit businessplan. Het begint er al mee dat de passagiersaantallen waarmee het plan rekent, ver uitstijgen boven de ruimste prognosemodellen van het ministerie van infrastructuur, zonder dat dat met een marktanalyse wordt onderbouwd. Hoe die passagiersstroom zich moet vertalen in omzet, blijft vaag. En inzicht in een heel aantal kostenposten ontbreekt.

Ook de verdeling van baten en lasten tussen de provincie en Schiphol komt de economen vreemd voor. Schiphol betaalt bijna niets voor een vliegveld waarin Limburg eerst een megabedrag moet steken. Daarmee neemt de provincie een enorm risico. Of die zwarte cijfers die het businessplan vanaf 2027 belooft, haalbaar blijken, is hoogst onzeker. Al die miljoenen worden waarschijnlijk dus nooit terugverdiend. Voor Schiphol is het risico bijna nihil.

Bom onder groeiplannen

Intussen moet de nieuwe MAA-business ook zorgen voor minder overlast. Het vliegveld ligt midden tussen een groot aantal woonkernen, sommige op een paar honderd meter afstand van de baan. Toch kan het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt volgens het businessplan dalen van 5600 in 2019 naar 4200 in 2035. Volgend jaar al wil het vliegveld de lawaaiigste vrachtvliegtuigtypes gaan uitbannen.

Een omgevingsfonds van ongeveer tien miljoen euro moet ook helpen. Met dat geld kunnen omwonenden uitgekocht worden die te lijden hebben onder de herrie. Dat bedrag is net genoeg voor 28 woningen, merken de drie economen op. Ook geluidswerende maatregelen moeten uit dit fonds betaald worden.

Doekjes voor het bloeden, vinden omwonenden. Bovendien kloppen de overlastcijfers in het businessplan niet, zegt een groep die zich Denktank MAA noemt. Uit landelijke GGD-enquêtes blijkt dat vliegveld Maastricht nu 26.500 mensen ernstige hinder bezorgt, vijf keer zoveel als waar het businessplan van uitgaat. “Dat legt een bom onder de groeiplannen”, stelt Denktank-lid Leo Kant.

Juridische procedures leidden niet tot andere koers

Een bom? Het is maar de vraag of het provinciebestuur daarvan onder de indruk is. Ook de juridische procedures, onder meer aangespannen door Johan Vollenbroek van milieuorganisatie Mob rond de natuurvergunning, hebben niet tot een andere koers geleid. Het ontbreken van die vergunning is een ‘risico’, schrijft Satijn. Maar de kans dat dat roet in het eten gooit, ‘wordt op dit moment klein geacht’.

Derks van de alliantie van actiegroepen is een andere mening toegedaan. “Heeft Johan Vollenbroek eigenlijk al eens een rechtszaak verloren?”

Lees ook:

Schiphol steekt vijf miljoen in noodlijdende luchthaven Maastricht

De Schiphol Groep steekt vijf miljoen euro in vliegveld Maastricht. Daarmee wordt ze mede-eigenaar van de noodlijdende luchthaven.