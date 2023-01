Vliegen is opnieuw duurder geworden. Heeft die 18 euro extra effect of blijft iedereen doorvliegen?

Van toeristen die met een lowbudgetmaatschappij naar Madrid vliegen tot zakenmensen die businessclass naar New York gaan: Nederlanders betalen sinds zondag meer voor hun vlucht dan voorheen.

De totale vliegbelasting is nu met 18 euro verhoogd tot 26,43 euro per passagier. Het kabinet hoopt mensen te ontmoedigen te vliegen en vaker voor een duurzaam alternatief te laten kiezen. Ondertussen haalt het met de verhoging jaarlijks zo’n 400 miljoen euro voor de schatkist op, die onder meer van pas komt voor het realiseren van duurzaamheidsplannen. Maar heeft dit zin? Vijf vragen en antwoorden op een rij.

1. Zijn alle vliegtickets nu ineens 18 euro duurder?

Niet helemaal, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout, hoewel het hier grofweg uiteindelijk wel op neerkomt. “Natuurlijk moeten maatschappijen de belasting doorberekenen naar klanten, maar low-costmaatschappijen zoals Ryanair zullen ook blijven stunten met ticketprijzen van 20 en 30 euro. Dat is onderdeel van hun marketingstrategie.”

Op ultragoedkope vluchten zullen maatschappijen nu extra verlies maken. Of, denkt Lieshout, de maatschappijen zullen de kosten op andere manieren proberen terug te verdienen, zoals hogere kosten voor bagage of duurder eten en drinken aan boord. “Ze zullen er alles aan doen om vliegen schijnbaar goedkoop te houden.”

Een woordvoerder van Transavia bevestigt wel dat de vluchten sinds 1 januari duurder zijn geworden. Wie nu een vlucht van Amsterdam naar Alicante boekt, ziet bij het afrekenen van de 134 euro uitgesplitst staan dat 26,43 daarvan de nieuwe vliegbelasting is. Dit komt volgens de woordvoerder bovenop het feit dat ticketprijzen sowieso al duurder waren geworden, onder meer vanwege hogere brandstofprijzen.

Een woordvoerder van KLM laat weten dat sommige vluchten duurder worden en andere niet. “Op routes met veel concurrentie moeten we de prijzen concurrerend houden.” Op routes met minder concurrentie laat KLM de ticketprijzen mogelijk extra stijgen.

2. Gaan mensen hierdoor minder vliegen?

Waarschijnlijk wel, een beetje. De vliegbelasting geldt voor alle afstanden. Vooral korte vluchten van goedkope maatschappijen binnen Europa kunnen relatief duurder worden. “Die 18 euro extra lijkt weinig op de kosten van een hele reis”, zegt Lieshout, “maar er zijn altijd mensen die bij een kleine prijsstijging andere keuzes gaan maken.” Uit onderzoek blijkt dat een prijsstijging van één procent in de luchtvaart grosso modo leidt tot de krimp van de vraag van zo’n één procent.

Onderzoeksinstituut CE Delft berekende dat Nederlandse luchthavens de komende twee jaar zo’n twee tot zes procent minder passagiers zullen krijgen als gevolg van de belasting. De vier regionale luchthavens krijgen waarschijnlijk zelfs 12 procent minder passagiers, terwijl Schiphol een relatief kleine krimp zal doormaken.

3. Wordt vliegen de komende jaren nog duurder?

Waarschijnlijk wel. Als onderdeel van het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Unie onderhandelen lidstaten nu volop over Europese belastingen voor de luchtvaart. Zo moet kerosine belast worden voor Europese vluchten, en moet de luchtvaart onderdeel worden van het emissiehandelssysteem. Manshanden ziet de Nederlandse vliegbelasting dan ook vooral als een ‘opwarmertje’ voor het verdere stijgen van de vliegprijzen. De econoom benadrukt dat de 26,43 euro vliegbelasting nog veel te laag is als je kijkt naar de klimaatschade van vliegen en de prijs van CO 2 -uitstoot.

Manshanden en Lieshout hopen dat lidstaten vaart maken met de onderhandelingen, omdat beiden de nieuwe Nederlandse belasting niet ideaal vinden. Ze houdt namelijk geen rekening met de vraag of een vliegtuigmaatschappij met een oude bak of een nieuw, zuiniger toestel vliegt, waardoor het geen prikkel geeft tot verduurzaming van de luchtvaart. De toetreding tot het Europese emissiehandelssysteem zou die CO 2 -uitstoot wel beprijzen.

Een woordvoerder zegt dat Easyjet het ook betreurt dat de overheid één belastingtarief voor alle vluchten kiest. Easyjet wil dat vluchten die het meest uitstoten het meeste betalen, om verduurzaming bij ‘de grootste vervuilers’ te stimuleren. Easyjet heeft een jonge vloot en vliegt zelf relatief korte afstanden, waardoor het harder wordt geraakt door de belasting dan bijvoorbeeld KLM.

