Vitens toetst nieuwe zakelijke klanten: wie niet zuinig is kan bij tekort op water wachten

Wie niet duurzaam werkt, krijgt minder snel water. Kort door de bocht is dat de uitkomst van een toets die drinkwaterbedrijf Vitens sinds dit jaar doet bij aanvragen van bedrijven voor een nieuwe aansluiting. Het gaat dan om grootschalig gebruik, van minstens zesduizend liter per uur of vijftigduizend kuub per jaar.

Water voor de keuken, toiletten en douches krijgt elke aanvrager, de drinkwaterbedrijven hebben daarvoor een wettelijke leveringsplicht. Dus de huishoudkraan van bedrijven blijft stromen. Maar de duizenden liters die nodig zijn in bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld bij een autowasstraat, zijn minder vanzelfsprekend.

De vraag naar drinkwater neemt mede door de bevolkingsgroei in Nederland snel toe. Tegelijk ontstaat er op diverse plaatsen in het land een tekort in de reserves door te weinig beschikbare winvergunningen. Winning is ook lastiger door toenemende droogte en vervuiling van grond- en oppervlaktewater, die extra zuivering vereist. De leveringszekerheid staat onder druk, waarschuwde Vitens-directeur Jelle Hannema vorig jaar.

Zorgvuldige afweging maken

Ongeveer een vijfde van het drinkwater dat Vitens levert, gaat naar bedrijven: ruim 80 miljoen kuub per jaar. Vorig jaar heeft Vitens voor het eerst enkele bedrijven geweigerd omdat de gevraagde grote hoeveelheid niet kon worden geleverd.

Met de toets die Vitens nu gebruikt, wil het een zorgvuldige afweging maken welke bedrijven als eerste in aanmerking komen voor drinkwater én stimuleren dat die bedrijven daar ‘gepast, zuinig en efficiënt’ mee omspringen en besparing aanmoedigen. Bij bestaande klanten doet Vitens dat al langer.

Bij een nieuwe zakelijke aanvraag keek Vitens altijd al of de reserves toereikend waren om de gevraagde hoeveelheid water te leveren. Daarnaast toetst Vitens nu ook of de aanvrager volgens de wet drinkwaterkwaliteit nodig heeft en of hij met zijn product of dienst bijdraagt aan het bevorderen van waterbesparing.

Op basis van deze toets, die Vitens als eerste drinkwaterleverancier in Nederland instelt, kan Vitens in het leveringscontract voorwaarden stellen. Zo is voor een zwembad bijvoorbeeld wettelijk drinkwaterkwaliteit vereist, maar kan Vitens aandringen op zuinig gebruik.

Risico’s op overdracht van ziektes

Hetzelfde geldt voor een slachterij die op last van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWa) veewagens met drinkwater moet schoonspuiten om risico’s op overdracht van ziektes en infecties zoveel mogelijk te beperken. Ook een producent van voedsel, medicijnen of cosmetica vraagt om drinkwaterkwaliteit.

Een autowasserette heeft wettelijk gezien niet per se drinkwater nodig, daardoor kan zij ook besparen door spoelwater opnieuw te gebruiken in plaats van alles na één wasbeurt weg te laten lopen. Wie hergebruikt, komt eerder in aanmerking voor een aansluiting, legt een woordvoerder van Vitens uit.

Jelle Hannema, CEO van waterbedrijf Vitens. Hij stapt in een winput bij waterpompstation de Vechterweerd. Beeld Herman Engbers

Voldoet een bedrijf aan de criteria, maar is er geen water beschikbaar dan vraagt Vitens ‘overschrijding aan’ bij de provincie. Dat wil zeggen dat de provincie een tijdelijke overschrijding van de winvergunning kan goedkeuren om het bedrijf water te kunnen leveren.

Grootste tekort op de waterreserves in Overijssel

Vitens tekent donderdag een intentieovereenkomst met de provincie Overijssel waarin het nieuwe ‘toetsingskader’ wordt vastgelegd. Het drinkwaterbedrijf heeft momenteel het grootste tekort op de waterreserves in Overijssel. Hier zijn vorig jaar ook bedrijven geweigerd. De toets wordt overigens in het hele leveringsgebied gebruikt.

In een proefperiode tot eind maart bekijkt Vitens of de nieuwe manier van toetsen helpt om de vraag naar drinkwater voor werkprocessen in te dammen en daarmee de druk op de reserves te verminderen. Mogelijk leidt deze periode tot nieuwe inzichten en wordt de toets nog bijgesteld, zegt de woordvoerder. “En we gaan altijd in gesprek met bedrijven om te zoeken naar oplossingen.”

