Vliegen met een privévliegtuig? De kosten beginnen bij 3500 euro per uur

Het besluit van Schiphol om privévluchten vanaf het najaar 2025 van de luchthaven te weren, is de privé-luchtvaartsector rauw op het dak gevallen. Branche-organisatie EBAA, die niet van tevoren was geïnformeerd, wil een gesprek met Schiphol.

EBAA-directeur Robert Baltus vindt het nog te vroeg om te praten over een stap naar de rechter om het verbod van tafel te krijgen. “Eerst een gesprek”, zegt hij. Hij betitelt de ban als ‘symboolpolitiek’.

Schiphol is goed voor de helft van alle privévluchten van en naar Nederland. Volgens de EBAA, de European Business Aviation Association, telde Schiphol vorig jaar 16.456 ‘privévluchten’: starts en landingen opgeteld. Onder de privévluchten vallen alle vluchten die niet worden verzorgd door maatschappijen als KLM, Transavia, easyJet en Lufthansa.

Vluchten in vliegtuigjes die door bedrijven en (rijke) particulieren worden gehuurd voor zakenreizen of vakantietrips, zijn de meest voorkomende vorm van ‘privévluchten’. Eindbestemming van passagiers naar Schiphol is vaak de Amsterdamse Zuidas. Vanuit Amsterdam vertrekken de meeste privétrips naar Londen. De kosten? “Het begint bij 3500 euro per uur”, zegt Baltus. Het daadwerkelijke bedrag hangt verder af van de grootte van het vliegtuig, de af te leggen afstand en de mate van luxe.

Vluchten van bedrijven met eigen vliegtuigen vallen ook onder de privévluchten. Shell is zo’n bedrijf dat over een paar jets beschikt. Het vervoer van onderdelen, bijvoorbeeld voor machines, valt er ook onder. Medische vluchten en vluchten voor trainingsdoelen zitten eveneens in dat getal van 16.456.

Elfde op de lijst

Met die 16.456 vliegbewegingen stond Schiphol vorig jaar elfde op de lijst van grootste Europese verwerkers van privévluchten. Het Parijse Le Bourget had de meeste, gevolgd door luchthavens van Nice en Genève. De belangrijkste bestemming in Europa van privévliegtuigen is Londen. Daar kunnen de Cessna’s, Embraers en Dassaults op meerdere luchthavens terecht.

De privéluchtvaartsector kwam in maart 2020, tijdens de eerste lockdowns, vrijwel stil te liggen. Maar toen de reisbeperkingen werden opgeheven, herstelde de sector zich snel. Sommige zakenlui en rijke particulieren meden gewone vliegtuigen vanwege de kans op corona. Later speelde de drukte op veel luchthavens een rol. In 2021 waren er meer privévluchten dan in 2019; in 2022 waren er op Schiphol 41 procent meer privé-vliegbewegingen dan in 2019.

Inmiddels is die groei er uit, zegt Baltus, en daalt de belangstelling voor privévluchten enigszins. “Als het slecht gaat met de gewone luchtvaart, zoals tijdens corona, gaat het goed met ons. Gaat het goed met de gewone luchtvaart dan gaat het minder met ons.”

Privévliegtuigen worden ook gebruikt voor vakantietrips. Schiphol schat het aandeel op 30 à 50 procent. De route Amsterdam-Nice of omgekeerd was goed voor 494 vluchten. Daarmee is Nice, na Parijs en drie Londense vliegvelden, de meest voorkomende bestemming van of naar Amsterdam. Ook Cannes, Ibiza en Malaga worden vaak aangedaan.

Gespecialiseerde bedrijven

Verreweg de meeste privévliegtuigen worden verhuurd en beheerd door daarin gespecialiseerde bedrijven. NetJets, eigendom van de Amerikaanse multimiljardair Warren Buffett, is in Nederland de grootste. Het Belgisch-Nederlandse ASL-JetNetherlands is nummer 2. Eigenaren van privévliegtuigen zijn verplicht hun jet te laten beheren door zo’n bedrijf. Dat zorgt voor het onderhoud, de vluchten, de piloten en het overige personeel. Veel eigenaren verhuren hun vliegtuigen om zo de kosten te drukken.

Vraag is waar de jets heen moeten als Schiphol ze weigert. In Het Parool liet Schiphol-directeur Ruud Sondag weten dat er op Schiphols andere vliegvelden ook geen ruimte is voor (meer) privévluchten. Vliegveld Rotterdam-Den Haag (vorig jaar: 7561 privévluchten) is eigendom van Schiphol, Eindhoven is dat voor 51 procent, Maastricht/Aken voor 40 procent.

Volgens Baltus vallen de voordelen van het verbod (minder uitstoot van broeikasgassen) in het niet bij de nadelen voor de bv Nederland en de Amsterdamse Zuidas. De geluidsoverlast, veroorzaakt door privévliegtuigen, is volgens hem ‘miniem’.

Privévliegtuigen zijn goed voor een half procent van de CO2-uitstoot van het vliegverkeer op Schiphol. Maar zij stoten per passagier veel meer CO2 uit dan gewone vliegtuigen: volgens een studie van CE Delft zijn ze, per passagier, vijf tot veertien keer vervuilender.

