Vliegen wordt de komende jaren duurder: ticket naar Barcelona kost straks mogelijk 20 euro meer

Vliegen binnen Europa wordt de komende jaren prijziger. Tickets naar bestemmingen als Barcelona, Nice en Rome zullen in 2026 rond de veertig euro duurder zijn dan vorig jaar, en hoogstwaarschijnlijk wordt dat nog beduidend meer. De prijsverhogingen zijn een gevolg van Nederlandse én Europese maatregelen.

Nederland besloot eind vorig jaar de accijns op vliegtickets te verhogen van 7,95 euro naar 26,43 euro. Die verhoging geldt voor alle vluchten, niet alleen voor Europese. Voor tickets binnen de EU komt er nog een verhoging bij.

In tegenstelling tot veel andere grote bedrijven kregen luchtvaartmaatschappijen het overgrote deel van hun emissierechten – het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen te mogen uitstoten – tot nu toe gratis. In december besloot de Europese Unie aan die praktijk een einde te maken.

De hoop is dat maatschappijen ‘groener’ gaan vliegen

Het aantal gratis rechten wordt in 2024 en 2025 fors verminderd en vanaf 2026 behoren ze tot het verleden. Luchtvaartmaatschappijen moeten die rechten dan op een veiling kopen. Het aantal beschikbare emissierechten gaat bovendien wat omlaag. Al met al betekent het dat die rechten duurder worden en dat KLM, Lufthansa en andere luchtvaartmaatschappijen er een extra kostenpost bij krijgen. De EU hoopt met de maatregel te bereiken dat luchtvaartmaatschappijen ‘groener’ gaan vliegen. Hoe groener ze vliegen, hoe minder rechten zij nodig hebben

Hoe hoog die extra kosten zullen zijn, is natuurlijk lastig te voorspellen, maar economen van ABN Amro deden een poging. Zij gingen daarbij uit van de prijs die op 21 december werd betaald voor het recht om een ton CO 2 uit te stoten. Dat was toen 87,70 euro.

Op basis van die prijs zal een retourtje Amsterdam-Barcelona in 2026 als gevolg van de EU-maatregelen 20,70 euro duurder zijn dan vorig jaar. Daar komt de net ingevoerde Nederlandse accijnsverhoging (18,48 euro) nog bij. In totaal maken de Nederlandse en de Europese maatregelen het retourticket naar Barcelona in 2026 dus 39,18 euro duurder. Voor een retourtje Nice bedraagt het verschil 36,55 euro, voor een ticket naar en van Athene 48,30 euro. De prijsverschillen met het jaar 2020 zijn nog groter, want in dat jaar was de vliegbelasting van 7,95 per ticket er nog niet.

Vliegen naar Turkije wordt relatief goedkoper

De genoemde bedragen zijn alles behalve in beton gegoten, meldt ABN Amro econoom Stef Driessen. De kans is groot dat emissierechten over een paar jaar (veel) duurder zijn dan op 21 december 2022. Daarbij zijn er meer factoren die de ticketprijzen bepalen.

Vraag is of de luchtvaartmaatschappijen die extra kosten zullen doorberekenen aan hun klanten. In principe wel, maar het kan zijn dat er maatschappijen zijn die met hun tarieven zullen (blijven) stunten.

Onbekend is ook hoe hoog de luchthavengelden in 2026 zullen zijn, wat maatschappijen dan betalen voor kerosine en biobrandstoffen en wat de invloed van de hogere personeelskosten op de tarieven zijn. Dat de extra kosten voor een retourticket naar Barcelona in 2026 hoger zullen zijn dan 39,18 euro lijdt dus geen twijfel.

De EU-maatregel heeft overigens nog een gevolg. Omdat het Verenigd Koninkrijk en Turkije geen deel uit maken van de EU geldt de EU-maatregel niet voor vluchten naar die landen. Vliegen naar die landen wordt dus relatief goedkoper. Dat verandert pas als er een mondiaal systeem komt voor emissierechten. Onder zo’n systeem zouden ook intercontinentale vluchten kunnen vallen.

Lees ook:

Vliegen is opnieuw duurder geworden. Heeft die 18 euro extra effect of blijft iedereen doorvliegen?

Sinds 1 januari is de vliegbelasting fors verhoogd. Zijn alle tickets per direct zo’n 18 euro duurder en gaan Nederlanders daadwerkelijk minder vliegen? Drie vragen en antwoorden.