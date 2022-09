Vlees- en vliegreclames krijgen waarschijnlijk een waarschuwingstekst

Een ‘Geld lenen kost geld’-achtige waarschuwing, maar dan voor vlees- en vliegreclames. Dat is één van de stappen die het adverterende bedrijfsleven wil nemen, nu de druk toeneemt om reclames van vervuilende producten te verbieden.

De Bond voor Adverteerders (BvA), die onder meer Shell, KLM, Schiphol, Albert Heijn en Jumbo vertegenwoordigt, is tegen het verbieden van ‘vervuilende’ reclames. In plaats daarvan stelt het zelf een aantal maatregelen voor. Eén daarvan is een waarschuwing bij reclames voor klimaatbelastende producten en diensten. Daarnaast willen de bedrijven meer gaan inzetten op reclames die juist tot duurzame keuzes verleiden. Ook werkt de Reclame Code Commissie, een zelfregulerend orgaan van de adverteerderswereld, aan strengere richtlijnen die greenwashing moeten voorkomen bij bijvoorbeeld luchtvaartreclames.

‘Tabakslobby deed dit ook’

De afgelopen twee jaar namen steeds meer grote steden moties aan om fossiele reclames uit de publieke ruimte te weren. Onlangs besloot de Haarlemse gemeenteraad daarbij dat het geen vleesreclames meer op bushokjes wil. Actiegroep Reclame Fossielvrij, die pleit voor een landelijk verbod op fossiele reclames, is kritisch op de zelfreguleringsplannen van de BvA. “Dit doet de industrie altijd als de roep om een verbod te groot wordt”, zegt Femke Sleegers, die denkt dat de plannen vooral bedoeld zijn om een verbod uit te stellen. “Vervuilende bedrijven willen consumenten zo lang mogelijk verleiden tot vliegreizen en SUV’s.”

Het pleidooi van de adverterende bedrijven lijkt volgens haar op de reactie van de tabaksindustrie, toen die in opspraak kwam. “In 1979 heeft de tabaksindustrie met de Reclame Code Commissie onderhandeld over zelfregulering. Dat mocht, en het gevolg was dat er in 1986 meer tabaksreclame te zien was dan ooit te voren. Pas zestien jaar later was er een verbod.” Sleegers zegt dat Nederland met de klimaatcrisis geen tijd heeft om wederom te experimenteren met zelfregulering door vervuilende bedrijven. “De overheid kan een simpele stap zetten, namelijk het weren van fossiele reclames.”

Minister wil in gesprek

Klimaatminister Rob Jetten (D66) zegt in een reactie juist blij te zijn met de stap van het bedrijfsleven. “Het is belangrijk om mensen bewust te maken van de impact van hun keuzes op het klimaat”, zegt Jetten. “Daarom verwelkom ik het idee van de sector om consumenten te wijzen op duurzame producten en te verleiden om voor een klimaatvriendelijk alternatief te kiezen.”

Jetten noemt het “goed dat de sector nu zelf het initiatief neemt om kritisch naar zijn eigen duurzaamheidsclaims te kijken”. Ook gaat hij graag met de adverteerders in gesprek, om te kijken hoe de overheid hen kan ondersteunen. Sleegers is teleurgesteld, aangezien Jetten eerder in informele sfeer, los van zijn ministerpost, liet weten de missie van Reclame Fossielvrij te steunen.

Vraagtekens bij effectiviteit

Volgens marketinghoogleraar Willemijn van Dolen (Universiteit van Amsterdam) is het de vraag hoe effectief een waarschuwing bij vlees- of vliegreclames zal zijn. “Juist de ‘Geld lenen kost geld’-campagne, waar de BvA naar verwijst, blijkt nauwelijks effectief, aldus onderzoek uit 2016 van de Autoriteit Financiële Markten.”

Van Dolen vreest ook dat het reclamelandschap steeds meer tegenstrijdige boodschappen gaat bevatten, wanneer vliegreclames enerzijds de behoefte aanwakkeren om de wereld te verkennen, en anderzijds met een klein tekstje gaan waarschuwen dat je dit beter toch niet kan doen. “Je kan je afvragen hoe bevorderlijk dit voor de maatschappij is.”

